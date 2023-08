Calciomercato Roma: Zapata o Muriel, ma al centro dell’attacco c’è Arnautovic

Il calciomercato della Roma in entrata è fermo a zero euro spesi, quanti le reti segnate da Belotti nella passata stagione in Serie A. Il parco attaccanti è un chiodo fisso di Mourinho che vorrebbe un giovane ed uno esperto. In attesa della stellina del Santos, il casting prevede Arnautovic del Bologna, il vero obiettivo, sullo sfondo gli esuberi dell’Atalanta, Zapata e Muriel.

Josè Mourinho non si è mai pentito di aver scelto la Roma. In una lunga intervista al Corriere dello Sport, lo Special One spiega che la situazione in attacco non è delle migliori. Considerato l’infortunio di Abraham, in questo momento c’è il solo Gallo Belotti come unica punta centrale di ruolo.

Nella passata stagione l’ex centravanti del Torino e della Nazionale non è riuscito mai a centrare la porta. In serie A, la punta della Roma, per la prima volta in carriera non mai segnato. L’unica volta che ci è andato vicino è stato proprio con la sua ex squadra, palo clamoroso dal dischetto.

Ergo, la Roma da inizio di calciomercato sta cercando un attaccante. Tiago Pinto ha provato inutilmente con Morata, Scamacca ed infine anche con il Santos, che sta riflettendo, per il giovane Marcos Leonardo. Nell’attesa dell’inizio del campionato ( 20 agosto alle 18:30 contro la Salernitana) la società giallorossa sta vagliando altri tre profili.

Casting attacco Roma, contatti con l’Atalanta: Zapata e Muriel

La vera sorpresa e grande protagonista del calciomercato è l’Atalanta. Dopo aver venduto ad una cifra record il giovane attaccante danese Hojlund al Manchester United, si è permessa di prendere Touré e beffare sia l’Inter che la Roma, prelevando dal West Ham, Gianluca Scamacca.

Con l’arrivo di Scamacca, il posto di Zapata e Muriel non è così scontato. La coppia colombiana l’anno scorso è stata molto meno spumeggiante rispetto alle passate stagioni. Per l’Atalanta non sono più incedibili e la conseguenza è stata che tante società hanno chiesto informazioni, tra cui anche la Roma.

Secondo Sky Sport, la Roma avrebbe pensato a Zapata, ma gli è stato offerto Muriel. Il primo ha molte richieste, su tutti il Monza del Condor Galliani e una valutazione intorno ai 10 milioni di euro. Tiago Pinto si sarebbe inserito, forte della nuova liquidità arrivata dalla cessione di Ibanez. Per Mourinho un profilo interessante sebbene nell’ultima stagione ha segnato solo 2 reti.

Luis Muriel – Stadiosport.it

Prima di arrivare a Zapata, i primi contatti tra l’Atalanta e la Roma, sono stati per l’altro colombiano Muriel. Finito ai margini di Gasperini, solo 10 partite da titolare con 3 reti segnate e in scadenza di contratto, per il club bergamasco è in vendita senza tanti rimpianti. Un calciomercato stravolto, con gli atalantini che sono diventati assoluti protagonisti e i big storici, costretti ad inseguire. Una situazione poco Special One, tanto che l’altro profilo sarebbe una vecchia conoscenza.

Attacco Roma, obiettivo numero uno: Arnautovic

Marko Arnautovic, attaccante del Bologna – StadioSport.it

Ma il grande obiettivo di calciomercato della Roma é Marko Arnautovic. L’attuale attaccante del Bologna, secondo Repubblica vuole ritornare a giocare con Mourinho. Una stagione esaltante, quella del triplete del 2010 in cui il giovane austriaco però non diede un gran contributo.

Da allora, Arnautovic è cresciuto e diventato un leader. Per la Roma non sarà però facile trovare un accordo con il Bologna, che lo cederebbe solo davanti ad una super offerta, intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra considerata troppo alta per il club giallorosso, che vorrebbe abbassare la richiesta inserendo il giovane Ola Solbakken.

Arnautovic vuole la Roma e vuole ritrovare Mourinho. Nell’ultima amichevole giocata contro gli olandesi dell’Az , il classe 1989 non è sceso in campo per problemi muscolari. La distanza ancora è ampia, ma le volontà dell’austriaco sono abbastanza chiare.