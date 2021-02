Risultati Europa League Andata Sedicesimi 18-2-2021: vittoria Roma, pareggio con beffa Milan, sconfitta Napoli

EUROPA LEAGUE ANDATA SEDICESIMI DI FINALE: RISULTATI E MARCATORI

E’ stata una serata con qualche sorpresa la prima dedicata alle sfide d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

Infatti, il Milan viene defraudato da una vittoria a Belgrado, da dove torna solo con un pareggio contro la Stella Rossa, nonostante la superiorità numerica nel finale.

Fa benissimo, invece, la Roma, che vince in Portogallo contro lo Sporting Braga, in questo caso sfruttando al meglio l’uomo in più per tutto il secondo tempo.

Tutto fin troppo facile per Tottenham e Manchester United, che ipotecano il passaggio del turno rifilando il poker a Wolfsberger e Real Sociedad, mentre il Bayer Leverkusen perde in finale contro lo Young Boys a Berna al termine di una partita a dir poco al cardiopalma e molto divertente e spettacolare.

Continua il momento di difficoltà del PSV Eindhoven, che perde contro l’Olympiakos ad Atene, mentre la Dinamo Zagabria batte il Krasnodar in Russia.

Infine, il quadro delle partite del pomeriggio si completa con i due pareggi, quelli senza reti tra Slavia Praga e Leicester e tra Dynamo Kiev e Brugge.

Nelle gare della serata, brutta figura del Napoli, che perde e male sul campo del Granada, rendendo il passaggio del turno quasi impossibile da realizzare.

Tutto fin troppo facile per lo Shakhtar Donetsk, che vince in Israele contro il Maccabi Tel Aviv, mentre la super sfida tra Salisburgo e Villareal finisce con la vittoria degli spagnoli in terra austriaca.

Succede di tutto e di più in Belgio, dove i Rangers battono l’Antwerp in rimonta al termine di una partita a dir poco pirotecnica e con tante reti, come in Norvegia dove finisce in parità l’incredibile incrocio tra Molde e Hoffenheim.

Infine, l’Ajax vince in rimonta la super sfida contro il Lille, mentre Benfica e Arsenal posticipano qualsiasi verdetto alla sfida di ritorno dopo il pareggio dell’andata.

Risultati e marcatori:

Dynamo Kiev-Brugge 1-1 (60′ Buyalskyy, 67′ Machele)

Braga-Roma 0-2 (5′ Dzeko, 87′ Borja Mayoral)

Braga-Krasnodar 2-3 (15′ e 54′ Petkovic, 28′ Berg, 69′ Claesson, 75′ Atiemwen)

Olympiakos-PSV 4-2 (9′ Bouchalakis, 14′ e 40′ Zahavi, 37′ M’Vila, 47′ El Arabi, 83′ Masouras)

Real Sociedad-Manchester United 0-4 (27′ e 57′ Bruno Fernandes, 65′ Rashford, 90′ James)

Slavia Praga-Leicester 0-0

Stella Rossa-Milan 2-2 (42′ aut. Pankov, 52′ rig. Kanga, 61′ rig. Theo Hernandez, 93′ Pankov)

Wolfsberger-Tottenham 1-4 (13′ Son, 28′ Bale, 34′ Lucas, 55′ rig. Liendl, 88′ Carlos Vinicius)

Young Boys-Bayer Leverkusen 4-3 (3′ Fassnacht, 19′ e 89′ Siebatcheu, 44′ Meschack, 49′ e 52′ Schick, 68′ Diaby)

Royal Antwerp-Rangers 3-4 (38′ Aribo, 45′ Avenatti, 45’+7′ rig. Refaelov, 59′ rig. e 90′ rig. Barisic, 66′ Hongla, 83′ Kent)

Benfica-Arsenal 1-1 (55′ rig. Pizzi, 57′ Saka)

Granada-Napoli 2-0 (19′ Herrera, 21′ Kenedy)

Lille-Ajax 1-2 (72′ Weah, 84′ rig. Tadic, 89′ Brobbey)

M. Tel Aviv-Shakhtar 0-2 (31′ Alan Patrick, 93′ Stepanenko)

Molde-Hoffenheim 3-3 (8′ e 28′ Dabbur, 41′ Ellingsen, 49′ Baumgartner, 70′ Ulland-Andersen, 74′ Fofana)

RB Salisburgo-Villarreal 0-2 (41′ Paco Alcacer, 71′ Nino)

