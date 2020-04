MotoGP 2020, Morbidelli: “Correre nella stessa squadra di Rossi sarebbe un sogno”

Franco Morbidelli spera che Valentino Rossi vada in Petronas nel 2021, e diventi il suo nuovo compagno di squadra.

Intervistato da Sky Sport, Morbidelli ha lanciato la sfida a Fabio Quartararo, ed è convinto che in questa stagione riuscirà a conquistare il primo podio in MotoGP.

L’ex campione del mondo della Moto2, arrivato l’anno scorso in Yamaha con l’obiettivo di dimostrare il suo valore anche nella top class, non ha avuto vita facile, venendo oscurato dall’esplosione del francese.

Morbidelli è convinto che nei test abbia ridotto il gap dal rookie of the year 2019. “Se comincerà sarà un mondiale tosto. Le mie aspettative per quest’anno erano buone, ero molto veloce sia a Sepang che in Qatar. Sono cresciuto, ho raggiunto il livello di Quartararo e sono pronto per vincere”.

Il Morbido, spiegando gli alti e bassi degli anni passati, ha confessato di essere un pilota che ha bisogno di tempo per mettere tutto insieme, ed è lo stesso metodo di lavoro che l’ha portato a conquistare il mondiale della middle class nel 2017.

L’italo-brasiliano ha raccontato che fu Rossi, nel 2013, dopo aver vinto il campionato di Superstock, a convincerlo a passare in Moto2, e di come la fiducia del Dottore nei suoi confronti l’abbia spinto a tenere duro anche quando non riusciva ad essere competitivo.

Proprio dividere il box con il proprietario della VR46 Academy, dove tutt’ora si allena, è il sogno di Franky per il 2021. “Sarebbe una cosa bellissima, come se una favola scritta da me finisse con il lieto fine. Però bisognerebbe chiedere a Vale che intenzioni ha, e quanta voglia di correre avrà. Nel caso succedesse, ballerei per casa dalla felicità“.

In conclusione, Morbidelli ha dato un giudizio su Hamilton dopo averlo visto in sella alla M1. “Non è affatto male sulla moto. Già con le Yamaha stradali andava molto forte a Valencia, dove ho avuto l’onore di condividere una giornata in pista con lui”.

