Juventus e Italia, lesione crociato per Chiesa: stagione finita! Salta Playoff Mondiali

Brutto infortunio contro la Roma per Chiesa. Gli esami strumentali hanno evidenziato la lesione del crociato: stagione finita per l’esterno della Juventus, che salterà anche i Play-off per la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar con l’Italia di Mancini

Non poteva andare peggio di così. Non solo il danno, ma anche la beffa per Federico Chiesa, che ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore. Tradotto, stagione finita.

Una bruttissima notizie per la Juventus, che dovrà fare a meno dell’esterno ex Fiorentina in questa seconda metà di stagione dopo l’infortunio subito durante la partita vinta allo Stadio Olimpico contro la Roma.

Ma, soprattutto, piove sul bagnato per Roberto Mancini. Il ct dell’Italia non potrà contare su Chiesa né per i Play-off per la qualificazione ai prossimi Mondiali, in programma tra novembre e dicembre 2022 in Qatar, né per le cinque sfide di giugno.

Infatti, secondo i medici, il recupero di Chiesa è attestato non prima di sei mesi. Ovviamente, i tempi verranno stabiliti solo dopo l’intervento chirurgico, in programma nei prossimi giorni.

A questo punto non è da escludere nemmeno un ritorno della Juventus in sede di calciomercato nella sessione invernale, ma sarà difficile riuscire a sostituire Chiesa, fino ad oggi un titolare inamovibile nello scacchiere di Massimiliano Allegri, che cercherà altre soluzioni per inseguire l’obiettivo quarto posto e andare più avanti possibile in Champions League.

Stagione 2021/2022 finita per Chiesa che, ricapitolando, salterà il girone di ritorno di Serie A, gli spareggi per i Mondiali con la nazionale, la Supercoppa Italiana contro l’Inter, la fase finale della Coppa Italia e quella di Champions League, oltre alle sfide di Nations League in programma a giugno.

Ecco i numeri di Chiesa nella stagione 2021-2022:

Con la Juventus:

14 presenze, 2 gol e 3 assist in 867 minuti giocati in campionato

4 presenze, 2 gol e 1 assist in 337 minuti giocati in Champions League

Un totale di 4 gol, 4 assist, 18 presenze, 1204 minuti disputati in bianconero, 1 gol ogni 301 minuti.

Con l’Italia:

4 presenze, 1 gol e 1 cartellino giallo in 301 minuti giocati nella fase a gironi di qualificazione ai Mondiali Qatar 2022

2 presenze, 2 assist in 180 minuti giocati nelle Finals di Nations League

Un totale di 1 gol, 2 assist, 1 cartellino giallo, 6 presenze, 481 minuti disputati in nazionale.

Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo di buona e pronta guarigione. Che tu possa tornare più forte di prima, caro Federico!

Ecco il comunicato ufficiale:

Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni

Migliori Bookmakers AAMS