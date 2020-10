Video Gol Highlights Young Boys – Roma 1-2 e Sintesi 22-10-2020

Video Gol e Highlights di Young Boys Roma 1-2: la Roma di Fonseca parte bene in Europa League vincendo all’esordio contro gli svizzeri dello Young Boys a Berna per 2 a 1 con i gol di Bruno Peres e Kumbulla.

La Roma batte in rimonta a Berna lo Young Boys per 2 a 1 dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio per 1 a 0 con i gol nel secondo tempo di Bruno Peres e Kumbulla.

I giallorossi inaugurano con una vittoria la prima giornata del Gruppo A di Europa League e si portano a 3 punti insieme ai rumeni del Cluj che hanno battuto in trasferta il CSKA Sofia.

Proprio i bulgari del CSKA Sofia saranno i prossimi avversari della Roma all’Olimpico giovedì prossimo alle 21:00 nella 2° Giorntata di Europa League.

Cronaca di Young Boys -Roma 1-2:

Come annunciato in conferenza stampa prepartita Fonseca fa riposare diversi titolari e opta per un massiccio turn over in vista del tour de force che attende i giallorossi.



In porta fa il suo esordio stagionale Pau Lopez mentre in difesa giocano Juan Jesus, Fazio e Kumbulla.

I due di centrocampo sono Cristante e Villar con Karsdorp a destra e Bruno Peres a sinistra. In attacco il tridente spagnolo formato da Borja Mayoral punta centrale con ai lati Carles Perez e Pedro.

Piove al Wankdorfstadion di Berna e ‘inizio della partita è favorevole alla Roma che cerca di imporre il suo gioco senza però riuscire ad essere incisiva.

Al 13° minuto c’è subito un calcio di rigore per lo Young Boys alla prima azione d’attacco degli svizzeri. L’arbitro vede un fallo di Cristante su Rieder al limite dell’area.

Sul dischetto va Nsame che batte Pau Lopez e porta in vantaggio i padroni di casa.

La Roma cerca subito di reagire ma lo Young Boys col gol del vantaggio sembra aver preso fiducia e coraggio e gioca un pressing molto aggressivo che mette in difficoltà il centrocampo e la difesa romanista.

Al 25′ Pedro prova la conclusione dal limite dell’area ma il suo sinistro termina altissimo.

Al 38′ viene ammonito Karsdorp per un intervento in ritardo su Nsame che è velocissimo e sta creando grossi problemi ai difensori giallorossi che stanno rischiando molto.

Al 40′ Carles Perez prova l’iniziativa personale come 4 giorni fa contro il Benevento e dopo aver saltato due avversari prova il tiro che viene deviato in calcio d’angolo.

Il primo tempo si conclude sull’1 a 0 per lo Young Boys.

Fonseca sostituisce nell’intervallo Karsdorp ammonito e manda in campo Spinazzola che va sulla sinistra mentre Bruno PEres va a destra.

Al 5° del secondo tempo viene ammonito anche Fazio per un fallo di mano.

Al 55° ancora Carles Perez prova l’iniziativa personale e costinge Zesiger a commettere fallo per fermarlo.

Alla metà del secondo tempo 3 sostituzioni di Fonseca: fuori Mayoral, Villar e Pedro e dentro Dzeko, Mkhitaryan e Veretout.

Al 68° la Roma trova il gol del pareggio con Bruno Peres.

Dzeko serve un ottima palla sulla destra per il brasiliano che in corsa calcia in diagonale e beffa il portiere svizzero.

Fonseca manda in campo anche Pellegrini al posto di Juan Jesus, l’allenatore giallorosso ora schiera una Roma a trazione offensiva e vuole vincere la partita.

Alla 75° la Roma passa in vantaggio con Kumbulla che di testa mette in rete uno splendido cross del nuovo entrato Mkhitaryan.

Nel finale di partita lo Young Boys si rituffa in avanti alla ricefca del pareggio ma la difesa giallorossa tiene bene.

La Roma porta a casa una preziosa vittoria in trasferta all’esordio in Europa League.

Video Gol Highlights di Young Boys – Roma 1-2:

Tabellino di Young Boys – Roma 1-2:

YOUNG BOYS (3-4-3): von Ballmoos; Bürgi, Lustenberger, Zesiger; Hefti, Rieder, Sierro, Maceiras; Fassnacht, Nsame, Moumi Ngamaleu. A disp.: Neuenschwander, Faivre, Camara, Sulejmani, Gaudino, Elia, Siebatcheu, Mambimbi, Aebischer, Maier, Lefort, Seydoux.

All. Gerardo Seoane

ROMA:(3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Jesus; Karsdorp (46′ Spinazzola), Villar (60′ Veretout), Cristante, Peres; Perez, Pedro (60′ Mkhitaryan); Mayoral (60′ Dzeko). A disp.: Boer, Mirante, Ibanez, Pellegrini, Santon, Spinazzola

All. Paulo Fonseca

MARCATORI: 13′ Nsame rig., 69′ Bruno Peres, 73′ Kumbulla

ARBITRO: Del Cerro Grande

AMMONITI: Karsdorp, Fazio, Zesiger, Juan Jesus, Villar, Bruno Peres

