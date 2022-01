Inter-Juventus: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 12-1-2022

Dove vedere Inter-Juventus Supercoppa Italiana mercoledì 12 gennaio 2022 ore 21.00. La partita Inter-Juventus sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta ed in chiaro su Canale 5 e Mediaset Infinity.

Mercoledì 12 gennaio 2022, nella splendida cornice dello Stadio Giuseppe Meazza, si assegna il primo trofeo della stagione 2021-2022: la Supercoppa Italiana. A contendersela, l’Inter di Simone Inzaghi, campione d’Italia in carica e la Juventus di Massimiliano Allegri, detentrice del trofeo e vincitrice dell’edizione 2020-2021 della Coppa Italia.

Inter-Juventus, Supercoppa Italiana 12-1-2022.

Nerazzurri e bianconeri tornano ad affrontarsi a distanza di tre mesi dall’ultima volta. Era il 24 ottobre e in quell’occasione il match, giocato sempre in terra milanese, terminò con il punteggio di 1-1 con Dybala che, su calcio di rigore, all’89’, pareggiò l’iniziale vantaggio del Biscione firmato Edin Dzeko.

Sulla carta, l’Inter pare avere una marcia in più dei rivali di sempre, ma trattandosi di una partita secca che mette in palio un trofeo, siamo sicuri che anche la Juventus proverà a dire la sua per portare a casa la decima Supercoppa Italiana (la seconda consecutiva) della sua storia.

Come vedere Inter-Juventus in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Inter-Juventus

Competizione: Supercoppa Italiana

Data: mercoledì 12 gennaio 2022

Orario: 21.00

Canale Tv: Canale 5

Streaming: Mediaset Infinity

Inter-Juventus, sfida che assegna la trentaquattresima Supercoppa Italiana, sarà visibile esclusivamente ed in chiaro, a partire dalle ore 21.00 di mercoledì 12 gennaio 2022, su Canale 5. Via streaming, il match tra nerazzurri e bianconeri sarà visibile, tramite computer, su Mediaset Infinity o con la relativa app per smartphone e tablet.

Dove ascoltare la radiocronaca di Inter-Juventus

La radiocronaca di Inter-Juventus sarà disponibile, a partire dalle 21.00, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Probabili formazioni Inter-Juventus

Per quanto riguarda le formazioni, Inzaghi dovrebbe schierare i suoi con il solito 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Handanovic in porta. Davanti a lui, Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo spazio a Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic. In attacco, la coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez.

Allegri dovrebbe invece optare per il 4-3-3. Szczesny quindi in porta con, a fargli da scudo, Cuadrado, De Ligt, Chiellini e De Sciglio. Centrocampo a tre con McKennie, Locatelli e Rabiot. In attacco, il tridente composto da Chiesa, Morata e Dybala.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Dybala.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Inter e Juventus sono complessivamente 242 (sono conteggiate solo le partite ufficiali) con un bilancio che parla di 72 vittorie dei nerazzurri, 110 dei bianconeri e 60 pareggi. 297 i gol segnati dai lombardi, 345 quelli messi a referto dai piemontesi.

L’ultimo precedente tra le due formazioni, nonché l’ultimo tra le mura del Giuseppe Meazza, risale ad Inter-Juventus 1-1 dello scorso 24 ottobre (Serie A 2021-2022). Escludendo il match dello scorso autunno, gli ultimi due incontri disputati all’ombra della Madonnina parlano di una vittoria a testa: 2-0 per l’Inter il 17 gennaio 2021 (Serie A 2020-2021), 1-2 per la Juventus il 2 febbraio 2021 (andata semifinali Coppa Italia 2020-2021).

Quello che andrà in scena mercoledì sera sarà il secondo confronto in Supercoppa Italiana tra le due compagini. Il primo, il 20 agosto 2005, fu vinto dalla Benamata che sconfisse la Vecchia Signora, nel vecchio Delle Alpi, grazie ad un gol di Juan Sebastian Veron nei tempi supplementari.

