PSG – Real Madrid: formazioni, pronostico e dove guardarla

PSG e Real Madrid si affrontano nella seconda semifinale del Mondiale per Club FIFA 2025, in programma mercoledì 9 luglio al MetLife Stadium di New York. Una sfida stellare tra i campioni d’Europa e la squadra più titolata della competizione.

Quando si gioca PSG-Real Madrid: data e orario

La semifinale tra Paris Saint-Germain e Real Madrid è in programma mercoledì 9 luglio 2025 con calcio d’inizio alle ore 21:00 italiane. L’incontro si disputa al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, impianto che ospita anche la finale del torneo.

Data : mercoledì 9 luglio 2025

: mercoledì 9 luglio 2025 Orario : ore 21:00 (ora italiana)

: ore 21:00 (ora italiana) Stadio: MetLife Stadium, New Jersey (USA)

Dove vedere PSG – Real Madrid in Diretta Tv e Streaming:

La partita PSG – Real Madrid sarà visibile gratuitamente in diretta Streaming su Dazn.

Basterà infatti registrarsi sulla piattaforma di DAZN e scaricare l’app su pc, smartphone e tablet per avere accesso allo streaming in diretta di tutte le partite.

Dove si gioca PSG vs Real Madrid?

La partita si disputerà al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, uno degli stadi simbolo del torneo con nove match ospitati, tra cui le due semifinali e la finalissima.

Lo stadio, inaugurato nel 2010, è la casa dei New York Giants e dei New York Jets della NFL. Durante questa edizione del torneo, ha già ospitato sfide di altissimo livello, tra cui la vittoria del Real Madrid per 3-2 sul Borussia Dortmund.

Le probabili formazioni e le ultime notizie su PSG-Real Madrid

PSG

La squadra di Luis Enrique arriva alla semifinale dopo una stagione leggendaria: triplete con Ligue 1, Coupe de France e prima Champions League della storia parigina. Il percorso nel Mondiale per Club è stato quasi perfetto: unica sconfitta contro il Botafogo, poi vittorie su Inter Miami (4-0) e Bayern Monaco (2-0).

Tuttavia, dovrà fare a meno di Willian Pacho e Theo Hernández, entrambi espulsi nei quarti.

Ultimo XI titolare: Donnarumma; Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi; Ruiz, Vitinha, João Neves; Kvaratskhelia, Doué, Barcola

Real Madrid

Sotto la guida del nuovo tecnico Xabi Alonso, i Blancos cercano di riscattare una stagione senza trofei. Il cammino nel torneo ha visto vittorie tirate contro Juventus e Borussia Dortmund, ma la squadra cresce partita dopo partita.

Squalificato Dean Huijsen per l’espulsione nel turno precedente, il tecnico dovrà scegliere il sostituto tra Raul Asencio, Eder Militao o Jacobo Ramon.

Ultimo XI titolare: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Fran Garcia; Güler, Tchouaméni, Valverde; Bellingham; Vinícius Júnior, Gonzalo García

Quote PSG vs Real Madrid (DAZN Bet, 6 luglio 2025)

Vittoria PSG : 2.30 (13/10)

: 2.30 (13/10) Pareggio : 3.50 (5/2)

: 3.50 (5/2) Vittoria Real Madrid: 2.80 (9/5)

Quote indicative e soggette a variazioni. Gioca responsabilmente.

Pronostico PSG vs Real Madrid: chi va in finale?

Sulla carta, il Paris Saint-Germain parte favorito grazie alla solidità dimostrata, al talento offensivo e alla fiducia derivante dalla stagione trionfale. Il Real Madrid è in fase di ricostruzione con Alonso e ha già mostrato alcune fragilità.

Pronostico finale: PSG 3-1 Real Madrid