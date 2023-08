Calciomercato, Scamacca ha scelto l’Atalanta: Inter e Roma beffate

Inter e Roma beffate. Gianluca Scamacca desideroso di ritornare in Italia ha scelto l’Atalanta. Il West Ham in questo gioco al rialzo, ha accettato la proposta bergamasca.

Telenovela Scamacca sembra sia arrivata alla conclusione. Se all’inizio del calciomercato la Roma dava l’impressione di esser in vantaggio, con tanto di messaggi d’amore “Per me Roma è casa” anche perché è cresciuto nel settore giovanile giallorosso, nel tempo si sono inserite le maglie nerazzurre.

L’Inter, alla disperata ricerca di un attaccante dopo il tradimento di Lukaku, aveva individuato in Scamacca l’alternativa valida a Big Rom. Con una proposta di 25 milioni di euro piu’ 4 di bonus sembrava avesse convinto il West Ham.

Ma nel calciomercato esistono anche i ribaltoni. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’Atalanta, dopo la cessione record di Hojilund al Manchester United, ha pareggiato l’offerta dell’Inter, aggiungendo 1 milione e una percentuale sulla futura rivendita.

Scamacca all’Atalanta, il nerazzurro che non ti aspetti

Gianluca Scamacca dopo una sola stagione al West Ham, ritorna In Italia. Il club londinese lo aveva strappato al Sassuolo per la cifra considerevole di 36 milioni di euro. Condizionato da problemi fisici, in particolar modo dal menisco, l’attaccante della nazionale non ha soddisfatto le aspettative.

La stagione del West Ham è stata positiva, culminata con la vittoria della Conference League contro la Fiorentina. Scamacca anche se non presente, in parte ha contribuito alla raggiungimento della finale. Il suo score recita di 16 presenze con 3 reti realizzate.

Per non creare minusvalenze, il West Ham non è mai sceso sotto la soglia dei 30 milioni. La Roma non si è mai spinta a queste cifre e sperava nelle volontà del giocatore, core giallorosso. L‘Inter sembrava la società piu’ accreditata, ma con un ribaltone, l’Atalanta ha sbaragliato la concorrenza. Scamacca vestirà la maglia nerazzurra, quella che non ti aspetti, perché le dinamiche del calciomercato sono complesse ed articolate.

Secondo il Corriere dello Sport, Scamacca ha scelto l’Atalanta anche per una questione economica. L’Inter offriva un contratto stagionale di 2,8 milioni di euro, inferiore ai 3,2 proposti dagli altri nerazzurri. Stessi colori, ma con forza economica diversa, come per dire, non conta il blasone, ma il portafoglio.