Le vitamine del gruppo B sono importantissime per il benessere generale e una loro carenza potrebbe causare problemi e fastidi. Scopriamo meglio la vitamina B6!

L’importanza delle vitamine del gruppo B è ormai nota, ma il fatto che ciascuna di queste vitamine sviluppi un’azione differente spinge verso una conoscenza più approfondita.

Una carenza di una delle vitamine del gruppo B, infatti, potrebbe stravolgere l’equilibrio generale e portare a problematiche specifiche e disturbi vari.

Per esempio, la carenza di vitamina B1 provoca debolezza e stanchezza; la mancanza di vitamina B2 causa lesioni della pelle; il deficit di vitamina B3 genera problemi della cute e disturbi digestivi; la carenza di vitamina B5 causa problemi digestivi, cutanei e neurologici.

Gli integratori a base di vitamine del gruppo B nascono con l’intento di sopperire a un deficit e quindi di riportare la situazione alla normalità.

Tuttavia la ricerca del miglior integratore di vitamine del gruppo B passa dalla conoscenza del ruolo di ciascuna di queste vitamine e delle conseguenze legate a un’eventuale carenza.

Oggi approfondiremo l’importanza della vitamina B6 o piridossina per la sintetizzazione di emoglobina, la formazione di proteine e la produzione di vari neurotrasmettitori.

Vitamina B6: A cosa serve?

La vitamina B6 fa parte di un insieme di vitamine idrosolubili (per l’appunto vitamine del gruppo B) destinate a supportare diverse funzioni dell’organismo.

A cosa fa bene la vitamina B6? Tra le sue funzioni principali spiccano la formazione dei globuli rossi, la sintesi metabolica e la produzione di alcuni neurotrasmettitori.

Tuttavia è bene sapere che con l’espressione “vitamina B6” si fa riferimento alle molecole piridossina, piridossale e piridossamina e ai composti provenienti dal metabolismo di tali molecole.

Tra le molecole che rientrano nell’insieme “vitamina B6” spicca la forma attiva piridossale fosfato (PLP o P5P).

Vitamina B6: Proprietà e benefici

Ogni vitamina del gruppo B contribuisce in modo specifico e sinergico all’equilibrio generale, dimostrandosi essenziale per l’organismo. A cosa serve la vitamina B6?

L’organismo riceve questa vitamina dal consumo di alimenti con vitamina B6 o integratori a base di vitamina B6, assorbendola nell’area dell’intestino tenue e metabolizzandola a livello epatico.

Prima che si dissolva in acqua e venga eliminato l’eccesso di vitamina B6, quindi, la sua forma attiva contribuisce a diversi processi biologici e fisiologici.

Sistema nervoso – La vitamina sostiene la produzione di alcuni neurotrasmettitori deputati per l’equilibrio psicofisico e la formazione di mielina (membrana che agisce sugli impulsi al cervello).

– La vitamina sostiene la produzione di alcuni neurotrasmettitori deputati per l’equilibrio psicofisico e la formazione di mielina (membrana che agisce sugli impulsi al cervello). Ormoni – La vitamina B6 contribuisce alla produzione di ormoni come la dopamina e la serotonina in grado di regolare l’umore. Inoltre condiziona la produzione di melatonina.

– La contribuisce alla produzione di come la dopamina e la serotonina in grado di regolare l’umore. Inoltre condiziona la produzione di melatonina. Aminoacidi – Il fatto di comportarsi come un cofattore enzimatico aiuta la conversione di alcuni aminoacidi in composti necessari alle funzioni vitali dell’organismo.

– Il fatto di comportarsi come un cofattore enzimatico aiuta la conversione di alcuni aminoacidi in composti necessari alle funzioni vitali dell’organismo. Selenio – La capacità di sostenere l’attività degli aminoacidi come la metionina influisce positivamente sul metabolismo del selenio (fondamentale per le difese immunitarie).

– La capacità di sostenere l’attività degli aminoacidi come la metionina influisce positivamente sul metabolismo del selenio (fondamentale per le difese immunitarie). Glucosio – L’intervento della vitamina nei processi di produzione di glucosio finisce per tenere sotto controllo la quantità di zuccheri nel corpo.

– L’intervento della vitamina nei processi di produzione di glucosio finisce per tenere sotto controllo la quantità di zuccheri nel corpo. Lipidi – Anche il metabolismo dei lipidi composti e la loro scomposizione in forme semplici trova supporto in questa vitamina.

– Anche il metabolismo dei lipidi composti e la loro scomposizione in forme semplici trova supporto in questa vitamina. Emoglobina – La vitamina B6 è fondamentale per la produzione e l’attività dell’emoglobina, incidendo positivamente sul trasporto dell’ossigeno nei distretti del corpo.

– La è fondamentale per la produzione e l’attività dell’emoglobina, incidendo positivamente sul trasporto dell’ossigeno nei distretti del corpo. Annessi cutanei – Il suo contributo sull’equilibrio di pelle e annessi cutanei consente di assumere vitamina B6 anche per la salute dei capelli e la gestione di eventuali problematiche.

Vitamina B6: Alimenti

La dieta ricopre un ruolo fondamentale per assicurarsi il giusto apporto vitaminico, ma non tutti gli alimenti con vitamina B sono uguali. Ma la vitamina B6 dove si trova?

Alimenti Quantità di vitamina B6 in mg Crusca di riso 4 Salvia 2,6 Menta 2,5 Peperoncino di Cayenna 2,4 Paprika 2,1 Curcuma 1,8 Pistacchi 1,7 Alloro 1,7 Lievito secco 1,5 Semi di girasole 1,3 Germe di grano 1,3 Crusca 1,3 Aglio 1,2 Curry 1,1 Origano 1 Zafferano 1 Prosciutto crudo 1 Salmone 0,8 Stoccafisso 0,8 Fecola di patate 0,7 Petto di pollo 0,7 Melassa 0,6 Rognone 0,6 Zenzero 0,6 Mais 0,6 Nocciole 0,5 Pesce spada 0,5 Lenticchie 0,5 Noci 0,5 Ceci 0,5 Bresaola 0,5 Quinoa 0,4

Fabbisogno giornaliero

L’elenco degli alimenti con vitamina B6 ci fa capire l’importanza di una dieta equilibrata per garantire l’equilibrio generale. Ma come cambia il fabbisogno giornaliero?

Categoria Età Vitamina B6 in mg Neonati da 0 a 6 mesi 0,1 Bambini da 7 a 12 mesi 0,3 Bambini da 1 a 3 anni 0,5 Bambini da 4 a 8 anni 0,6 Preadolescenti da 9 a 13 anni 1 Ragazzi da 14 a 18 anni 1,3 Ragazze da 14 a 18 anni 1,2 Adulti da 19 a 50 anni 1,3 Uomini da 51 anni in su 1,7 Donne da 51 anni in su 1,5 Donne incinte 1,9 Donne in allattamento 2

Integratore di vitamina B6: a chi serve?

Non basta sapere dove si trova la vitamina B6 per garantirsi la giusta quantità di questa vitamina del gruppo B, dando vita a un deficit. Ma in quali casi sarebbe il caso di usare un integratore di vitamina B6?

Dieta – La vitamina è idrosolubile e sensibile al calore e per questo le modalità con cui si consumano i cibi con vitamina B6 potrebbe influenzarne l’assorbimento.

– La vitamina è idrosolubile e sensibile al calore e per questo le modalità con cui si consumano i potrebbe influenzarne l’assorbimento. Terapie farmacologiche – Alcune terapie a base di penicillamina, idralazina e isoziazide ostacolano la produzione di piridossalfosfato.

– Alcune terapie a base di penicillamina, idralazina e isoziazide ostacolano la produzione di piridossalfosfato. Contracettivi – Secondo alcuni studi, l’assunzione di contracettivi orali potrebbe causare un’alterazione della percentuale assorbita.

– Secondo alcuni studi, l’assunzione di contracettivi orali potrebbe causare un’alterazione della percentuale assorbita. Problemi renali – Un problema al funzionamento renale potrebbe causare un’eliminazione eccessiva di nutrienti fondamentali, piridossina compresa.

– Un problema al funzionamento renale potrebbe causare un’eliminazione eccessiva di nutrienti fondamentali, piridossina compresa. Patologie autoimmuni – Le patologie autoimmuni distruggono l’organismo dall’interno, compromettendo anche l’utilizzo di questa vitamina.

– Le patologie autoimmuni distruggono l’organismo dall’interno, compromettendo anche l’utilizzo di questa vitamina. Sostanze ossidanti – Il consumo eccessivo di alcol e sigarette introduce una quantità eccessiva di sostanze dall’azione ossidante anche nei confronti della vitamina idrosolubile.

– Il consumo eccessivo di alcol e sigarette introduce una quantità eccessiva di sostanze dall’azione ossidante anche nei confronti della vitamina idrosolubile. Allattamento – Il periodo dell’allattamento aumenta il fabbisogno di molti nutrienti, tra i quali c’è anche quello di vitamina B6 .

– Il periodo dell’allattamento aumenta il fabbisogno di molti nutrienti, tra i quali c’è anche quello di . Età avanzata – L’invecchiamento fisiologico comporta un cambiamento nella capacità del corpo di assorbire i nutrienti.

Cosa comporta la carenza di vitamina B6

Gli integratori di vitamina B6 riescono a sopperire a un deficit vitaminico che potrebbe portare diversi problemi e disturbi. Quali sono i sintomi della carenza da vitamina B6?

Prima di tutto, complice l’influenza della vitamina sul metabolismo di glucosio, ci si sente apatici e stanchi costantemente.

L’importanza di questa vitamina per la produzione di emoglobina finisce per aprire la porta all’anemia e tutti i rischi correlati.

La mancanza della piridossina influenza negativamente le difese immunitarie che non potranno contare su un valido alleato per contrastare infezioni, virus e batteri.

Il deficit di vitamina B6 riscontrato nelle analisi del sangue ha conseguenze anche sul funzionamento del sistema nervoso, portando a cambiamenti di umore. Inoltre accentuerà la sindrome premestruale.

La mancanza di questa vitamina del gruppo B condiziona anche l’aspetto della pelle e degli annessi cutanei: la pelle sarà secca, screpolata e propensa alle infiammazioni mentre i capelli appariranno spenti e sfibrati.

Tipi di integratori

Il mercato di riferimento offre una vasta gamma di integratori, dagli integratori di vitamina B6 agli integratori multivitaminici. L’obiettivo resta soddisfare le esigenze più disparate.

Quando si tratta di integratori di vitamina B6, però, bisogna fare attenzione al tipo di prodotto perché si può trovare la piridossina cloridrato (conosciuta, apprezzata ed economica) e il piridossalfosfato o piridossal-5-fosfato (forma attiva che non viene metabolizzata dal fegato e risulta più efficace).

Per quanto riguarda le combinazioni, invece, diciamo che promettono di potenziare o ampliare il raggio d’azione della vitamina: vitamina B6 e B12 (emoglobina e sistema nervoso); vitamina B6 e varie vitamine del gruppo B (cellule, sistema nervoso, difese immunitarie ed energia); vitamina B6 e melatonina (ciclo sonno/veglia ed energia); magnesio e vitamina B6 (sistema nervoso, sistema immunitario, neurotrasmettitori, proteine ed energia); vitamina B6 e zinco (difese immunitarie e neurotrasmettitori); vitamina B6 e vitamina C (antiossidanti, antinfiammatorio, proteine e neurotrasmettitori); vitamina B6 e L-Carnitina (quantità L-Carnitina, proteine, neurotrasmettitori ed energia).

Come assumere vitamina B6

Le dosi e le modalità di assunzione cambiano in base al tipo di prodotto, ma vengono indicate dal produttore in modo chiaro.

In linea di massima viene consigliata una dose da 1,7 mg a 20 mg al giorno a seconda dell’obiettivo da raggiungere da assumere.

Quando assumerla? Dipende dalle ragioni dell’integrazione, optando per un’integrazione pre-allenamento o prima dello studio per ottenere energia extra. In ogni caso conserverà la sua biodisponibilità elevata.

Vitamina B6: Controindicazioni

L’assunzione di integratori di vitamin B6 non presenta particolari controindicazioni o effetti collaterali, tranne quando si parla di sovra dosaggio.

L’organismo, pur liberandosi dell’eccesso di questa vitamina, potrebbe subire le conseguenze della vitamina B6 alta: lesioni alla pelle, reflusso gastroesofageo, torpore a piedi e mani e problemi neurologici.

Come scegliere un integratore di vitamina B6

Non tutti gli integratori di vitamina B6 sono uguali e valutare alcuni fattori può aiutare nella ricerca del prodotto giusto.

Cruelty free – Chi segue una dieta vegana dovrebbe optare per prodotti ricavati da fonti di origine vegetale e fare attenzione alla composizione dell’eventuale capsula.

– Chi segue una dieta vegana dovrebbe optare per prodotti ricavati da fonti di origine vegetale e fare attenzione alla composizione dell’eventuale capsula. Ingredienti extra – Gli integratori a base di vitamina B6 contengono altri i composti destinati a potenziare l’effetto della vitamina idrosolubile: la scelta dipende dalle esigenze personali.

– Gli integratori a base di contengono altri i composti destinati a potenziare l’effetto della vitamina idrosolubile: la scelta dipende dalle esigenze personali. Tipologia – In commercio esistono integratori di vitamina B6 in compresse , capsule, polvere e liquido. Anche in questo caso è necessario scegliere la forma di somministrazione più consona alle proprie abitudini.

– In commercio esistono integratori di , capsule, polvere e liquido. Anche in questo caso è necessario scegliere la forma di somministrazione più consona alle proprie abitudini. Prezzo – Il prezzo di un integratore di vitamina B6 dipende dalle caratteristiche e dalla marca, ma resta accessibile. L’acquisto online resta una chance per accedere a un’ampia gamma e un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Migliori integratori di vitamina B6 su Amazon

Qual è il miglior integratore di vitamina B6? La risposta dipende dalle esigenze individuali: problematiche, abitudini e budget.

In ogni caso è possibile acquistare un integratore di vitamina B6 in farmacia, parafarmacia ed erboristeria oppure online.

Il catalogo Amazon racchiude i migliori integratori di vitamina B6 sul mercato in modo da soddisfare ogni esigenza. Inoltre aiuta il consumatore con informazioni, recensioni e prezzi concorrenziali.

Per aiutarvi a trovare il miglior integratore di vitamina B6 su Amazon abbiamo raccolto alcuni dei prodotti più acquistati.

Offerta Vitamina B Complex, 200 Compresse, Tutte le Vitamine B, Vitamine B1 B2 B3 B5 B6 B7, Biotina, B9 Acido Folico, B12, Vit B Alto Dosaggio, Integratore Vitamine B contro Stanchezza & Stress Mentale ✅ INTEGRATORE VITAMINA B AD ALTO DOSAGGIO - 1 compressa fornisce tutte le vitamine B, tiamina, riboflavina, niacina, piridossina, acido pantotenico, biotina, acido folicoe e cobalamina.

✅ COMPLESSO VITAMINICO B IN 1 COMPRESSA - 1,4 mg di vitamina B1, 1,6 mg di vitamina B2, 18 mg di vitamina B3, 6 mg di vitamina B5, 2 mg di vitamina B6, 150 μg di vitamina B7, 400 μg di vitamina B9 e 3 μg di vitamina B12.

✅ 200 COMPRESSE PER 7 MESI DI CURA - 1 confezione di vitamine B contiene 200 compresse vegan - La dose giornaliera raccomandata è di 1 compressa al giorno per una fornitura di 7 mesi.

✅ VIT B COMPLEX - Le vitamine B contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso e immunitario, ad un normale metabolismo energetico e alla conservazione di una pelle normale, riducendo fatica e stress.

✅ MARCHIO DI QUALITÀ - Gli integratori GloryFeel sono prodotti in Germania secondo i più alti standard qualitativi e sottoposti a severi test effettuati da laboratori di analisi accreditati.

Offerta Super B-Complex - Vitamine B ad alta resistenza con folato, B6 & B12 più vitamina C, 60 compresse FORMULA MOLTO FORTE: la formulazione del complesso B più avanzata con tutte le 8 vitamine B & Vitamina C per la protezione antiossidante

FORME BIODISPONIBILI per un maggiore assorbimento: folato (superiore all'acido folico), piridossal-5-fosfato & metilcobalamina

ALTA DOSE B6, B12 & folato per supportare il metabolismo efficiente dell'omocsilteine e percorsi di metilazione, per la salute cardiaca e la funzione cerebrale

DOSE SUDDIVISA PER UN ASSORBIMENTO MIGLIORATO: l'assorbimento di vitamina B12 è ottimizzato assumendo le compresse due volte al dì, la mattina & la sera

GRADO FARMACEUTICO: prodotto in conformità con le GMP (Good Manufacturing Practices ossia buone pratiche di produzione) e adatto per vegetariani & vegani

Neurobalance Zmb6 - Integratore di zinco picolinato, magnesio citrato e vitamina B6 per l’equilibrio ormonale e una maggiore energia, 120 compresse ZINCO: Contribuisce alla normale funzione cognitiva, fertilitá e riproduzione ed al mantenimento dei normali livelli di testosterone nel sangue.

MAGNESIO & VITAMINA B6: Supportano la regolazione dell’attività ormonale, il normale funzionamento del sistema nervoso, il metabolismo energetico e la riduzione del senso di stanchezza e affaticamento.

BIODISPONIBILITÀ MIGLIORATA: Zinco picolinato, magnesio citrato e vitamina B6 (come piridossale-5-fosfato) sono stati selezionati dai nostri scienziati nutrizionali per una maggiore biodisponibilità e assorbimento.

NUTRIZIONALMENTE EQUILIBRATO: Fornisce livelli ottimali di zinco, magnesio e vitamina B6, in rapporti bilanciati e forme assorbibili per supportare livelli ideali di nutrienti nel flusso sanguigno.

PRODOTTO VEGANO: Privo di latticini, glutine, lattosio, soia e lievito. Adatto a diete halal e kosher. Certificato GMP nel Regno Unito.

Vitamina B6 50mg - 360 compresse - Adatto ai vegani - 1 anno di trattamento - SimplySupplements VITAMINA ESSENZIALE: La vitamina B6 è un nutriente idrosolubile, dunque il corpo non è in grado di immagazzinarne quantità adeguate, per questo abbiamo creato questa formula.

1 ANNO DI DURATA: Questa confezione da 360 compresse ha una durata di un anno se si assumono da una a due compresse al giorno.

ADATTO AI VEGANI: Questa formula è stata ideata per soddisfare tutti i nostri clienti vegani scegliendo solamente ingredienti di alta qualità .

QUALITÀ GARANTITA: Tutti i nostri integratori vengono realizzati in Europa seguendo gli standard GMP.

Integratore Vitamina B Complex ad Alto Dosaggio di AAVALABS - Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, Vitamina B12 e Acido Folico e Biotina - Integratori Alimentari Senza Additivi - 6 Mesi di Assunzione - Vegan ENERGIA DUREVOLE. Quando vivi la vita al massimo, hai bisogno di sufficiente energia per sentirti in piena forma e vivere al meglio. Le vitamine B sono un pezzo importante del puzzle: la B6 e la B12 contribuiscono a ridurre la stanchezza e la fatica e favoriscono il normale metabolismo energetico, affinché tu abbia la forza per perseguire i tuoi obiettivi e affrontare qualsiasi sfida in modo sicuro e fiducioso.

CONCEPITO PER LA PERFORMANCE. Che tu sia un guerriero del fine settimana, un atleta professionista o una persona attiva nella famiglia, il Complesso B può darti un vantaggio quando ne hai più bisogno. Le vitamine B12 e B6 contribuiscono alla creazione di globuli rossi, essenziale per fornire ossigeno dai polmoni ai muscoli. La vitamina B6 contribuisce anche alla regolazione dell'attività ormonale, permettendoti di affrontare al meglio ogni sfida.

NUOVA FORMULA A SPETTRO COMPLETO. Il nostro obiettivo era creare il complesso vitaminico B più completo possibile. A tal fine, abbiamo ridisegnato la nostra formula precedente per farla diventare 5 volte più potente. La nuova miscela di super b complex contiene le 8 Vitamine B essenziali B: B1, B2, B3, B5, B6, Biotina, integratore acido folico e vitamina b12. Il nostro meccanismo di assorbimento a rilascio lento consente un supporto duraturo con solo UNA capsula al giorno.

NORDICI PER NATURA. AAVALABS è un'azienda a conduzione familiare con sede in Finlandia. La nostra missione è infondere la purezza e la freschezza nordiche in prodotti accuratamente formulati per supportare il tuo stile di vita sano e attivo. Il nostro complesso B non è diverso. È stato testato da terzi in ogni fase della catena di fornitura e prodotto in base a severi standard di qualità europei. Quindi ottieni nient'altro che il meglio.

➤ GARANZIA AAVALABS: Il nostro obiettivo è aiutarti a vivere la tua vita al massimo, fisicamente e mentalmente. Quindi, se non sei soddisfatto di uno qualsiasi dei nostri prodotti, faccelo sapere! Ogni flacone ha una garanzia Soddisfatti o Rimborsati di 365 giorni, anche vuoto! Oltre a trasparenza ed onestá, il servizio clienti é tra le nostre massime priorità ed è sempre felice di rispondere in qualsiasi delle seguenti lingue: Inglese, Spagnolo, Francese, Italiano, Tedesco e Portoghese

Vitamin B6 22,5mg - Vegan - Confezione grande- 400 Compresse ✅ VITAMINTREND - QUALITÀ TEDESCA: Una capsula contiene: 22,5mg di vitamina B6 - dose giornaliera consigliata: Adulti, 1 capsula al giorno durante un pasto con molta acqua - altamente dosato -ottimo rapporto qualità -prezzo.

✅ VEGAN E PRIVO DI: Fruttosio, lattosio, glutine, gelatina, lievito, soia, aromi, conservanti, pesticidi, fungicidi, fertilizzanti artificiali, coloranti, stabilizzanti, OGM, magnesio stearato e allergeni. compresse di vitamina B6 di Vitamintrend ad assorbimento rapido!

✅ SICUREZZA DEL PRODOTTO: A lunga conservazione. Più efficiente di liquidi o polveri. Freschezza garantita grazie alla sigillatura ermetica. Con pratico coperchio dosatore! 400 compresse di vitamina B6

✅ Made in Germany con i più alti standard di qualità e igiene. Materie prime provenienti da paesi EU e non-EU.

Offerta Massigen Magnesio con Vitamina B6 - Integratore 60 Capsule - 100 g Può essere utile in caso di crampi, contratture muscolari, stanchezza, irritabilità , dolori mestruali

Favorisce la regolare funzionalità del sistema nervoso

Può contribuire alla normale funzione muscolare e alla riduzione di stanchezza e affaticamento

Aiuta a ripristinare il livello essenziale di sali minerali necessari al metabolismo del corpo

