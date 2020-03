Emergenza Coronavirus, ufficiale: UEFA rinvia finali di Champions ed Europa League al 25 e 27 giugno

Emergenza Coronavirus: dopo il rinvio al 2021 di Euro 2020, la UEFA ha deciso di rinviare, rispettivamente al 25 e al 27 giugno, le finali di Europa League e Champions League.

Come il rinvio dell’Europeo, anche questa è una notizia che tutti ci aspettavamo: la UEFA ha deciso di rinviare, emergenza Coronavirus permettendo, ai prossimi 25 e 27 giugno, le finali di Europa League e Champions League.

La pandemia da Coronavirus ha stravolto infatti tutto con i campionati europei che sono ormai fermi da giorni. Sono saltate le amichevoli delle nazionali e anche Euro 2020, come anticipato poc’anzi, è stato rimandato all’anno prossimo.

Uno scenario surreale che neanche nel peggiore dei nostri incubi, avremmo immaginato. La vita della popolazione europea, nonché mondiale sta drasticamente cambiando in questi giorni e sebbene il calcio non sia la priorità in un momento del genere, ci sono degli interessi, soprattutto economici, che vanno salvaguardati.

Emergenza Coronavirus: la UEFA sposta al 25 e 27 giugno le finali di Europa League e Champions League

La UEFA ha resistito finché ha potuto, ma alla fine si è dovuta “arrendere” anch’essa all’emergenza Coronavirus che sta dilagando in tutto il Mondo. Il rinvio, al 2021, degli Europei comporterà una perdita di almeno 300 milioni di euro e lo stesso, seppur con numeri più contenuti, quello delle finali di Champions League ed Europa League.

La priorità, com’era ormai noto, era quella di lasciare alle federazioni il tempo necessario per concludere i rispettivi campionati. Il massimo organismo europeo del calcio ha quindi acconsentito a tali richieste e ha deciso di spostare le finali di Europa League e Champions a fine giugno.

Resterà da capire se il format delle due competizioni verrà modificato o meno, ma questa è tutta un’altra faccenda. Ad ogni modo seguiranno aggiornamenti.

