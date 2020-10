Integratori di vitamina B1 o tiamina: a cosa servono nello sport, opinioni e dove trovare i migliori

Le vitamine del gruppo B sono essenziali per gli sportivi, ma conoscere perché assumere uno degli integratori di vitamina B1 può aiutare a migliorare le performance. Perché?

Gli integratori di vitamina B sostengono alcune delle funzioni vitali dell’organismo impegnato ad affrontare gli sforzi delle sessioni di allenamento.

Tra le vitamine estremamente importanti per gli sportivi spicca la vitamina B1 o tiamina, un composto che potrebbe fare la differenza.

La vitamina B1 o tiamina

La vitamina B1 o tiamina si trova in natura in molti alimenti, ma l’organismo non riesce sempre a mantenerla entro il range opportuno.

Per esempio una dieta squilibrata potrebbe causare una carenza che avrebbe dei risvolti negativi sul benessere generale, cosa che può essere ovviata assumendo un integratore di vitamina B1.

Facciamo un passo indietro e capiamo fino in fondo a cosa serve esattamente questa particolare vitamina del gruppo B.

Sostanzialmente la vitamina B1 utilizza il glucosio per generare energia, trasferisce la quota energetica ai tessuti e agli organi e coopera alla trasmissione dei segnali nervosi.

In pratica viene coinvolta nel metabolismo dei macronutrienti per produrre energia e sostenere il funzionamento di tessuti, organi e apparati, proprio come tutte le vitamine del gruppo B.

La trasformazione della vitamina B1 in tiamina-coenzima, tiamina-pirofosfato o TPP nell’intestino tenue permette il suo coinvolgimento in molte reazioni.

Dal metabolismo del glucosio alle reazioni di decarbossilazione ossidativa fino alla trasmissione degli impulsi nervosi: la vitamina B1 è importante per il benessere generale e lo sport.

Vitamina B1 nello sport

Il fatto che la vitamina B1 partecipi a diverse reazioni chimiche e biologiche dell’organismo le permette di sostenere l’organismo sottoposto a sforzo fisico.

Prima di tutto, partecipando alle reazioni di decarbossilazione del ciclo metabolico delle cellule, risulta importante per la produzione di energia.

La tiamina collabora alla produzione di ribosio, vale a dire una sostanza essenziale per la sintesi della molecola ATP (fonte di energia per i muscoli).

In più partecipa alla scissione di carboidrati e aminoacidi, sostiene l’attività cardiaca e prende parte alla trasmissione degli impulsi nervosi.

L’assunzione di integratori di vitamina B1 riuscirebbe a favorire lo smaltimento dell’acido lattico, potenziare il volume massimo di ossigeno consumato in un’unità di tempo per ogni contrazione muscolare e favorire il recupero post-allenamento.

In questo senso l’integrazione di vitamina B1 si rivela perfetta per tutti coloro che svolgono attività fisiche di endurance per via del loro fabbisogno giornaliero maggiore.

Integratori di vitamina B1

La vitamina B1 dove si trova? La troviamo nel germe di grano, nel lievito di birra, nella carne di maiale, nel salmone, nel prosciutto o nei fagioli, ma non sempre la percentuale di tiamina assunta con l’alimentazione basta a sostenere le funzioni dell’organismo e sostenere il corpo durante l’allenamento

Di fatto non tutta la vitamina B1 degli alimenti riesce ad essere assorbita dall’organismo in quanto piuttosto sensibile sia al calore che all’acidità dell’ambiente di riferimento.

La carenza di vitamina B1 potrebbe comportare stanchezza, problemi gastrointestinali, inappetenza, suscettibilità e altri sintomi fino al caso estremo “beri-beri”

Per evitare una situazione di carenza di tiamina, quindi, è opportuno ricorrere all’integrazione alimentare mirata, tanto più se il fabbisogno giornaliero è maggiore come succede per gli sportivi.

La vitamina B1 integratore è disponibile sotto forma di formulazioni erboristiche a base di lievito di birra e germe di grano e integratori in compresse o soluzioni liquide.

In linea di massima è bene assumere la dose giornaliera di vitamina B1 secondo le indicazioni del produttore, ma sarebbe meglio assumerla giornalmente sempre alla stessa ora.

Controindicazioni ed effetti collaterali

Gli integratori di vitamina B1 sono ben tollerati e non presentano controindicazioni, specialmente perché la tiamina viene espulsa attraverso la minzione.

Nonostante la buona tollerabilità è bene chiedere il parere medico se si soffre di problemi epatici e disturbi renali.

Sarebbe meglio non prendere la tiamina sotto forma di integratore se si assume bicarbonato di sodio o bevande e cibi industriali perché questo potrebbe limitarne l’assorbimento.

È bene sapere che l’assunzione di dosi elevati per un periodo prolungato potrebbe ostacolare l’assorbimento delle altre vitamine del gruppo B. Meglio assumere integratori multivitaminici ad alto dosaggio.

Migliori integratori di vitamina B1

Qual è il miglior integratore di vitamina B1? Meglio la vitamina B1 Solgar Minsan, uno degli integratori di vitamina B1 e B6 o altri?

La scelta non è facile considerando la vasta proposta di integratori di sola tiamina e integratori multivitaminici di vitamine B.

Per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato alcuni dei migliori integratori di vitamina B1 su Amazon, tra quelli con sola tiamina e quelli multivitaminici (vitamina B1, vitamina B2, vitamina B12 e altre vitamine del gruppo B).

