Highlights Roma Braga 3-1: Video Gol, Sintesi e Tabellino 25-02-201

Video Gol e Highlights di Roma Braga 3-1: i giallorossi battono i portoghesi del Braga anche nel match di ritorno all’Olimpico e si qualificano agli ottavi di finale di Europa League.

La Roma elimina i portoghesi del Braga vincendo all’Olimpico grazie ai gol di Dzeko, Carles Perez e Borja Mayoral e staccano il biglietto per gli ottavi di finale di Europa League il cui sorteggio avverrà domani.

La Roma resta l’unica squadra italiana rimasta in corsa in Europa League dopo le eliminazioni di Napoli di Gattuso eliminato dal Granada e dal Milan di Pioli fatto fuori dalla Stella Rossa.

Sintesi di Roma Braga 3-1:

Fonseca manda in campo la sua Roma con il 4-3-3 con Pau Lopez in porta ed in difesa Cristante e Mancini centrali con Karsdorp a destra e Bruno Peres a sinistra. I 3 di centrocampo sono Diawara, Villar e Veretout. In attacco il tridente formato da Dzeko centrale e Pedro ed El Shaarawy ai lati.

La Roma forte del 2 a 0 dell’andata in Portogallo scende in campo abbastanza tranquilla e Fonseca opta per un turn over mirato lanciando in campo El Shaarawy dall’inizio.

Al quarto d’ora la Roma sfiora il vantaggio con Veretout che prova dalla distanza ed il pallone viene deviato in calcio d’angolo.

Al 23′ la Roma passa in vantaggio con Edin Dzeko.

C’è il tiro di El Shaarawy che colpisce il palo e Dzeko sulla respinta è più veloce di tutti e ribattere in rete.

Dopo il gol del vantaggio la partita si mette ulteriormente in discesa per i giallorossi che hanno in cassaforte la qualificazione agli ottavi.

Nell’intervallo Fonseca manda in campo Pellegrini al posto di Villar.

Al quarto d’ora della ripresa Fonseca manda in campo Spinazzola e Carles Perez al posto di Veretout ed El Shaarawy.

Al 70′ Dzeko accusa un problema muscolare ed al suo posto entra Borja Mayoral.

Al 71′ c’è un calcio di rigore per la Roma per atterramento di Carles Perez. Sul dischetto va Pellegrini che sbaglia angolando troppo a incrociare ed il pallone termina fuori.

Al 75′ arriva il raddoppio della Roma con Carles Perez che di sinistro al volo segna il suo secondo gol stagionale in Europa League.

All’80’ entra Mkhitaryan al posto di Pedro.

All’88’ il Braga accorcia le distanze con un autorete di Cristante che interviene in modo scoordinato e mette in rete un traversone di Goncalves beffando Pau Lopez.

Al 91′ c’è il gol del 3 a 1 della Roma con Borja Mayoral su azione in velocità innescata da Perez per Spinazzola che serve l’attaccante spagnolo.

Tabellino di Roma Braga 3-1:

ROMA (4-3-3): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini, Bruno Peres; Diawara, Villar (dal 46′ Pellegrini, Veretout (dal 59′ Spinazzola); Pedro (dal 77′ Mkhitaryan), Dzeko (dal 67′ Borja Mayoral), El Shaarawy (dal 59′ Carles Perez). All. Paulo Fonseca.

SPORTING BRAGA (4-3-3): Tiago Sa; Ze Carlos, Tormena, Rolando, Sequeira; Piazon (dal 60′ Fransergio), Novais, Gaitan (dal 60′ Ricardo Horta); Galeno (dal 78′ Hernani), Sporar (dal 60′ Ruiz), André Horta. All. Carlos Carvalhal.

MARCATORI: 23′ Dzeko, 74′ Carles Perez (R), 88′ aut. Cristante (S), 90′ Borja Mayoral

ARBITRO: Andreas Ekberg (Swe).

AMMONITO: Veretout (R).

