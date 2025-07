Fluminense – Chelsea: formazioni, pronostico e dove guardarla

A due passi dalla gloria mondiale, il Chelsea sfida l’ultima squadra sudamericana rimasta in gara: il Fluminense. Martedì sera, allo stadio di New Jersey, andrà in scena una semifinale del Mondiale per Club FIFA 2025 che promette spettacolo e tensione. I Blues, protagonisti di un’ottima stagione europea, affrontano i campioni della Copa Libertadores per conquistare un posto nella finale contro Real Madrid o Paris Saint-Germain.

Chelsea, rincorsa al secondo Mondiale per Club

Il Chelsea è arrivato in semifinale dopo aver superato con fatica il Palmeiras nei quarti di finale. Decisivi i gol di Cole Palmer e l’autorete di Agustin Giay, che hanno vanificato la rete dell’inglese Estevao, prossimo acquisto dei Blues. Nei turni precedenti, la squadra di Enzo Maresca aveva battuto il Benfica agli ottavi, nonostante una lunga interruzione per maltempo che aveva costretto i londinesi ai tempi supplementari.

Dopo il secondo posto nel Gruppo D, complice la sconfitta per 3-1 contro il Flamengo, il Chelsea ha avuto un cammino più agevole nel tabellone ed è ora a un passo dalla finale. Già vincitori del torneo nel 2021 (battendo sempre il Palmeiras), i Blues puntano ora alla doppietta dopo il successo nella Conference League.

Molto è cambiato da quando una crisi di metà stagione sembrava compromettere l’annata: con una rosa ricca di alternative e un gioco in crescita, il Chelsea è tornato competitivo e sogna un altro trofeo internazionale.

Fluminense, il cuore sudamericano ancora batte

Dall’altra parte, il Fluminense continua a sorprendere. Dopo aver eliminato l’Al-Hilal con una vittoria per 2-1, il club brasiliano arriva con grande fiducia alla semifinale. A segno Martinelli con una splendida rete, poi il solito Hércules ha deciso la partita, replicando il gol che aveva eliminato l’Inter nei quarti.

La squadra di Renato Gaucho ha chiuso al secondo posto il Gruppo F con una vittoria e due pareggi. Ora è imbattuta da 11 gare ufficiali e ha mantenuto la porta inviolata in 5 delle ultime 7. Da notare che metà delle otto reti segnate negli USA sono arrivate dopo il 70’, mentre la difesa ha concesso un solo gol nel secondo tempo.

Nonostante il sesto posto nel campionato brasiliano 2025 e un recente passato vicino alla retrocessione, il Fluminense ha dimostrato grande spirito e determinazione. Con il veterano Thiago Silva in campo contro il suo ex club, sogna un’impresa storica.

Dove vedere Fluminense – Chelsea in Diretta Tv e Streaming:

La partita Fluminense – Chelsea sarà visibile gratuitamente in diretta Streaming su Dazn.

Basterà infatti registrarsi sulla piattaforma di DAZN e scaricare l’app su pc, smartphone e tablet per avere accesso allo streaming in diretta di tutte le partite.

Forma recente delle due squadre

Fluminense – Ultime 6 (tutte le competizioni): Vittoria, Pareggio, Vittoria, Pareggio, Vittoria, Vittoria

Chelsea – Ultime 6 (tutte le competizioni): Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Vittoria

Notizie sulle formazioni: squalifiche e infortuni

Il Chelsea dovrà fare a meno di Liam Delap e Levi Colwill, entrambi squalificati. Il nuovo arrivato Joao Pedro è favorito per guidare l’attacco, mentre in difesa potrebbe esserci spazio per Tosin Adarabioyo. Assenti per infortunio Reece James e Romeo Lavia, mentre Moises Caicedo torna a centrocampo dopo la squalifica. Non sarà della partita Jamie Gittens, non inserito nella lista FIFA.

Il Fluminense sarà privo di Martinelli e del centrale Freytes, entrambi squalificati. In difesa, Silva guiderà il reparto nonostante un infortunio al naso. A centrocampo, il protagonista Hércules è pronto per una maglia da titolare. In avanti, confermati German Cano e Jhon Arias, quest’ultimo vero trascinatore offensivo dei brasiliani.

Probabili formazioni

Fluminense (3-5-2):

Fabio; Ignacio, Silva, Fuentes; Xavier, Hércules, Bernal, Nonato, Rene; Arias, Cano

Chelsea (4-2-3-1):

Sanchez; Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Nkunku; Pedro

Pronostico: Fluminense 1-2 Chelsea (dopo i tempi supplementari)

Il Fluminense ha dimostrato coraggio, solidità e un grande spirito di gruppo, ma contro la profondità di rosa e l’esperienza europea del Chelsea potrebbe essere costretto a cedere. I Blues sono favoriti e, anche se serviranno i tempi supplementari, dovrebbero spuntarla e guadagnarsi la finale del Mondiale per Club 2025.