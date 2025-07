Juventus scarica Douglas Luiz: addio imminente dopo una stagione deludente

La prima stagione di Douglas Luiz in Serie A potrebbe già essere l’ultima. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juventus ha comunicato ufficialmente al centrocampista brasiliano di essere fuori dal progetto tecnico per la stagione 2025-26. Dopo un’annata ampiamente al di sotto delle aspettative, il club bianconero ha invitato il giocatore a cercarsi una nuova squadra.

Arrivato con grandi speranze nell’estate del 2024 dall’Aston Villa per circa 50 milioni di euro, Douglas Luiz non è riuscito a imporsi nel centrocampo bianconero. I numeri parlano chiaro: appena 516 minuti giocati in 19 presenze in Serie A, con una media di 27 minuti a partita. Prestazioni opache e continuità assente, che hanno spinto la dirigenza – in sintonia con il nuovo tecnico Igor Tudor – a non concedergli una seconda possibilità.

Il giocatore 27enne è già stato accostato a diversi club in Premier League, tra cui Nottingham Forest e Leeds United, e non è escluso un ritorno in Inghilterra per rilanciarsi. Il suo obiettivo è chiaro: giocare con regolarità per rientrare nei radar della Seleção in vista dei Mondiali 2026 guidati da Carlo Ancelotti.

Il caso Douglas Luiz rischia di diventare uno dei flop di mercato più pesanti dell’ultima annata bianconera. L’investimento pesante non ha avuto il ritorno sperato, e ora la Juventus spera di liberarsi del suo ingaggio e possibilmente recuperare una parte dell’investimento.

Resta da capire se il mercato offrirà opportunità immediate o se il brasiliano dovrà attendere la fine dell’estate per definire il suo futuro.