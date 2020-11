Video Gol Highlights Roma Cluj 5-0 e Sintesi 05-11-2020

Video Gol e Highlights di Roma Cluj 5-0: la Roma di Fonseca travolge all’Olimpico il Cluj grazie ad una doppietta di Borja Mayoral ed i gol di Mkhitaryan, Ibanez e Pedro

La Roma continua la serie positiva anche in Europa League e ottiene una netta vittoria all’Olimpico contro i rumeni del Cluj nella 3° giornata della fase a Gironi di Europa League.

I giallorossi concludono il girone d’andata con 2 vittorie ed un pareggio e sono saldamente al comando del Gruppo A con 7 punti dopo aver battuto il Cluj che era diretto avversario visto che alla vigilia era appaiato a 4 punti con la Roma mentre Young Boys e Cska Sofia sono all’ultimo posto con 1 solo punto.

La Roma con questa vittoria resta saldamente al primo posto nella classifica del Gruppo A di Europa League e mette una seria ipoteca per il passaggio al turno successivo.

Cronaca di Roma – Cluj 5-0:

Come di consueto in Europa League Foseca attua un ampio turn over mandando in campo Pau Lopez in porta al posto di Mirante ed in difesa Fazio insieme a Ibanez e Kumbulla. A centrocampo spazio a Cristante dal 1′ minuto con Veretout mentre sulle fasce ci sono Bruno Peres a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco parte titolare Borja Mayoral con alle spalle Villar e Mkhitaryan.

Dopo lo scialbo 0 a 0 casalingo contro i bulgari dello Cska Sofia stavolta è bastata solo mezzora ai giallorossi per affondare il Cluj.

La Roma passa subito in vantaggio al primo affondo al 1° minuto di gioco.

Spinazzola effettua un cross dalla sinistra e Mkhitaryan di testa mette in rete per il vantaggio giallorosso.

Il raddoppio arriva al 25° ancora su colpo di testa.

Stavolta è Veretout a battere il corner dalla sinistra e Ibanez salta più alto di tutti e mette in rete.

Dall’altra parte Pau Lopez è impegnato dai romeni in un paio di parate non molto difficoltose.



Al 34′ arriva il 3 a 0 della Roma con Borja Mayoral che mette a segno il suo primo gol con la maglia giallorossa.



Nell’intervallo Fonseca sostituisce 3 titolari e quindi fuori Veretout, Mkhitaryan e Spinazzola e dentro Pellegrini, Pedro e Juan Jesus.



Al 60° entra anche Smalling per Ibanez.



All’84′ Borja Mayoral va a segno ancora per la sua doppietta personale ed è 4 a 0 Roma!

Un cross dalla destra di Peres serve a centro area lo spagnolo che controlla e batte il portiere del Cluj!

All’89′ Pedro fissa il risultato sul 5 a 0 con il suo 3° gol personale con la maglia della Roma.

Video Gol Highlights di Roma – Cluj 5-0:

Tabellino di Roma – Cluj 5-0:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez (61′ Smalling), Kumbulla; Bruno Peres, Cristante (73′ Milanese), Veretout (46′ Pedro), Spinazzola (46′ Jesus); Villar, Mkhitaryan (46′ Pellegrini); Borja Mayoral. A disposizione: Boer, Dzeko, Karsdorp, Mirante, Tripi, Zalewski. Allenatore: Fonseca.

CLUJ (4-4-2): Balgradean; Susic (78′ Latovlevici), Manea, Ciobotariu, Camora; Deac (46′ Paun-Alexandru), Hoban, Itu (46′ Pereira), Djokovic; Debeljuh (67′ Carnat), Rondon (91′ Joca). A disposizione: Sandomierski. Allenatore: Petrescu.

ARBITRO: Jug (Slovenia).

MARCATORI: 2′ Mkhitaryan (R), 25′ Ibanez (R), 34′ e 83′ Borja Mayoral (R), 90′ Pedro (R)

NOTE: Ammoniti (R); Hoban (C). Recupero: 0′ – 3′

©RIPRODUZIONE RISERVATA

