Risultati Europa League 3° Giornata e Classifiche Gironi 5-11-2020

EUROPA LEAGUE 3° GIORNATA: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE

Solito spettacolo e caterva di gol in Europa League, ancora di più nella terza giornata della fase a gironi, che di fatto chiude il girone d’andata.

Nel Girone A la Roma distrugge nello scontro diretto il Cluj, portandosi al primo posto in classifica, mentre in serata tutto fin troppo facile per lo Young Boys contro il CSKA Sofia finisce.

Nel Girone B il Rapid Vienna batte il Dundalk e tra Arsenal e Molde si conclude con il trionfo dei londinesi, mentre nel Girone C clamorosa sconfitta del Nizza sul campo dello Slavia Praga e tra Hapoel Beer Sheva e Bayer Leverkusen finisce in goleada e con i tre punti per i tedeschi.

Nel Girone D pareggio rocambolesco e rimonta e contro rimonta tra Benfica e Rangers e colpaccio del Lech Poznan contro lo Standard Liegi, mentre nel Girone E altra clamorosa figuraccia del PSV Eindhoven anche a Salonicco contro il Paok, che risponde alla vittoria del Granada a Nicosia contro l’Omonia.

Nel Girone F il Napoli batte in rimonta il Rijeka a Fiume, ma la Real Sociedad risponde battendo l’AZ Alkmaar, evolvendo la classifica con tre squadre a sei punti.

Nel Girone G il Leicester umilia lo Sporting Braga nello scontro diretto e colpaccio dell’AEK Atene contro lo Zorya, mentre nel Girone I il Sivasporr batte il Qarabag in attesa del risultato tra il Villareal e il Maccabi Tel Aviv.

Nel Girone H il Milan viene umiliato in casa nello scontro diretto contro il Lille e il Celtic perde clamorosamente e malissimo in casa contro lo Sparta Praga.

Nel Girone J tutto facile per il Tottenham in Bulgaria contro il Ludogorets e l’Antwerp perde in casa contro il LASK Linz, mentre nel Girone K grande vittoria del Feyenoord contro il CSKA Mosca e basta poco alla Dinamo Zagabria per superare l’ostacolo Wolfsberger e nel Girone L l’Hoffenheim distrugge lo Slovan Liberec e la Stella Rossa batte il Gent.

Risultati 3° giornata Gruppi Europa League e classifiche aggiornate:

GRUPPO A

Roma-Cluj 5-0 (2′ Mkhitaryan, 24′ Ibanez, 34′ e 84′ Borja Mayoral, 89′ Pedro)

Young Boys-CSKA Sofia 3-0 (2′, 32′ Mambimbi, 17′ Sulejmani)

Classifica Gruppo A:

Roma 7, Cluj 4, Young Boys 4, CSKA Sofia 1

GRUPPO B

Rapid Vienna-Dundalk 4-3 (8′ Hoban, 22′ Ljubicic, 79′ Arase, 81′ rig. McMillan, 87′ Hofmann, 91′ Demir, 96′ rig. McMillan)

Arsenal-Molde 4-1 (22′ Ellingsen, 45′ autogol Haugen, 62’ autogol Sinyan, 69’ Pépé, 88’ Willock)

Classifica Gruppo B:

Arsenal 9, Molde 6, Rapid Vienna 3, Dundalk 0

GRUPPO C

H. Beer Sheva-Bayer Leverkusen 2-4 (5′ e 75′ Bailey, 11′ e 25′ Acolatse, 39′ Dadya, 87′ Wirtz)

Slavia Praga-Nizza 3-2 (16′ e 71′ Kutcha, 33′ Gouiri, 43′ Sima, 93′ Ndoye)

Classifica Gruppo C:

Bayer Leverkusen 6, Slavia Praga 6, Hapoel Beer Sheva 3, Nizza 3

GRUPPO D

Benfica-Rangers 3-3 (2′ aut. Goldson, 24′ aut. Goncalves, 25′ Kamara, 51′ Morelos, 77′ R. Silva, 91′ Nunez)

Lech Poznan-Standard Liegi 3-1 (14′ Skoras, 22′ e 48′ Ishak, 29′ Lestienne)

Classifica Gruppo D:

Benfica 7, Rangers 7, Lech Poznan 3, Standard Liegi 0

GRUPPO E

Omonia-Granada 0-2 (4′ Herrera, 64′ Suarez Charris)

PAOK-PSV 4-1 (21′ rig. Zahavi, 47′ Schwab, 56′ e 66′ Zivkovic, 58′ Tzolis)

Classifica Gruppo E:

Granada 7, PAOK 5, PSV 3, Omonia 1

GRUPPO F

Real Sociedad-AZ Alkmaar 1-0 (58′ Portu)

Rijeka-Napoli 1-2 (13′ Muric, 43′ Demme, 62′ aut. Braut)

Classifica Gruppo F:

AZ 6, Real Sociedad 6, Napoli 6, Rijeka 0

GRUPPO G

Leicester-Braga 4-0 (20′, 48’ Iheanacho, 67’ Praet, 78’ Maddison)

Zorya-AEK Atene 1-4 (7′ Tankovic, 34′ Mantalos, 54’, 81’ Livaja, 80’ Kochergin)

Classifica Gruppo G:

Leicester 9, Braga 6, AEK 3, Zorya 0

GRUPPO H

Celtic-Sparta Praga 1-4 (26′, 45′, 77’ Julis, 65’ Griffiths, 90’ Krejci)

Milan-Lille 0-3 (22′ su rigore, 55’, 58’ Yazici)

Classifica Gruppo H:

Lille 7, Milan 6, Sparta Praga 3, Celtic 1

GRUPPO I

Sivasspor-Qarabag 2-0 (11′ Osmapasa, 88′ Kayode)

Villarreal-Maccabi Tel Aviv 1-0 (iniziata alle 22:10) (4’ Bacca)

Classifica Gruppo I:

Villareal 6*, Maccabi 6*, Sivasspor 3, Qarabag 0

GRUPPO J

Ludogorets-Tottenham 1-3 (13′ Kane, 33′ Lucas Moura, 50′ Keseru, 62′ Lo Celso)

Anversa-LASK 0-1 (55° Eggestein)

Classifica Gruppo J:

Antwerp 6, Tottenham 6, LASK 6, Ludogorets 0

GRUPPO K

Dinamo Zagabria-Wolfsberger 1-0 (76’ Atiemwen)

Feyenoord-CSKA Mosca 3-1 (63’ Haps, 71’ Kokçu, 72’ Geertruida, 80’ autogol Senesi)

Classifica Gruppo K:

Dinamo Zagabria 5, Wolfsberger 4, Feyenoord 4, CSKA Mosca 2

GRUPPO L

Hoffenheim-Slovan Liberec 5-0 (22′, 29′ Dabbur, 59’ Grillitsch, 71’, 76’ Adamyan)

Stella Rossa-Gent 2-1 (12′ Kanga, 32′ Odjidja-Ofoe, 59’ Katai)

Classifica Gruppo L:

Hoffenheim 9, Stella Rossa 6, Liberec 3, Gent 0

