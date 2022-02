Risultati Andata Spareggi Europa League 17/2/2022: Barcellona-Napoli 1-1, Atalanta-Olympiacos 2-1, Porto-Lazio 2-1

EUROPA LEAGUE ANDATA SPAREGGI PLAY-OFF: RISULTATI E MARCATORI

Risultati clamorosi e tantissimi gol nelle sfide d’andata degli Spareggi dei Play-off di Europa League, turno di qualificazione alle ottavi di finale della competizione.

Il Napoli riesce a pareggiare al Camp Nou contro il Barcellona al termine di una partita infinita e bellissima per intensità e spettacolo, avendo quindi l’opportunità di giocarsi la prossima settimana il passaggio del turno in casa propria.

Clamorosa, inaspettata e imprevedibile debacle del Borussia Dortmund in casa contro un sorprendentemente prolifico Rangers Glasgow.

Continua la favola dello Sheriff Tiraspol, che vince in casa contro lo Sporting Braga, mentre colpaccio del Betis Siviglia, che vince a San Pietroburgo contro lo Zenit, che però rimane in partita e ha ancora spazio per tentare di rimontare fra sette giorni.

Buone notizie, invece, da Bergamo, dove l’Atalanta batte in rimonta l’Olympiacos con una improponibile doppietta di Berat Djimsiti e fra sette giorni dovrà difendere il risultato acquisto ad Atene.

Male, invece, la Lazio, che perde, anche in questo caso una rimonta, in Portogallo contro un Porto lanciato da un magnifico Toni Martinez, autore di una doppietta che potrà risultare decisiva nel compunto della doppia sfida.

Spettacolo e divertimento, invece, tra Lipsia e Real Sociedad, che confermano l’equilibrio con un pirotecnico pareggio pieno di reti, mentre il Siviglia passeggia in casa contro la Dinamo Zagabria.

Risultati e marcatori:

Barcellona-Napoli 1-1: 29′ Zielinski (N), 59′ rig. Ferran Torres

Borussia Dortmund-Rangers 2-4: 38′ rig. Tavernier, 41′, Morelos, 49′ Lundstram, 51′ Bellingham (BD), 54′ aut. Zagadou, 82′ Guerreiro (BD)

Sheriff Tiraspol-Braga 2-0: 43′ rig. Thill, 83′ Traoré

Zenit-Betis 2-3: 8′ Guido Rodriguez, 18′ Willian José, 25′ Dzyuba (Z), 28′ Malcom (Z), 41′ Guardado

Atalanta-Olympiacos 2-1: 16′ Soares (O), 61′ Djimsiti, 63′ Djimsiti

Porto-Lazio 2-1: 23′ Zaccagni (L), 37′ Martinez, 49′ Martinez

Lipsia-Real Sociedad 2-2: 9′ Le Normand, 30′ Nkunku (L), 64′ Oyarzabal, 82′ rig. Forsberg (L)

Siviglia-Dinamo Zagabria 3-1: 13′ rig. Rakitic, 41′ Orsic (D), 43′ Ocampos, 46′ pt Martial

