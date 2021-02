Video gol highlights Stella Rossa-Milan 2-2: sintesi 18-02-2021

Il risultato, la sintesi e il video gol highlights di Stella Rossa-Milan 2-2, sedicesimi di finale d’andata di Europa League: una beffa tremenda che arriva al 93° sotto forma di pallonetto di testa di Pavkov impedisce ai rossoneri di espugnare Belgrado. Due volte in vantaggio con un autogol di Pankov e un penalty di Hernandez, il Milan era giù stato raggiunto una volta, ancora con un tiro dischetto insaccato da Kanga.

Nessuna paura per il ritorno, ma la mancanza di cattiveria che ha impedito di giungere al 3-1, la distrazione finale e l’infortunio di Bennacer devono far riflettere.

La sintesi di Stella Rossa-Milan 2-2, sedicesimi di finale d’andata di Europa League

Nella prima frenetica metà del primo tempo le occasioni da gol sono tante e il Milan segna due volte, ma inutilmente perché al 6° minuto Castillejo è in offside e al 12° Hernandez tocca di mano prima di risolvere una mischia in area prima di appoggiare in rete.

Al 19° Castillejo serve Krunic al limite dell’area, il bosniaco cerca gloria con un destro potente, ma Borjan è attento e respinge; subito dopo Donnarumma para con i piedi un pericoloso tiro di Ivanic e al 22° Rebic si divora il vantaggio calciando alto da buona posizione non capitalizzando un’incredibile giocata di Krunic, che inventa uno splendido controllo sul lancio di Meité.

La seconda metà è meno frenetica: al 25° Donnarumma deve nuovamente impegnarsi su un gran tiro scoccato ancora da Ivanic e questa è l’ultima emozione prima del gol del Milan al 42°: Castillejo sfonda sulla destra e cerca Mandzukic con un cross basso, ma sia il croato sia il portiere canadese dei serbi vengono anticipati da Pankov e il pallone finisce in rete.

La prima frazione finisce con un tiro alto di poco di Kanga. Il Milan va al riposo con un gol di vantaggio, ma anche con l’amarezza per l’ennesimo problema muscolare di Bennacer, rimpiazzato da Tonali al 39° minuto.

I serbi cominciano meglio: al 48° El Fardou costringe Donnarumma ad un altro intervento decisivo e tre minuti dopo Falcinelli conquista un penalty grazie ad un tocco di mano di Romagnoli, che di fatto gli stoppa il tentativo di aggiramento; Kanga va sul dischetto e batte l’estremo difensore, che aveva intuito l’angolo senza però potersi opporre.

Al 59° fulminante ripartenza rossonera: lanciato da Tonali, Hernandez si presenta in area e finisce a terra dopo un contatto con Pankov: per il signor Sidiropoulos è nuovamente rigore e la trasformazione è affidata allo stesso terzino francese, che spiazza Borjan e riporta in vantaggio il Milan.

I ritmi calano progressivamente e al 67° Borjan sventa l’1-3 chiudendo lo specchio della porta a Castillejo, ben servito da Leao. Nei minuti successivi accade poco, il Milan può giocare anche in undici contro dieci per il secondo giallo mostrato a Rodic e rimane saldamente in vantaggio sfiorando il tris con un colpo di tesa di Meité messo in angolo dal solito Borjan.

Al 93° l’ultimo attacco dei serbi porta al sorprendente 2-2: Pavkov, entrato nel corso della ripresa, stacca da solo su un corner dalla destra e beffa Donnarumma con una palombella sul palo lontano. La sfida finisce qui.

Video gol highlights di Stella Rossa-Milan 2-2:

Il tabellino di Stella Rossa-Milan 2-2:

Stella Rossa (3-4-2-1): Borjan; Degenek, Pankov, Milunovic; Gobeljic (74′ Gajic), Kanga, Petrovic (81′ Sanogo), Rodic; El Fardou (61′ Falco), Ivanic (80′ Bakayoko); Falcinelli (81′ Pavkov). Allenatore: Stankovic

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez (78′ Dalot); Meité, Bennacer (39′ Tonali); Castillejo, Krunic, Rebic (46′ Leao); Mandzukic (82′ Calhanoglu). Allenatore: Pioli

Marcatori: 42′ aut. Pankov, 52′ rig. Kanga, 61′ rig. Hernandez e 93′ Pavkov

Arbitro: Sidiropoulos (GRE)

Ammoniti: Romagnoli, Milunovic, Rodic, Mandzukic e Donnarumma

Espulsi: 77′ Rodic

