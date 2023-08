Viaggio di nascosto: Arnautovic lascia Bologna e incontra il ds | Trasferimento col botto

Marko Arnautovic l’oggetto del desiderio della Roma e non solo. Il Bologna fa muro, ma c’è il rischio di un trasferimento col botto.

Ha saltato l’amichevole del pre-season del Bologna contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar. Thiago Motta ha preferito non rischiarlo a scopo precauzionale per affaticamento al flessore sinistro. Saranno felici anche tutte le pretendenti all’attaccante austriaco.

Strano davvero il destino del 34enne viennese di origini serbe; soltanto qualche mese fa un corpo estraneo nella visione calcistica di Thiago Motta per il suo Bologna. Ha passato l’ultima parte di campionato ai margini del progetto felsineo, sia per i postumi di un infortunio muscolare sia per divergenze con l’italo-brasiliano.

L’estate ha spazzato via tutti i dubbi legati al suo futuro: Arnautovic si chiarisce con Thiago Motta e di colpo torna al centro dell’attacco rossoblù ma più in generale del progetto bolognese. Almeno fino a prova contraria.

Sì perché nel frattempo l’ex West Ham e Shangai era diventato l’oggetto del desiderio di molti top team. Prima tra tutte la Roma, alla disperata ricerca di un centravanti in grado in primis di sostituire l’infortunato Abraham, ma più in generale di rendere più profondo il reparto offensivo giallorosso.

Una valida alternativa a Morata

Secondo Il Messaggero Mou avrebbe individuato in Marko Arnautovic l’alternativa numero uno ad Alvaro Morata, pupillo dello Special One sin dai tempi del Real Madrid. Con lo spagnolo che per ora si sfila, il tecnico portoghese vuole sempre un centravanti alla Dzeko: Arnautovic è il preferito, anche se Tiago Pinto sta trattando (con tutti i problemi del caso) il brasiliano Marcos Leonardo, stellina del Santos e della nazionale Under 20 brasiliana.

Il problema di fondo è che il Bologna non ha più nessuna intenzione di cedere Marko Arnautovic, sicuramente non vuole darlo in prestito, al massimo potrebbe cederlo. Ma a certe cifre.

Un accordo trovato. Ma…

A dimostrazione che il goleador austriaco è un obiettivo sensibile della Roma, arriva un curioso retroscena, rivelato da Repubblica. A inizio luglio, infatti, Marko Arnautovic è arrivato nella Capitale in gran segreto, ufficialmente in vacanza, ma durante il suo soggiorno c’è stato un contatto col club giallorosso.

Per Repubblica Tiago Pinto avrebbe incassato perfino il sì del giocatore. Il problema è l’atteggiamento diverso da parte del Bologna. Ora molto più fermo sulle sue convinzioni. È proprio questo l’ostacolo maggiore all’esplosione della trattativa: la Roma deve fare i conti con la volontà della società felsinea, che non pare disposta a cedere il suo miglior calciatore, se non a titolo definitive e a certe cifre.