Calciomercato Napoli: accordo vicino per Lucca

Il Napoli accelera sul mercato in vista della stagione 2025/26 e stringe i tempi per Lorenzo Lucca, individuato come il profilo ideale per affiancare Romelu Lukaku nel nuovo attacco disegnato da Antonio Conte. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport e Corriere dello Sport, l’attaccante dell’Udinese è sempre più vicino alla maglia azzurra: si lavora per chiudere l’operazione con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un totale di 35 milioni di euro.

Lucca-Napoli: trattativa ai dettagli finali

La società di De Laurentiis e l’Udinese avrebbero raggiunto un’intesa sulla valutazione complessiva del cartellino: 9 milioni per il prestito, a cui si aggiungerà un obbligo di riscatto fissato a 26 milioni. Restano da sistemare soltanto alcuni bonus accessori, ma la volontà comune è di definire tutto nei prossimi giorni per mettere subito Lucca a disposizione dello staff tecnico.

L’attaccante classe 2000, alto 201 cm, ha vissuto una stagione da protagonista con la maglia friulana, confermandosi come uno dei centravanti più fisici e strutturati del campionato. Nonostante la giovane età, è considerato pronto per il salto in una big: sarà lui il vice Lukaku, ma con ampie possibilità di ritagliarsi un ruolo centrale nella nuova squadra di Conte.

Nunez troppo caro: via libera per Lucca

Inizialmente, il sogno di mercato del Napoli era Darwin Nunez del Liverpool. Tuttavia, le richieste troppo elevate del club inglese (tra 55 e 60 milioni di euro) e l’assenza di un accordo con il giocatore sull’ingaggio hanno convinto il club partenopeo a virare con decisione su Lucca, evitando lungaggini e incognite.

Una scelta dettata anche dal pressing di Milan e Atalanta, interessate al bomber azzurro: il Napoli non vuole correre rischi e punta a chiudere prima dell’inizio del ritiro estivo.

Le altre mosse del Napoli: visite per Noa Lang, si monitora Miretti

Intanto, prosegue senza sosta la campagna acquisti estiva degli azzurri. Dopo Luca Marianucci, ieri è arrivato a Castel Volturno anche Kevin De Bruyne, per iniziare i primi test fisici. Oggi tocca a Noa Lang, che sta svolgendo le visite mediche prima della firma su un contratto fino al 2030 a 2,5 milioni di euro netti a stagione. Al PSV Eindhoven andranno 25 milioni più bonus.

Il poker verrà completato da Beukema, atteso mercoledì per le visite e la firma: il Napoli verserà 33 milioni di euro al Bologna.

A centrocampo resta caldo il nome di Fabio Miretti: la Juventus chiede tra 10 e 12 milioni, ma l’affare potrebbe sbloccarsi più avanti, dato che le priorità attuali riguardano l’attacco e il portiere.

Ngonge-Torino e il caso Milinkovic-Savic

Capitolo portieri: il vice Meret potrebbe arrivare dal Torino, che preleverà Cyril Ngonge con la formula del prestito con diritto di riscatto a 7 milioni. In cambio, il Napoli tiene d’occhio Vanja Milinkovic-Savic, ma non intende pagare la clausola da 19 milioni. I contatti proseguono e l’asse Torino-Napoli potrebbe essere protagonista di altri affari.