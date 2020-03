Emergenza Coronavirus, cosa fare in isolamento: i migliori film, documentari e serie tv su calcio e sport

Non solo libri. Il mondo dello sport è presente anche nel cinema, nei suoi vari aspetti. Così abbiamo scelto film, serie tv e documentari dedicati al calcio e agli altri sport, da poter recuperare in questo periodo particolare, durante il quale viene chiesto di restare a casa per l’emergenza Coronavirus.

L’Europeo perfetto

È recente la notizia dello spostamento degli Europei di questa estate alla prossima, per via del Coronavirus. Se siete delusi dalla notizia, e avete voglia di rivivere emozioni europee, online e gratis su RaiPlay trovate una splendida puntata di Sfide che parla del miglior girone, la miglior semifinale e la miglior finale della storia della nostra nazionale agli Europei. Vi basterà cliccare qui e registrarvi.

Le K Benzema

Al momento dell’interruzione di tutti i campionati per via dell’emergenza Coronavirus Karim Benzema ha all’attivo 19 gol in stagione con la maglia del Real Madrid. Ha segnato 307 reti in totale nella sua carriera, vinto 4 Champions League, ed è al momento uno dei migliori centravanti del pianeta. Lo è stato in maniera continua negli ultimi 10 anni, eppure ha giocato l’ultima partita con la sua nazionale 5 anni fa, il tutto per via di uno scandalo assurdo, che è raccontato in questo documentario sottovalutatissimo. Lo trovate su Netflix.

Muhammad Alì (2011)

Ci sono pochi sportivi che hanno fatto la storia anche fuori dal campo. Uno di questi, probabilmente il più importante di questi, è Muhammad Alì. La sua storia è stata raccontata in centinaia di libri e molti film, questo documentario che troverete su Amazon Prime Video, presenta tantissime scene originali e inedite dei tempi, e si sofferma molto sui grandi duelli ingaggiati dallo storico pugile fuori dal ring.

Federico Buffa racconta Michael Jordan

Parlando di sportivi che hanno fatto la storia, forse giusto un gradino sotto Alì c’è Michael Jordan. Un’icona del Basket così importante da essere conosciuto anche da chi non sa neanche come funzioni il gioco più seguito dagli americani insieme al Football. Federico Buffa, l’Avvocato, ha raccontato in una puntata stupenda la storia del più grande cestista della storia. Qualcuno a cui dobbiamo essere molto grati ha deciso di caricare il video su Youtube. Buona visione.

Il maledetto United (2009)

La vita di Brian Clough è un’altalena di emozioni da telefilm (ve l’abbiamo raccontata un paio di anni fa), piena di aneddoti e di storie nella storia che sono quasi inverosimili. Il racconto dei suoi 44 giorni alla guida del Leeds United è stato immortalato nel 2006 da David Peace nel suo romanzo, tre anni dopo da Tom Hooper nel film diventato un must per gli amanti di calcio. Michael Sheen è grandioso, la storia ovviamente parla di calcio, ma si fa appassionante anche da chi non segue lo sport.

Purtroppo al momento nessun servizio di streaming ha nel proprio catalogo Il maledetto United (che errore!), ma potete comprarlo in DVD su Amazon.

Matchday – Barcelona

Se siete fan del Barcellona, o in generale del campionato spagnolo, sulla meno conosciuta piattaforma Rakuten (sponsor ufficiale del Barcellona) da qualche mese si trova una serie a puntate che parla della stagione 2018-19 del Barcellona di Valverde. Una serie che segue dall’interno le vicende dei blaugrana, guidati da Leo Messi, partendo dal Clasico vinto all’andata, e arrivando fino alla tragica notte di Anfield. La trovate su Rakuten.

Cristiano Ronaldo (2015)

Da Casa Messi, a Casa Ronaldo. Ma in tutti i sensi. Che lo si ami, o lo si odi, Cristiano Ronaldo è di certo uno dei migliori calciatori della storia di questo sport. Nel 2014, quando era ancora al Real Madrid, il portoghese ha aperto le porte di casa sua, e raccontato la storia della sua infanzia, del difficile rapporto con il padre alcolizzato, delle difficoltà di arrivare al top, del rapporto con il figlio, e della sua vita privata. Un racconto a tratti persino triste della vita di un Campione osannato da miliardi di persone. Disponibile solo a noleggio in Italia.

All or Nothing: Manchester City

Amazon ci regala una perla incredibile. In 8 puntate delle telecamere hanno seguito dall’interno la stagione 2017-18 del Manchester City, la seconda di Pep Guardiola sulla panchina dei citizens, e la prima in cui il catalano si è aggiudicato il titolo di campione d’Inghilterra. Un racconto forse non troppo sincero, ma di certo esclusivo, di una delle squadre più forti degli ultimi anni. Molto commoventi i momenti in cui la troupe segue Mendy dopo il grave infortunio, o quelli in cui Guardiola parla del suo rapporto con Cruijff. La trovate su Prime Video.



PS: esiste anche una seconda stagione, in cui ci si concentra sul Brasile vincitore dell’ultima Copa America, ma soprattutto una terza, che avrebbe seguito la stagione 2019-20 del Tottenham. Vedremo come finirà, per via del Coronavirus.

Sunderland ‘Til I Die

Last but not least, probabilmente il miglior prodotto di questa lista. Il Sunderland, nobile decaduta dalla Premier League, si approccia al campionato di B inglese con la voglia di chi vuole ritornare ad alti livelli. Una troupé segue l’intera stagione, vivendola con i tifosi, ma anche con la dirigenza, lo staff e i giocatori, raccogliendo le voci di tutti, e facendo vivere allo spettatore il lungo inferno che porterà il Sunderland direttamente alla terza divisione. Un capolavoro (e fra pochi giorni uscirà la seconda stagione!). Lo trovate su Netflix.

