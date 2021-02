Highlights Milan-Stella Rossa 1-1: Video Gol, Sintesi e Tabellino 25-02-2021

Video Gol e Highlights di Milan-Stella Rossa 1-1: pur giocando la peggior partita stagionale, i rossoneri accedono agli ottavi di finale grazie al 2-2 dell’andata in Serbia.

El Fardou risponde al rigore di Kessié; i serbi meriterebbero di più rispetto al pareggio, ma Donnarumma compie un prodigio e manca anche la lucidità sul più bello.

Sintesi di Milan-Stella-Rossa 1-1

In un primo tempo non indimenticabile sono i rossoneri a passare in vantaggio dopo otto minuti grazie ad un penalty trasformato da Kessié con la consueta brillantezza; il penalty, netto, scaturisce da un tocco di braccio in area di Gobeljic sugli sviluppi di un corner. Gil Manzano fischia il rigore dopo aver consultato il VAR.

Il vantaggio non rende il match una passeggiata e, anzi, la Stella Rossa inizia a pressare con il solito fervore e, dopo un gol annullato per fallo di mano di Pankov a El Fardou, al 22° coglie una traversa con una gran punizione dello stesso attaccante comoriano.

Al 24° giunge il meritato pareggio: Ivanic pesca in area El Fardou con una bella verticalizzazione e, grazie soprattutto alla marcatura approssimativa di Romagnoli, la punta africana insacca con un sinistro angolato.

L’ultima emozione arriva al 37° con una rete divorata da Krunic, che non angola a sufficienza da buona posizione e spreca malamente un cross basso di Calabria calciando addosso a Borjan. Non accade altro.

Nella ripresa entrano Ibrahimovic e Rebic in luogo degli spenti Leao e Krunic ma nonostante il croato sprechi una clamorosa chance al 53° mancando una comoda deviazione sotto porta su una sponda di dello svedese, la partita non decolla.

Il Milan continua a faticare e rischia in un paio di frangenti a causa di due iniziative di Ivanic, che prima semina il panico a destra sbagliando il cross finale e poi fa altrettanto a sinistra con tanto di tunnel su Calabria e tiro pericoloso deviato in angolo da Tomori.

Al 68° Donnarumma, fin qui poco sollecitato, è addirittura sontuoso: Sanogo conclude in spaccata a botta sicura, ma il portiere rossonero, da oggi ventiduenne, festeggia il compleanno con un miracolo; Gobeljic spreca la ribattuta subito dopo spedendo la sfera in curva.

Lo stesso numero 77, già ammonito, riceve il secondo giallo al 70′ per un fallo su Salemaekers e il Milan cerca di approfittare della superiorità numerica e al 74° troverebbe il vantaggio con Saelemaekers, ma Ibrahimovic è in fuorigioco quando riceve il pallone poi rimesso in mezzo per il tiro al volo da due passi del belga.

Al minuto 82 una sponda di Pavkov libera Katai sulla fascia sinistra, clamorosamente sgombra, ma il numero 10 ospite sceglia di tirare anziché crossare e manda sull’esterno della rete un pallone che poteva essere ghiotto.

I minuti finali sono tanto tesi quanto privi di occasioni e il liberatorio triplice fischio arriva dopo tre minuti di recupero.

Tabellino di Milan-Stella-Rossa 1-1

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot (66′ Hernandez); Meité, Kessié; Castillejo (66′ Saelemaekers), Calhanoglu, Krunic (46′ Rebic); Leao (46′ Ibrahimovic). Allenatore: Pioli

Stella Rossa (3-4-3): Borjan; Degenek, Pankov, Sanogo; Gajic, Snric (46′ Petrovic), Kanga (69′ Katai), Gobeljic; El Fardou (69′ Falco), Falcinelli (72′ Pavkov), Ivanic (84′ Nikolic). Allenatore: Stankovic

Marcatori: 8′ rig. Kessié e 24′ El Fardou

Arbitro: Gil Manzano (Spagna)

Ammoniti: Gobeljic, Srnic e Ibrahimovic

Espulsi: 70′ Gobeljic

