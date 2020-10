Risultati Europa League 1° Giornata e Classifiche Gironi 22-10-2020: vincono Roma e Milan, perde il Napoli

EUROPA LEAGUE 1° GIORNATA: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE

E’ subito spettacolo anche in Europa League nella prima giornata della fase a gironi dell’edizione 2020-2021.

Nelle partite del pomeriggio, super colpaccio del Cluj sul campo del CSKA Sofia nel Girone A, dove la Roma riesce a vincere in rimonta in Svizzera contro lo Young Boys.

Nel Girone B anche l’Arsenal rimonta contro il Rapid Vienna e lo stesso Molde fa lo stesso contro il Dundalk, mentre nel Girone C il Bayer Leverkusen distrugge il Nizza, con Hapoel Beer Sheva che batte lo Slavia Praga con un gran finale di partita.

Nel Girone D doppietta per Ishak e tripletta per Nunez nella partita pazza vinta dal Benfica sul campo del Lech Poznan e colpaccio dei Ranges in Belgio contro lo Standard Liegi, mentre nel Girone E altra vittoria in trasferta, quella del Granada contro il PSV Eindhoven e solo pareggio tra Paok Salonicco e Omonia.

Nel Girone F il Napoli perde clamorosamente in casa contro l’AZ Alkmaar, ma soprattutto la Real Sociedad vince a Rijeka mettendo già in difficoltà i partenopei in classifica.

Nelle gare della sera, il Milan vince a Glasgow contro il Celtic nel Girone H, dove il Lille distrugge lo Sparta Praga con la grande prestazione di Yazici.

Nel Girone G esordio facile facile per Leicester e Sporting Braga, che passeggiano in casa contro Zorya e AEK Atene, mentre nel Girone I grande spettacolo del Villareal, che ringrazia Alcacer contro il Sivasporr, mentre il Maccabi Tel Aviv supera l’ostacolo Qarabag.

Nel Girone J il Tottenham non ha problemi contro il LASK Linz e colpaccio clamoroso dell’Antwerp all’esordio assoluto contro il Ludogorets, mentre nel Girone K solo pareggi tra Wolfsberg e CSKA Mosca e tra Dinamo Zagabria e Feyenoord, e nel Girone L vittorie casalinghe di Liberec e Hoffenheim contro Gent e Stella Rossa.

Risultati 1° giornata Gruppi Europa League e classifiche aggiornate:

GRUPPO A

CSKA Sofia-Cluj 0-2 (53′ Rondon, 74′ rig. Deac)

Young Boys-Roma 1-2 (14′ rig. Nsame, 69′ Bruno Peres, 74′ Kumbulla)

Classifica Gruppo A:

Cluj 3, Roma 3, Young Boys 0, CSKA Sofia 0

GRUPPO B

Dundalk-Molde 1-2 (35′ Murray, 62′ Hussain, 72′ rig. Omoijuanfo)

Rapid Vienna-Arsenal 1-2 (51′ Fontas, 70′ David Luiz, 74′ Aubameyang)

Classifica Gruppo B:

Arsenal 3, Molde 3, Rapid Vienna 0, Dundalk 0

GRUPPO C

Hapoel Beer Sheva-Slavia Praga 3-1 (45′ Agudelo, 75′ Provod, 86′ e 88′ Acolatse)

Bayer Leverkusen-Nizza 6-2 (11′ Amiri, 19′ Alario, 31′ Gouiri, 61′ Diaby, 79′ e 83′ Bellarabi, 87′ Wirtz, 90′ Claude Maurice)

Classifica Gruppo C:

Bayer Leverkusen 3, Hapoel Beer Sheva 3, Slavia Praga 0, Nizza 0

GRUPPO D

Lech-Benfica 2-4 (9′ rig. Pizzi, 15′ e 49′ Ishak, 42′, 60′ e 93′ Nunez)

Standard Liegi-Rangers 0-2 (19′ rig. Tavernier, 93′ Roofe)

Classifica Gruppo D:

Benfica 3, Rangers 3, Lech Poznan 0, Standard Liegi 0

GRUPPO E

PAOK-Omonia 1-1 (16′ Bautheac, 56′ Murg)

PSV-Granada 1-2 (46′ Gotze, 57′ Molina, 66′ Machis)

Classifica Gruppo E:

Granada 3, Omonia 1, Paok 1, PSV 0

GRUPPO F

Napoli-AZ Alkmaar 0-1 (57′ De Wit)

Rijeka-Real Sociedad 0-1 (93′ Jon)

Classifica Gruppo F:

AZ 3, Real Sociedad 3, Rijeka 0, Napoli 0

GRUPPO G

Braga-AEK 3-0 (44′ Galeno, 78′ Paulinho, 88′ Horta)

Leicester-Zorya 3-0 (29′ Maddison, 45′ Barnes, 67′ Iheanacho)

Classifica Gruppo G:

Leicester 3, Braga 3, Zorya 0, AEK 0

GRUPPO H

Celtic-Milan 1-3 (14′ Krunic, 42′ Brahim Diaz, 76′ Elyounoussi, 92′ Hauge)

Sparta Praga-Lille 1-4 (45′, 66′ e 75′ Yazici, 47′ Dockal, 66′ Ikone)

Classifica Gruppo H:

Lille 3, Milan 3, Celtic 0, Sparta Praga 0

GRUPPO I

Maccabi Tel Aviv-Qarabag 1-0 (10′ Cohen)

Villarreal-Sivasspor 5-3 (13′ Kubo, 20′ Bacca, 33′ Kayode, 43′ Yatabare, 57′ Foyth, 64′ Gradel, 74′ e 78′ Paco Alcacer)

Classifica Gruppo I:

Villareal 3, Maccabi 3, Qarabag 0, Sivasspor 0

GRUPPO J

Ludogorets-Royal Antwerp 1-2 (46′ Higino, 63′ Gerkens, 70′ Refaelov)

Tottenham-LASK 3-0 (18′ Lucas Moura, 27′ aut. Andrade, 84′ Son)

Classifica Gruppo J:

Tottenham 3, Antwerp 3, Ludogorets 0, LASK 0

GRUPPO K

Dinamo Zagabria-Feyenoord 0-0

Wolfsberger-CSKA Mosca 1-1 (5′ Gaich, 42′ rig. Liendl)

Classifica Gruppo K:

CSKA Mosca 1, Feyenoord 1, Wolfsberg 1, Dinamo Zagabria 1

GRUPPO L

Slovan Liberec-Gent 1-0 (29′ Yusuf)

Hoffenheim-Stella Rossa 2-0 (64′ Baumgartner, 93′ Dabbur)

Classifica Gruppo L:

Hoffenheim 3, Liberec 3, Gent 0, Stella Rossa 0

