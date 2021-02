Highlights Napoli-Granada 2-1: Video Gol, Sintesi e Tabellino 25-2-2021

Video Gol e Highlights Napoli-Granada 2-1, Ritorno Sedicesimi di finale Europa League: la sblocca Zielinski, pareggia Montoro, annullate le reti di Puertas e Di Lorenzo per fuorigioco, segna anche Fabian Ruiz

Il Napoli batte il Granada allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nella sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Vittoria inutile per i partenopei, che vengono eliminati dalla competizione anzitempo a causa della vittoria degli andalusi in terra spagnola per 2-0, risultato solo parzialmente rimontato oggi.

Sintesi di Napoli-Granada 2-1

Succede di tutto nel primo tempo, disputato su ritmi non elevatissimi, ma molto competitivi. Partono fortissimo i padroni di casa, che subito sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio al 2′ minuto con la bellissima giocata personale di Zielinski.

Gli ospiti reagiscono subito, prendono in mano il pallino del gioco e attaccano la porta di Meret, che non potrebbe fare nulla sul colpo di testa di Puertas al 5′ minuto, ma il Var annulla tutto per posizione di fuorigioco.

Il nuovo modulo rende i padroni di casa compatti e tignosi, ma anche propositivi in contropiede, seppur mai davvero pericolosi.

Nel miglior momento di gestione dei padroni di casa però, al 25′ minuto gli ospiti trovano il gol del pareggio con l’imperioso stacco di testa di Montoro, perso in marcatura da Maksimovic, su cross di Foulquier.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e cominciano a fare possesso palla, ma la traversa nega la gioia del gol su punizione a Insigne.

Nel finale della prima frazione di gioco la partita diventa molto maschia, spesso spezzettata e, soprattutto, con tanti “botte da orbi”, prima del gol annullato a Di Lorenzo al 46′ minuto per posizione di fuorigioco.

Nel secondo tempo crescono i ritmi di gioco, grazie alla voglia ei padroni di casa di non lasciare nulla per intentato dando vita ad un vero e proprio monologo contro ospiti troppo contrati ed apatici in mezzo al campo.

Dopo un miracolo di Rui Silva su Elmas, al 59′ minuto i padroni di casa passano nuovamente in vantaggio con Fabian Ruiz, su assist illuminante di Insigne.

Gli ospiti accusano un po’ il colpo e vanno in completa balia degli avversari, che ne approfittano per spingere sull’acceleratore, sfiorando il raddoppio con un pallonetto geniale e una conclusione di Mertens e un tiro di Fabian Ruiz, che però non trovano la porta.

Con il passare dei minuti i padroni di casa danno vita ad un vero e proprio assedio alla porta di Rui Silva, ma i tiri di Zielinski sono sempre imprecisi e Rui Silva si supera su Insigne prima e sul colpo di testa di Ghoulam.

Highlights e Video Gol di Napoli-Granada 2-1

Tabellino di Napoli-Granada 2-1

Napoli (3-4-1-2): Meret; Rrahmani, Maksimovic (1′ st Ghoulam), Koulibaly; Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas (15′ st Mertens); Zielinski; Politano, Insigne.

A disp.: Contini, Idasiak, Zedadka, Mario Rui, Costanzo, D’Agostino, Cioffi, Labriola, Lobotka. All.: Gattuso

Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, German (10′ st Herrera), Duarte, Neva (1′ st Nehuen Perez); Montoro (38′ st Vallejo), Brice; Antonio Puertas, Gonalons (47′ Victor Diaz), Kenedy; Molina (38′ st Soldado).

A disp.: Banacloche, Fabrega, Machis, Aranda, Isma Ruiz, Torrente Navarro. All.: Martinez

Arbitro: Siebert (Ger)

Marcatori: 3′ Zielinski (N), 25′ Montoro (G), 14′ st Fabian Ruiz, Bakayoko (N)

Ammoniti: Politano, Insigne, Maksimovic, Koulibaly (N); Kenedy, Montoro, Duarte, German, Herrera, Foulquier (G)

Espulsi: –

