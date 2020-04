MotoGP 2020, Meregalli: “Se Rossi deciderà in base alla sua passione continuerà”

Massimo Meregalli è convinto che la passione per le corse spingerà Valentino Rossi a continuare anche nel 2021.

Intervistato da Sky Sport , Massimo Meregalli, oltre del futuro di Rossi, ha parlato di come sta lavorando in questo periodo la Yamaha, commentando le parole di Carmelo Ezpeleta sul rischio che la MotoGP non possa scendere in pista quest’anno.

Il team manager della casa giapponese si è inserito nel duello a distanza fra Gigi Dall’Igna ed Alberto Puig, su chi fra Ducati e Honda ha beneficiato maggiormente dello slittamento dell’inizio della stagione. Secondo Meregalli il team più svantaggiato dalla situazione è la Yamaha, visto quanto andavano forte nei test.

L’ex pilota ha sottolineato che, nonostante i rinvii anche delle gare del Mugello e Catalogna, ad Iwata si lavori a pieno ritmo in particolare sulle simulazioni, per farsi trovare pronti quando (e se) il campionato partirà.

Sull’argomento di cui il mondo del motociclismo sta discutendo molto, Meregalli ha la stessa posizione di Capirossi.e non crede che Rossi appenderà il casco al chiodo a fine stagione.

“Spero che si inizi a correre il prima possibile, in modo che anche lui abbia tempo di decidere. Se deve farlo in base alla sua passione, mi viene da dire che ci riproverà anche il prossimo anno”.

Nessuna previsione invece su quando arriverà la decisione del Dottore. “E’ una questione che riguarda Petronas. Noi, come Yamaha, siamo pronti a qualsiasi decisione che prenderà Vale“.

Smentita invece l’ipotesi lanciata da Razian Razali, CEO del team Petronas, secondo cui, nel caso il mondiale 2020 non si disputi, Quartararo non vada nel team ufficiale Yamaha, nel quale resterebbe dunque Rossi.

Meregalli, infine, ha parlato del commento di Lorenzo nel test di Sepang, confessando ai suoi vecchi tecnici che la M1 è la sua moto, e di poterla guidare come vuole anche se non era al meglio fisicamente, non riuscendo a fare più di 3/4 giri consecutivamente.

