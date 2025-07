Inter e Roma si sfidano per Richard Rios: il centrocampista del Palmeiras nel mirino!

Richard Rios è uno dei nomi più caldi del calciomercato sudamericano. Il centrocampista colombiano, attualmente in forza al Palmeiras, ha attirato le attenzioni di diverse squadre europee grazie alle sue recenti prestazioni di alto livello, in particolare durante la FIFA Club World Cup 2025 disputata negli Stati Uniti. Tra i club più interessati ci sono due big della Serie A: Inter e Roma, entrambe pronte a investire per rafforzare il proprio centrocampo in vista della stagione 2025/26.

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, sia la dirigenza nerazzurra che quella giallorossa hanno avviato i primi contatti con il Palmeiras per valutare la disponibilità del giocatore. Il club brasiliano ha fissato una richiesta ben precisa: 30 milioni di euro, cifra che riflette il valore crescente del calciatore nel panorama internazionale.

Richard Rios, classe 2000, ha già collezionato 136 presenze e 11 gol con la maglia del Palmeiras, diventando un punto fermo della formazione brasiliana. La sua storia calcistica è singolare: nato calcisticamente nel futsal, è entrato tardi nel calcio professionistico, passando al Flamengo solo a 19 anni. Prima di affermarsi nel Palmeiras, ha avuto un’esperienza significativa anche nel Guarani, squadra della seconda divisione brasiliana, dove ha avuto modo di affinare le sue doti tecniche e tattiche.

Centrocampista completo, Rios si distingue per dinamismo, visione di gioco e grande capacità di inserimento. Le sue prestazioni recenti lo hanno reso uno dei profili più interessanti del mercato sudamericano, al punto da essere considerato un potenziale titolare in qualsiasi top club europeo. La sua versatilità gli consente di ricoprire più ruoli a centrocampo, dal mediano classico alla mezzala offensiva.

Inter e Roma stanno valutando attentamente la possibilità di affondare il colpo già nelle prossime settimane. Per l’Inter, Rios potrebbe rappresentare una valida alternativa o un rinforzo strategico in vista della partecipazione al Mondiale per Club FIFA 2025. Per la Roma, invece, De Rossi potrebbe considerarlo il profilo giusto per dare maggiore solidità e qualità alla mediana, soprattutto in ottica europea.

Il futuro di Richard Rios potrebbe presto tingersi di giallorosso o nerazzurro, ma la concorrenza internazionale non è da sottovalutare. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi sviluppi.