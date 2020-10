Video gol highlights Celtic-Milan 1-3: sintesi 22-10-2020

Il risultato, la sintesi e il video gol highlights di Celtic-Milan 1-3, 1° giornata Europa League: in una partita quasi mai in discussione i rossoneri vincono agevolmente e senza strafare insaccando tre gol con appena tre tiri in porta. Vanno a segno Diaz e, per la prima volta da quando sono alla corte di Stefaano Pioli, anche Krunic e Hauge. Elyounoussi firma il momentaneo 1-2, ma si tratta dell’unico acuto degli scozzesi in tutti i 90 minuti.

La sintesi di Celtic-Milan 1-3, 1° giornata Europa League

All’inizio il Celtic cerca di fare la partita e ci mette tanta grinta provando a creare pericoli, ma alla prima vera occasione è il Milan a passare grazie al primo gol in rossonero di Krunic, che al 14° minuto, inseritosi in area e posizionatosi al centro in beata solitudine, insacca di testa un bel cross dalla destra di Castillejo.

Gli scozzesi spariscono dal match e il Milan inizia a sciorinare gioco pur senza creare altri pericoli, eccezion fatta per un tentativo al volo di Tonali respinto dalla difesa. Ma la pressione è notevole e al 41° arriva il raddoppio: ricevuta palla da Ibrahimovic, Hernandez serve in area Diaz, che controlla e batte Barkas con un diagonale perfetto.

A parte i gol, nel primo tempo succede ben poco. Il Celtic è tutt’altro che pericoloso, specie dopo il primo gol, e si limita a difendersi, mentre il Milan pare avere vita facile. Si va al riposo sullo 0-2.

Nel secondo tempo sono i biancoverdi a dettare l’iniziativa, ma i rossoneri controllano senza troppi problemi. Tuttavia, pur poco sollecitato dietro, il Milan non si vede mai in avanti e lascia giocare gli inconcludenti avversari, che provano ad andare ora al tiro ora al cross, ma senza mai essere precisi.

Al 76°, improvvisamente, il Celtic accorcia le distanze: il nuovo entrato Elyounoussi svetta sul corner dell’altro subentrato Christie e, elusa la marcatura di Tonali, mette la sfera sul secondo palo battendo Donnarumma.

Nonostante sia rientrato in partita, il Celtic fa poco o nulla per pareggiare e il Milan si difende con ordine. Addirittura arriva anche il terzo gol: Nel secondo dei tre minuti di recupero concessi Saelemaekers serve Hauge e il norvegese infila Barkas in uscita per il suo primo gol in rossonero. Il match finisce qui.

Il video gol highlights di Celtic-Milan 1-3, 1° giornata Europa League

https://ok.ru/video/1699428829950?fromTime=7

Il tabellino di Celtic-Milan 1-3, 1° giornata Europa League

Celtic (3-5-1-1): Barkas; Welsh (46′ Elyounoussi), Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Brown (64′ Rogic), Ntcham, Laxalt (78′ Laxalt); Ajeti (78′ Klimala); Griffiths (46′ Christie). Allenatore: Lennon

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié (66′ Bennacer), Tonali; Castillejo (79′ Saelemaekers), Diaz (79′ Hauge), Krunic; Ibrahimovic (66′ Leao). Allenatore: Pioli

Marcatori: 14′ Krunic, 42′ Diaz, 76′ Elyounoussi e 92′ Hauge

Arbitro: Jug (SLO)

Ammoniti: Laxalt, Tonali, Donnarumma, Christie e Saelemaekers

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS