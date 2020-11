Video gol highlights Milan-Lille 0-3: sintesi 05-11-2020

Il risultato, la sintesi e il video gol highlights di Milan-Lille 0-3, 3° giornata di Europa League:

La sintesi di Milan-Lille 0-3, 3° giornata di Europa League

La partenza dei rossoneri è buona, ma manca il solito cinismo nonché la precisione e la fluidità. Dopo una serie di corner sprecati, la squadra meneghina inizia a soffrire la maggior vivacità e velocità del Lille, che crea il primo pericolo al 20° con David, che semina Kjaer e Romagnoli e va al tiro, respinto da Donnarumma.

Pochi secondi dopo, Romagnoli mette una mano sulla spalla di Yazici che cade in area come colpito da una pistolettata: per l’arbitro Frankowski è rigore, ma solo per lui. Il turco va sul dischetto e spiazza l’estremo difensore del Milan con un sinistro angolato.

Al 25° Milan si rende pericoloso per la prima volta con una punizione dal limite calciata da Ibrahimovic, che opta per la potenza trovando la respinta di Maignan. E’ l’unico vero pericolo creato dai padroni di casa.

Il Lille, invece, si rende nuovamente insidioso al 31° con un destro dal limite di Celik di poco fuori; è l’ultima emozione di un primo tempo che si conclude senza recupero e senza che il Milan reagisca in maniera più veemente.

L’inizio di ripresa è disastroso per il Milan, che parte male e incassa due gol in rapida successione: al 55° Yazici conclude da fuori e segna grazie ad un errore di Donnarumma, che non intercetta un pallone che sembrava non imprendibile e deve raccoglierlo dal fondo della rete; tre minuti dopo, il turco colpisce ancora con un bel tiro incrociato su sponda di Ikoné.

La partita finisce praticamente qui. A parte un tentativo di Rebic respinto da Maignan e un tiro ravvicinato di Leao clamorosamente a lato, i rossoneri non riescono a ritrovarsi e permettono ai francesi di continuare a fare la partita sfiorando anche il poker con Yazici, che sfiora il poker con un tiro sul primo palo respinto da Donnarumma, e con Bamba, che approfitta di un errore di Kjaer e sfiora la traversa di destro.

Il video gol highlights di Milan-Lille 0-3, 3° giornata di Europa League

Il tabellino di Milan-Lille 0-3, 3° giornata di Europa League

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali (62′ Bennacer), Kessié; Castillejo (46′ Leao), Krunic (46′ Calhanoglu), Diaz (78′ Hauge); Ibrahimovic (62′ Rebic). Allenatore: Pioli

Lille (4-4-1-1): Maignan; Celik, Fonte, Botman, Bradaric; Yazici (80′ Yilmaz), Xeka (65′ André), Sanches (80′ Soumare), Bamba (84′ Mandava); Ikoné (65′ Lihadji); David. Allenatore: Gualtier

Marcatori: 22′ rig. 55′ e 58′ Yazici

Arbitro: Frankowski (POL)

Ammoniti: Xeka, Celik, Romagnoli,

Espulsi:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS