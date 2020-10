Video Gol Highlights Napoli-AZ Alkmaar 0-1: sintesi 22-10-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Napoli-AZ Alkmaar 0-1, 1° Giornata Gruppo F Europa League: basta il gol di De Wit

Brutto esordio per il Napoli, che perde in casa allo Stadio San Paolo di Napoli contro l’AZ Alkmaar nella prima giornata del Girone F di Europa League.

Non poteva iniziare peggio di così il cammino dei partenopei, considerando i valori diversi in campo, ma grande merito va agli olandesi, che sono riusciti a festeggiare una grande impresa.

La sintesi di Napoli-AZ Alkmaar 0-1, 1° Giornata Gruppo F Europa League

Non è una partita indimenticabile nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti provano a difendersi in maniera ordinata per poi ripartire in contropiede.

Dopo un tentativo di De Wit, i padroni di casa ci provano con Lozano e Politano, ma manca sempre precisione, mentre Osimhen è poco cinico e lo stesso Mertens non trova la porta dopo una bella azione corale.

Cambia un po’ il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti non si limitano solo a difendersi, ma crescono grazie al gioco, mentre i padroni di casa si allungano leggermente nel tentativo di provarci in attacco.

Al 57′ minuto sono clamorosamente gli ospiti a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio con De Wit, su assist di Svensson, approfittando della dormita della coppia formata da Koulibaly e Hysaj.

I padroni di casa reagiscono, si riversano nella metà campo avversaria, assaltando la difesa degli ospiti, che rischiano sul colpo di testa di Osimhen prima e quello di Petagna poi, oltre che sul sinistro di Politano.

Video Gol Highlights di Napoli-AZ Alkmaar 0-1, 1° Giornata Gruppo F Europa League

Il tabellino di Napoli-AZ Alkmaar 0-1, 1° Giornata Gruppo F Europa League

NAPOLI-AZ ALKMAAR 0-1

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj (14′ st Mario Rui); Fabian, Lobotka (20′ st Petagna); Politano (37′ st Bakayoko), Mertens, Lozano (14′ st Insigne); Osimhen (20′ st Demme).

A disp.: Ospina, Contini, Ghoulam, Manolas, Rrahmani. All.: Gattuso

AZ Alkmaar (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo (43′ st Leeuwin), Stengs, Koopmeiners; Sugawara, De Wit, Karlsson (43′ st Gudmundsson).

A disp.: Verhulst, Evora, Goudmijn, Taabouni, Gullit, Velthuis. All.: Sloth

Arbitro: Stefanski (Pol)

Marcatori: 12′ st De Wit (A)

Ammoniti: Koulibaly (N); De Wit (A)

Espulsi: –

©RIPRODUZIONE RISERVATA

