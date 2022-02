Risultati Ritorno Spareggi Europa League 24/2/2022: Lazio-Porto 2-2, Olympiacos-Atalanta 0-3, Napoli-Barcellona 2-4

EUROPA LEAGUE RITORNO SPAREGGI PLAY-OFF: RISULTATI, MARCATORI E QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI FINALE

Si è concluso il turno degli Spareggi di Play-off con le sfide di ritorno, che hanno sancito le squadre qualificate agli ottavi di finale di Europa League le eliminate definitivamente dalla competizione.

Vince, stravince e convince l’Atalanta, che distrugge l’Olympiacos anche ad Atene, dopo il 2-1 di Bergamo, passando il turno grazie ad una doppietta meravigliosa di Ruslan Malinovskyi.

Non basta una grande partita e una prestazione bellissima alla Lazio, che pareggia solo contro il Porto a Roma e, a casa della sconfitta dell’andata per 2-1, viene eliminata dalla competizione.

Vince la Dinamo Zagabria, ma non basta, visto che passa il turno il Siviglia grazie alla vittoria per 3-1 dell’andata, mentre il Lipsia si aggiudica l’equilibrata sfida contro la Real Sociedad dopo il pareggio dell’andata per 2-2.

Non riesce l’impresa al Napoli, che viene assolutamente annichilito in casa da un Barcellona davvero in grandissima serata, che si diverte distruggendo i partenopei, quindi eliminati dalla competizione, nonostante il pareggio dell’andata.

Continua la favola dei Rangers Glasgow, che riescono ad eliminare il Borussia Dortmund forte della vittoria per 4-2 in terra tedesca, al termine di una doppia sfida davvero piena di gol e spettacolare.

Solo un pareggio senza reti tra Betis Siviglia e Zenit San Pietroburgo, che permette agli andalusi di pssare il turno grazie alla vittoria per 3-2 dell’andata, mentre lo Sporting Braga completa la rimonta contro lo Sheriff Tiraspol solo ai calci di rigore.

Risultati e marcatori:

Lazio-Porto 2-2 (19’ Immobile, 90’+5 Cataldi; 31’ Taremi, 68’ Uribe). Andata: 1-2. Complessivo: 3-4

Real Sociedad-Lipsia 1-3 (67’ Zubimendi; 39’ Orban, 59’ André Silva, 89’ Forsberg). Andata: 2-2. Complessivo: 3-5

Olympiacos-Atalanta 0-3 (40’ Maehle, 67’ e 69’ Malinovskyi). Andata: 1-2. Complessivo: 1-5

Dinamo Zagabria-Siviglia 1-0 (65’ Orsic). Andata: 1-3. Complessivo: 2-3

Betis-Zenit 0-0. Andata 3-2. Complessivo: 3-2

Braga-Sheriff 3-0 dcr (7′ Medeiros, 43′ Horta). Andata: 0-2. Complessivo 2-2

Napoli-Barcellona 2-4 (23′ Insigne rig., 87′ Politano; 9′ Jordi Alba, 13′ Frenkie de Jong, 45′ Piqué, 59’Aubameyang). Andata: 1-1. Complessivo 2-5.

Rangers-Dortmund 2-2 (22′ rig. e 57′ Tavernier; 31′ Bellingham, 42′ Malen). Andata: 4-2. Complessivo 6-4.

Qualificate agli ottavi di finale di Europa League:

Porto

Lipsia

Atalanta

Siviglia

Betis Siviglia

Sporting Braga

Barcellona

Rangers Glasgow

Eliminate:

Lazio

Real Sociedad

Olympiacos

Dinamo Zagabria

Zenit San Pietroburgo

Sheriff Tiraspol

Napoli

Borussia Dortmund

