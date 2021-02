Video Gol Highlights Granada-Napoli 2-0: Sintesi 18-2-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Granada-Napoli 2-0, Andata Sedicesimi di finale Europa League: la sblocca Herrera, raddoppia Kenedy

Il Granada batte il Napoli al Nuevo Estadio de Los Cármenes di Granada nella sfida d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

Bruttissima prestazione da parte dei partenopei, che hanno l’alibi di aver disputato questa partita importantissima con nove indisponibili e solo tredici giocatori della prima squadra, ma una sconfitta che, di fatto, rende quasi impossibile la qualificazione agli ottavi, che ormai vedono gli andalusi ormai con mezzo piede con il passaggio del turno in tasca.

La sintesi di Granada-Napoli 2-0

E’ una partita non proprio indimenticabile nel primo tempo, disputato su ritmi molto blandi. I padroni di casa partono fortissimo con un pressing asfissiante, che non fa giocare gli ospiti, che non sembrano avere idee su come impostare la manovra di gioco, compiendo una serie infinita di errori.

Dopo una conclusione imprecisa di Elmas, al 19′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il bel colpo di testa di Herrera su assist di Kenedy, approfittando della dormita di DI Lorenzo.

Gli ospiti accusano il colpo e crollano al 21′ minuto, quando i padroni di casa raddoppiano con Kenedy al termine di un bel contropiede sull’errore di Politano a centrocampo, ma colpevole Rrahmani che non chiude sulla sinistra.

L’uno due in pochi minuti potrebbe tagliare le gambe agli ospiti, che effettivamente non riescono proprio a giocare, nonostante i padroni di casa lascino loro il possesso palla compattandosi in difesa e tentando di ripartire in contropiede.

In realtà, gli ospiti avrebbero la palla gol per tornare in partita, ma Elmas e Mario Rui sono poco cinici sotto porta, ma è Maksimovic ad evitare il possibile tris, tra l’altro di tacco, di Molina, mentre Osimhen non trova la porta.

Cambia completamente il copione della partita in un secondo tempo disputato su ritmi quasi sonnacchiosi. Infatti, gli ospiti provano ad alzare il baricentro e farsi vedere in attacco, ma i padroni di casa sono perfetti in fase difensiva.

Nonostante il monologo degli ospiti, che ben presto si trasforma in un vero e proprio assalto, i tentativi di Zielinski e Rrahmani non sono all’altezza della situazione, ma rischiano tantissimo sui contropiedi dei padroni di casa, le cui conclusioni vengono murate dagli avversari, mentre Osimhen conclude centrale.

Nel finale gli ospiti rischiano la goleada, ma Meret alza la saracinesca e salva il passivo su Herrera.

Video Gol Highlights di Granada-Napoli 2-0

Il tabellino di Granada-Napoli 2-0

Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo (23′ German), Neva (33′ st Victor Diaz); Herrera, Gonalons (33′ st Eteki); Machis (25′ st Puertas), Montoro, Kenedy (25′ st Soro); Molina. A disp.: Aaron, Arnau, Nehuen, Isma Ruiz. All.: Martinez

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka (19′ st Bakayoko), Fabian Ruiz; Politano (1′ st Zielinski), Elmas, Insigne; Osimhen. A disp.: Contini, Idasiak, Zedadka, Costanzo, Labriola, Cioffi, D’Agostino. All.: Gattuso

Arbitro: Karasev (Russia)

Marcatori: 19′ Herrera (G), 21′ Kenedy (G)

Ammoniti: Elmas (N), Di Lorenzo (N), Foulquier (G), Rui Silva (G), Insigne (N), Zielinski (N), Victor Diaz (G), Eteki (G)

Espulsi: –

Note: –

