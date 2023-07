Addio Atalanta: Hojlund al Manchester United

Rasmus Hojlund – Stadiosport.it

Rasmus Hojlund è ad un passo dal Manchester United. Dopo una sola stagione con la maglia dell’Atalanta, il giovane attaccante danese è pronto al grande salto in Premier League.

La vera regina delle plusvalenze, ha colpito ancora. L’Atalanta dopo aver acquistato la scorsa stagione Hojlund dallo Strum Graz per una cifra intorno a 17 milioni, dovrebbe aver chiuso la cessione al Manchester United per 72 milioni di sterline, compresi bonus.

A riportare la notizia è la Bbc inglese, sicura dell’accordo tra il Manchester United e il giocatore dell’Atalanta, a cui hanno proposto un contratto di 5 anni. L’indizio dell’imminente trasferimento arriva direttamente dalle scelte di mister Gasperini che non ha convocato Hojlund per l’amichevole odierna, 29 luglio, contro il Bournemouth, vinta per 3-1.

Una bella vittoria inglese 👊

Great win in Bournemouth 🔝#BournemouthAtalanta | FULL-TIME pic.twitter.com/MIPpfB743Q — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 29, 2023 Mister Gasperini ha preservato Hojlund da possibili infortuni, convinto ormai dell’esito della trattativa di calciomercato con il Manchester United. Un colpo che era nell’aria, tanto che la società bergamasca aveva già trovato il sostituto in El Bilal Tourè.

Atalanta, altra plusvalenza record

Hojlund è stato acquistato la passata dal Strum Graz per una cifra intorno ai 17 milioni di euro. Dopo una sola stagione con la maglia dell’Atalanta, in cui si è messo in mostra segnando 10 reti in 34 partite tra campionato e coppe, il suo valore di mercato è schizzato, tanto da essere corteggiato da i più importanti club europei.

Se il trasferimento di Hojlund al Manchester United dovesse andare in porto, l’Atalanta si confermerebbe la vera regina delle plusvalenze.