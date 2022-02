Video Gol Highlights Napoli-Barcellona 2-4: Sintesi 24-2-2022

Video Gol e Highlights Napoli-Barcellona 2-4, Ritorno Spareggi Play-off Europa League: segnano Jordi Alba, Pique, de Jong, Aubameyang, Politano e su rigore anche Insigne

Il Barcellona distrugge il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nella sfida di ritorno degli Spareggi dei Play-off di Europa League.

Davvero una bruttissima sconfitta per i partenopei, che vengono eliminati dalla competizione, dovendosi inchinare ai catalani che, di fatto, diventano la super favorita per la vittoria finale dopo la qualificazione agli ottavi di finale.

Napoli-Barcellona, ritorno spareggi Europa League 24-2-2022.

Sintesi di Napoli-Barcellona 2-4

Out Malcuit, Tuanzebe, Anguissa, Lobotka e Lozano per Luciano Spalletti, che recupera Insigne titolare con Zielinski e Elmas sulla trequarti alle spalle di Osimhen unica punta e Politano per la panchina. In mediana torna Fabian Ruiz dal primo minuto con Demme, mentre in difesa giocano Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e Rrahmani e Koulibaly al centro, a protezione di Meret.

Solita lista chilometrica di indisponibili per Xavi, orfano di Umtiti, Depay, Sergi Roberto, Lenglet, Ansu Fati, Ezzlazouli, Baldè e Dani Alves. Davanti a ter-Stegen la difesa a quattro è composta da Dest, Araujo, Piquè e Jordi Alba in linea, mentre a centrocampo ci sono Sergi Busquets, de Jong e Pedri dal primo minuto. In attacco la scelta ricade sul tridente formato da Adama Traorè, Aubameyang e Ferran Torres.

E’ una partita molto divertente nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa entrano in campo senza personalità e carattere, forse impauriti e confusionari contro ospiti perfetti in fase difensiva e super pericolosi nel ribaltare l’azione con qualità e velocità.

Al 9′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Jordi Alba, al termine di un bel contropiede di Adama Traorè, bravo ad approfittare dell’errore nella battuta di un calcio d’angolo degli avversari.

I padroni di casa subiscono il contraccolpo psicologico, vanno in completa balia degli ospiti, si abbassano troppo, risultano contratti e gli avversari sono bravissimi ad approfittare del momento segnando il gol del raddoppio al 13′ minuto con un destro a giro da fuori area quasi fantascientifico di de Jong, su sponda di Ferran Torres.

Jordi Alba and Frenkie de Jong on the scoresheet for Barcelona in Naples ⚽️⚽️



ℹ️ Napoli 1-2 Barcelona (AGG: 2-3) #UEL pic.twitter.com/v8xfJjIA17 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 24, 2022

I padroni di casa non ci sono proprio in campo, vengono annullati e annichiliti dal pressing asfissiante e aggressivo degli ospiti, che sfiorano addirittura il tris con un diagonale di destro di Dest, che fa la barba al palo, e una conclusione imprecisa di Aubameyang.

Al 22′ minuto i padroni di casa tornano in partita riaprendo il risultato con Insigne, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di ter-Stegen, grazie all’intervento del VAR, visto che era stato fischiato fallo.

Il gol subito fa arrabbiare gli ospiti, che tornano a mettere pressione agli avversari, sfiorando il gol con i soliti Aubameyang, che di testa da mezzo metro di distanza la spedisce fuori, e Ferran Torres, soprattutto grazie al recupero palla su errori in fase di impostazione da parte dei padroni di casa.

Nel finale c’è ancora tempo per il tris degli ospiti, che chiudono i giochi al 45′ minuto con la rete di Piquè sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il secondo tempo si apre con una sostituzione per i padroni di casa, che fanno entrare Politano al posto di Demme, abbassando quindi Zielinski in mediana e accentrando Elmas.

Dopo l’ammonizione di Zielinski, al 59′ minuto gli ospiti dilagano segnando il quarto gol della serata con Aubameyang al termine dell’ennesima giocata meravigliosa di Adama Traorè e de Jong.

GOAL BARÇA! GOAL BARÇA! GOAL BARÇA! GOAL BARÇA! GOAL BARÇA! GOAL BARÇA! GOAL BARÇA! GOAL BARÇA! GOAL BARÇA! GOAL BARÇA! GOAL BARÇA! @AUBA INTO THE UPPER RIGHT CORNER! 1-4 (2-5 AGG)! #NAPOLIBARÇA pic.twitter.com/WFYwpeIxa4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 24, 2022

E’ tempo di far riposare Sergi Busquets per gli ospiti, che inseriscono Gavi, viene ammonito Fabian Ruiz e poi massimo sforzo per i padroni di casa, che prima si vedono annullare una rete a Insigne al 69′ minuto per evidente posizione di fuorigioco, poi prima Osimhen e poi Zielinski non riescono ad inquadrare la porta per pochissimi centimetri.

Girandola di cambi: dentro Mertens, Ounas, Ghoulam, Nico Gonzalez, L. de Jong e Dembelè, fuori Zielinski, Fabian Ruiz, Osimhen, Pedri, Aubameyang e Adama Traorè, e poi anche Petagna e Riqui Puig al posto di Insigne e Ferran Torres.

C’è tempo per il gol dei padroni di casa al 86′ minuto, firmato da Politano, bravo a sfruttare il recupero palla di Mario Rui nell’area di rigore avversaria.

Nel finale i padroni di casa tentano di chiudere questa propria avventura europea a testa altissima, ma Petagna è poco cinico sotto porta, mentre Dembelè spara in curva dalla media distanza.

Highlights e Video Gol di Napoli-Barcellona 2-4:

Tabellino di Napoli-Barcellona 2-4

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (28′ st Ounas); Demme (1′ st Politano), Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski (28′ st Mertens), Insigne (37′ st Petagna); Osimhen (28′ st Ghoulam).

A disp: Idasiak, Ospina, Juan Jesus, Zanoli. All.: Spalletti



Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Pedri (30′ st Nico Gonzalez), Busquets (17′ st Gavi), de Jong; Traoré (30′ st Dembélé), Aubameyang (30′ st L. de Jong), Ferran Torres (37′ st Ricard Puig).

A disp.: Neto, Tenas, Braithwaite, Mingueza, Eric Garcia. All.: Xavi



Arbitro: Karasev (RUS)

Marcatori: 8′ Jordi Alba (B), 13′ de Jong (B), 23′ rig. Insigne (N), 45′ Piqué (B), 14′ st Aubameyang (B), 42′ st Politano (N)

Ammoniti: Zielinski, Ruiz (N)

Espulsi: –

