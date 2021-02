Video Gol Highlights Braga Roma 0-2 Europa League 18-02-2021

Video Gol e Highlights di Braga Roma 0-2: ottimo successo esterno per la Roma che vince 2 a 0 in Portogallo contro il Braga nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League grazie ai gol di Dzeko e Mayoral. Annullati due gol di Pedro e Mkhitaryan per la Roma.

Grazie a questa vittoria in trasferta la Roma può giocare con più tranquillità la partita di ritorno all’Olimpico tra 7 giorni e vede ipotecata la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League

Decisivi per la vittoria i gol dei due bomber Edin Dzeko al 5° del primo tempo e Borja Mayoral a 5 minuti della fine .

Negli ultimi 20 minuti della partita c’è stato l’esordio anche di Stephan El Shaarawy che è entrato al posto di Pedro.

Sintesi di Braga Roma 0-2:

Fonseca manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 ed è alle prese ancora con l’emergenza difesa.

Davanti al portiere Pau Lopez c’è Cristante ancora una volta difensore centrale con accanto Mancini e Ibanez. A centrocampo ci sono Diawara e Veretout con Spinazzola a sinistra e Karsdorp a destra. In attacco Dzeko punta centrale supportato da Pedro e Mkhitaryan.

La Roma passa subito in vantaggio al 5° minuto con Diawara che lancia Spinazzola sulla fascia che effettua il cross al centro dove Dzeko trova il tiro vincente!

Al 7° minuto si infortuna Cristante e Fonseca è costretto a inserire al suo posto Bruno Peres che è andato sulla fascia sinistra e Spinazzola è indietreggiato in difesa.

La Roma appare padrona del campo ed i portoghesi non hanno mai impensierito Pau Lopez nel primo tempo.

Mkhitaryan nel finale di primo tempo sfiora il gol del raddoppio e viene annullato anche un gol a Pedro che era partito in posizione di fuorigioco millimetrica.

Ad inizio ripresa Ibanez rischia di concedere un calcio di rigore al Braga ma l’arbitro Kovacs fa segno di proseguire.

In questo episodio il difensore romanista di infortuna ed è costretto a chiedere la sostituzione. Al posto di Ibanez entra Villar.

Pochi minuti dopo proprio Villar si procura il fallo che causa la doppia ammonizione a Esgaio che viene espulso.

Il giocatore del Braga colpisce col braccio Villar sul volto.

La Roma forte della superiorità numerica prova a spingere alla ricerca del gol del 2 a 0.

Fonsca manda in campo El Shaarawy e Borja Mayoral al posto di Pedro e Dzeko.

Viene annullato anche un gol a Mkhitaryan per fuorigioco che è stato confermato anche dal Var.

All’86° la Roma trova il gol del raggoppio con Veretout che serve Mayoral in area di rigore che è bravissimo a mettere in rete.

Video Gol Highlights di Braga Roma 0-2:

Tabellino di Braga Roma 0-2:

Sporting BRAGA (4-3-3): Matheus, Esgalo, Tormena, Sequeira, Raul Silva, Fransèrgio (26′ st Andrè Horta), Al Musrati, Gaitan (12′ st Zè Carlos), Horta (17′ st Piazon), Sporar (17′ Ruiz), Galeno (25′ st Borja). A disposizione: Tiago Sà, Santos, Rolando, Novais, Rodrigues, Oliveira. Allenatore: Carvahal

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante (7′ pt Bruno Peres), Ibanez (8′ st Villar); Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro (26′ st El Shaarawy), Mkhitaryan, Dzeko (26′ st Borja Mayoral). A disposizione: Mirante, Fuzato, Pellegrini, Perez. Allenatore: Fonseca.

ARBITRO: Kovács (Romania).

MARCATORI: 5′ pt Dzeko (R), 41′ st B. Mayoral (R)

Espulso al 9′ st Esgaio (SB), per somma di ammonizioni

Ammoniti: Raul Silva (SB); Mancini (R).

