Risultati Europa League Ritorno Sedicesimi 25-2-2021: qualificate Milan e Roma, eliminato il Napoli

EUROPA LEAGUE RITORNO SEDICESIMI DI FINALE: RISULTATI E MARCATORI, QUALIFICATE AGLI OTTAVI ED ELIMINATE

Si chiude oggi il turno dei sedicesimi di finale di Europa League con le sfide di ritorno, che hanno sancito le squadre qualificate agli ottavi di finale e le eliminate dalla competizione.

Ad aver aperto le danze è stato il poker del Tottenham contro il Wolfsberger dopo la vittoria per 4-1 della partita di andata, che qualifica gli Spurs a discapito degli austriaci.

Nelle partite di oggi pomeriggio, l’Ajax elimina il Lille nel primo dei due incroci tra big, mentre l’Arsenal ha la meglio sul Benfica al termine di una partita infinita e al cardiopalma.

Tutto facile per lo Shakhtar Donetsk, che vince anche al ritorno contro il Maccabi Tel Aviv, così come i Rangers, che distruggono l’Antwerp.

Altra conferma è la qualificazione del Villareal a discapito del Salisburgo al termine di una doppia sfida equilibrata, ma mai in bilico, mentre a sorpresa il Molde vince in trasferta eliminando clamorosamente l’Hoffenheim.

Non basta, invece, la vittoria al Napoli, che viene eliminato dal Granada dopo la sconfitta per 2-0 in terra andalusa.

Nelle partite della sera, invece, basta il pareggio al Milan contro la Stella Rossa al termine di una doppia sfida davvero molto combattuta.

Vince e convince ancora la Roma, che si qualifica agli ottavi di finale dopo aver eliminato lo Sporting Braga.

Perde l’Olympiacos, ma ad essere eliminato è il PSV Eindhoven dopo la vittoria in terra olandese, mentre l’Eintracht Francoforte cade ancora contro lo Young Boys, che si conferma dopo la clamorosa vittoria dell’andata.

Tutto facile per la Dinamo Zagabria, che vince anche al ritorno contro il Krasnodar, mentre viene eliminato a sorpresa il Leicester City perdendo ancora contro l’incredibile Slavia Praga.

Infine, il Manchester United non ha problemi a difendere il vantaggio di quattro reti contro la Real Sociedad e basta un gol alla Dynamo Kiev per avere la meglio sul Brugge.

Risultati e marcatori:

Tottenham-Wolfsberger 4-0 (8-1): 11′ Alli, 50′ e 83′ Vinicius, 73′ Bale

Ajax – Lille 2-1 (3-2): 15′ Klaassen (A), 78′ rig. Yazici (L), 88′ Neres (A)

Arsenal – Benfica 3-2 (4-3): 21′,87′ Aubameyang (A), 43′ Goncalves (B), 61′ Rafa Silva (B), Tierney (A)

Hoffenheim – Molde 0-2 (3-4): 20′, 95′ Ulland-Andersen (M)

Napoli – Granada 2-1 (2-3): 3′ Zielinski (N), 25′ Montoro (G), 59′ Fabian Ruiz (N)

Rangers – Anversa 4-2 (8-5): 9′ Morelos (R), Refaelov (A), 46′ Patterson (R), 55′ Kent (R), 57′ Lamkel Ze (A), 79′ rig. Barisic (R), 92′ rig. Itten (R)

Shakhtar – Maccabi Tel Aviv 1-0 (3-0): 67′ rig. Moraes

Villarreal – Salisburgo 2-1 (4-1): 17′ Berisha (S), 40′, 89′ rig. Moreno (V)

Club Brugge-Dinamo Kiev 0-1 (1-2) 83′ Buyalskyy

Dinamo Zagabria-Krasnodar 1-0 (4-2) 30′ Orsic

Leicester-Slavia Praga 0-2 (0-2) 50′ Provod, 79′ Sima

Leverkusen-Young Boys 0-2 (3-6) 48′ Siebatcheu, 86′ Fassnacht

Manchester United-Real Sociedad 0-0 (4-0)

Milan-Stella Rossa 1-1 (3-3) 8′ Kessié, 24′ Ben Nabhouane

PSV-Olympiacos 2-1 (4-5) 23′, 44′ Zahavi, 88′ Koka

Roma-Braga 3-1 (5-1) 23′ Dzeko, 75′ Perez, 88′ aut. Cristante, 91′ Mayoral

Qualificate agli ottavi di finale:

Tottenham

Ajax

Shakhtar Donetsk

Granada

Molde

Villareal

Rangers

Arsenal

Dinamo Kiev

Dinamo Zagabria

Slavia Praga

Young Boys

Manchester United

Milan

Olympiacos

Roma

Eliminate:

Wolfsberger

Lille

Maccabi Tel Aviv

Napoli

Hoffenheim

Salisburgo

Antwerp

Benfica

Brugge

Krasnodar

Leicester City

Bayer Leverkusen

Real Sociedad

Stella Rossa

PSV Eindhoven

Sporting Braga



