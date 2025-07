Milan, svolta in difesa: offerta ufficiale per Guela Doue, ma lo Strasburgo rilancia

Il Milan ha presentato un’offerta formale da 15 milioni di euro per il terzino destro Guela Doue, attualmente in forza allo Strasburgo. A riportarlo sono fonti attendibili come La Gazzetta dello Sport e L’Équipe, che confermano l’interesse concreto dei rossoneri per il difensore francese classe 2002, fratello maggiore di Désiré Doue, ala del Paris Saint-Germain.

Il club francese, però, valuta Doue intorno ai 20 milioni di euro, una cifra ben più alta rispetto ai 6,5 milioni (più bonus) spesi per acquistarlo dal Rennes nell’estate del 2023. La rapida crescita del giocatore ha attirato anche l’attenzione di squadre come Chelsea, Sunderland ed Eintracht Francoforte, ma è il Milan ad aver fatto il primo passo ufficiale.

Il bisogno di rinforzi sulla fascia destra è chiaro dopo la fine del prestito di Kyle Walker, tornato al Manchester City. L’obiettivo della dirigenza è fornire a Massimiliano Allegri un’alternativa solida per la corsia destra. Doue viene infatti considerato un profilo più difensivo rispetto ad Alex Jimenez, molto propositivo ma ancora acerbo nella fase di copertura.

Nonostante il cambio in panchina, Emerson Royal resta ai margini del progetto tecnico e non rientra nei piani futuri del club. In questo scenario, l’arrivo di Guela Doue rappresenterebbe una soluzione equilibrata tra qualità, gioventù ed esperienza internazionale, come dimostrato nel recente confronto diretto con il Milan in Europa League quando, con la maglia del Rennes, ha duellato con Rafael Leao a San Siro.

Il Milan è ora in attesa di una risposta dallo Strasburgo, che potrebbe aprire a una trattativa attorno ai 18 milioni di euro, cifra ritenuta più congrua al valore del giocatore. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il Diavolo riuscirà ad assicurarsi uno dei terzini più promettenti del panorama europeo.