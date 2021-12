Nations League 2022-2023, Gruppo Italia: calendario date, orari, focus avversari, canali TV e diretta Streaming

Nations League 2022-23. L’Italia termina nel Gruppo 3 con Inghilterra, Germania ed Ungheria. I match si giocheranno a giugno 2022 e saranno trasmessi in diretta TV in esclusiva su Rai 1.

Un altro sorteggio non molto fortunatissimo per l’Italia. Dopo aver saputo di poter affrontare il Portogallo nella finale per l’ultimo posto ai Mondiali di Qatar, arrivano brutte notizie anche dalla Nations League. La prossima edizione della competizione ha visto gli Azzurri capitare in un girone di ferro assieme ad Inghilterra, Germania ed Ungheria, nonostante fossero in prima fascia.

L’Italia, dunque, riaffronterà di nuovo l’Inghilterra contro cui ha vinto l’ultima edizione degli Europei. Gli inglesi non hanno bisogno di presentazioni. Un cammino straordinario quello della squadra di Gareth Southgate negli scorsi Europei con un Harry Kane inarrestabile. Gli inglesi hanno perso, nel loro stadio, la finale contro l’Italia ai rigori dopo l’ultimo tiro sbagliato da Saka e cercheranno la loro rivincita.

Rivale storico anche la Germania con il proprio tecnico, Hans Flickr, contro cui l’Italia debutterà il 4 giugno. I tedeschi hanno vinto senza alcun problema il proprio girone di qualificazione e sono già qualificati per Qatar 2022. Per la Germania la parentesi europea si è conclusa con la sconfitta proprio contro gli inglesi che riuscirono ad imporsi per 2-0 con le reti di Starling e di Kane.

Una vera e proprio sorpresa, invece, l’Ungheria dell’italiano Marco Rossi che, da sfavorita assoluta, ha fatto soffrire squadre come la Germania e la Francia, nonostante l’eliminazione ai gironi. Sfide davvero importanti per l’Italia a cui aspetta un vero e proprio tour de force a partire dalla finalissima contro l’Argentina, vincitrice della scorsa Copa America, del 1 giugno a Wembley e con gli impegni della Nations League che terminerà a settembre.

Nations League, il calendario delle partite dell’Italia

4 giugno (ore 20.45): Italia-Germania

7 giugno (ore 20.45): Italia-Ungheria

11 giugno (ore 20.45): Inghilterra-Italia

14 giugno (ore 20.45): Germania-Italia

23 settembre (ore 20.45): Italia-Inghilterra

26 settembre (ore 20.45): Ungheria-Italia

Dove vedere in diretta TV e streaming le partite di Nations League

Le partite della Nazionale italiana sono un’esclusiva della Rai. La Nations League sarà trasmessa in chiaro su Rai 1.

Sarà possibile anche vedere gli incontri in streaming grazie alla piattaforma RaiPlay raggiungibile mediante il sito o scaricabile su PC, smartphone e tablet,.

Le probabili formazioni di Germania, Inghilterra ed Ungheria

Probabile 4-3-3 per la Germania con Neuer a porte e la difesa schierata con Ginter, Hummels e Rudiger. Per il centrocampo tedesco ci sarà Kimmich, Gundogan e Kroos assieme all’atalantino Gosens. Per il reparto offensivo Gnabry e Sané dietro l’attaccante del Chelsea, Havertz.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Gnabry, Havertz, Sané.

L’Inghilterra proporrà il solito 3-4-2-1. Pickford a difendere i pali e la difesa davanti a lui con Walker, Stones e Maguire. Per la mediana Rice e Phillips agiranno da centrali mentre sulle corsie laterali Trippier e Shaw. Nella trequarti tutta la qualità di Mount e Sterling dietro la punta Kane.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Mount, Sterling; Kane

3-5-2 per l’Ungheria. Gulacsi a porta e la difesa con Botka, Orban e At. Szalai. A centrocampo Nego, Kleinheisler, Nagy, Schafer e Fiola. Per l’attacco Ad. Szalai assieme a Sallai.

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Nego, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola; Ad. Szalai, Sallai.

