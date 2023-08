Calciomercato Roma: Ibanez va in Arabia Saudita

Calciomercato Roma: Roger Ibanez verso l’Arabia Saudita, offerta di 35 milioni di euro da parte dell’Al’ Ahali.

Roger Ibanez Fonte – Profilo Twitter del calciatore

In attesa di assestare il colpo del nuovo attaccante la Roma lavora contemporaneamente anche sul calciomercato in uscita, secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i giallorossi avrebbero ricevuto un’offerta molto importante dall’Arabia Saudita per Roger Ibanez. Gli emiri dell’Al Ahali sarebbero di fatti piombati sul difensore avanzando una proposta da 30 milioni di euro, offerta che non avrebbe però convinto la società giallorossa, la quale avrebbe stimato per il giocatore un valore di 35 milioni.

La distanza tra le due parti, dunque, non è estremamente eccessiva e sembrano essere ampi i margini per cui la Roma possa sperare di vendere il calciatore alle proprie condizioni. Il fatto che il brasiliano non sia stato convocato per l’ultima uscita dei giallorossi contro il Tolosa induce a pensare che la trattativa sia in fase avanzata. Qualora gli emiri, infatti, dovessero decidere di colmare la minima distanza la fumata bianca potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Per Ibanez l’Al Alhi ha, invece, pronto un contratto da 9 milioni di euro all’anno per le prossime quattro stagioni.

La Roma, però, come accennato, continua a lavorare anche sul profilo di un nuovo numero nove da regalare a Josè Mourinho. Dopo le trattative sfumate per Morata e Scamacca, il primo nome sul taccuino di Thiago Pinto è quello di Marko Arnautovic, i giallorossi sarebbero riusciti a strappare già il sì del giocatore che riabbraccerebbe Mou dopo molti anni, anche se per il momento il Bologna non sembra intenzionato ad aprire alla cessione.