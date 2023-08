Calciomercato Roma: è Marcos Leonardo il nuovo obiettivo

La Roma torna all’attacco nel vero senso della parola. Per rinforzare il reparto offensivo, il general manager Tiago Pinto avrebbe individuato in Marcos Leonardo il nuovo obiettivo di calciomercato.

La Roma dopo che i principali obiettivi di calciomercato, Scamacca e Morata, sembrano ormai sfumati, avrebbe chiesto informazioni al Santos, per l’attaccante Marcos Leonardo. Secondo Sky Sport, la società giallorossa, grazie al team scouting, avrebbe sterzato verso il campionato Brasileirao.

Al ritmo di samba, il general manager della Roma, Tiago Pinto, avrebbe chiesto informazioni al Santos, per cercare di intavolare una trattativa di calciomercato per le prestazioni del giovane Marcos Leonardo, un classe 2003, che a suon di goal si è messo in luce nel campionato Brasileirao.

Marcos Leonardo, la stellina del Santos che piace alla Roma

Marcos Leonardo è uno dei nuovi prospetti emergenti del calcio brasiliano. Classe 2003, l’attaccante del Santos ha già segnato 6 reti in 12 partite di campionato, di cui 4 nelle ultime 5. A 20 anni ha già collezionato 81 presenze nel Brasileirao, mettendo a segno 28 goal.

Il general manager Tiago Pinto lo vorrebbe regalare all’irrequieto Mourinho, stanco di aspettare l’attaccante che tarda ad arrivare. La Roma in questo momento, considerato l’infortunio di Abraham, ha solo il Gallo Belotti come terminale offensivo. Troppo poco considerando gli impegni giallorossi e i numeri dell’ex capitano del Torino nella passata stagione: zero goal in campionato.

La valutazione di Marcos Leonardo è intorno ai 15 milioni di euro. In considerazione delle difficoltà riscontrate nelle trattative di calciomercato con Scamacca e Morata, la Roma non sarebbe intenzionata a spendere quella cifra, optando per un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Oltre al denaro, un altra variabile non è favorevole: il tempo. Il mercato in entrata in Brasile chiude il 2 agosto, e il Santos, se dovesse accettate la proposta giallorossa, dovrebbe prendere anche il sostituto.