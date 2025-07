Calciomercato Milan: spunta Fran Garcia per il dopo Theo Hernandez

Il Milan guarda ancora in casa Real Madrid per rafforzare la rosa in vista della stagione 2025-2026. Dopo l’addio di Theo Hernandez, approdato all’Al-Hilal, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Fran Garcia, terzino sinistro classe 1999 attualmente in forza ai Blancos. Secondo quanto riportato da Rudy Galetti via Fichajes.net, il difensore spagnolo è considerato il principale candidato per occupare la corsia mancina a Milanello.

Fran Garcia nel mirino del Milan per il dopo-Theo

Il club di via Aldo Rossi è alla ricerca di un nuovo titolare sulla fascia sinistra dopo la partenza di Theo Hernandez. In questo scenario, il profilo di Fran Garcia rappresenterebbe una soluzione di qualità, esperienza e margine di crescita. Il 25enne spagnolo ha infatti già disputato 31 partite in Liga nella stagione 2024-2025, servendo due assist e partecipando al Mundialito per Club con il Real Madrid, dove ha giocato da titolare.

Chi è Fran Garcia: numeri ed esperienza

Fran Garcia è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, ma si è affermato nel calcio professionistico grazie a una convincente esperienza con il Rayo Vallecano, prima di essere richiamato dai Blancos nel 2023. Da allora ha collezionato 85 presenze ufficiali con il club madrileno, realizzando 2 gol. Terzino veloce e dinamico, nonostante qualche difficoltà riscontrata in partite di alto livello (come quella contro il PSG nella semifinale del Mondiale per Club), resta un giocatore affidabile e in costante crescita.

Situazione attuale al Real Madrid: concorrenza agguerrita

Nonostante abbia avuto una buona continuità nella stagione appena conclusa, il futuro di Fran Garcia al Santiago Bernabeu è tutt’altro che scontato. L’arrivo di Álvaro Carreras dal Benfica e il rientro dall’infortunio di Ferland Mendy rischiano di restringere gli spazi per il laterale mancino. In questo contesto, un trasferimento al Milan potrebbe rappresentare una svolta positiva per la sua carriera, consentendogli di avere maggiore centralità nel progetto tecnico.

Possibile asse Madrid-Milano: dopo Modric, tocca a Garcia?

Con Luka Modric sempre più vicino a vestire il rossonero nella sua ultima stagione da professionista, il Milan potrebbe attingere ancora una volta al Real Madrid per rinforzare la propria rosa. Fran Garcia sarebbe il profilo ideale per portare freschezza, intensità e mentalità vincente sulla corsia mancina. Maldini e la dirigenza rossonera monitorano con attenzione l’evoluzione della situazione.

Conclusioni

L’interesse del Milan per Fran Garcia è concreto e strategico. Il terzino del Real Madrid rappresenta una delle prime scelte per sostituire Theo Hernandez e garantire equilibrio, corsa e qualità sulla fascia sinistra. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per l’eventuale apertura di una trattativa con il club spagnolo.