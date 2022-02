Video Gol Highlights Barcellona-Napoli 1-1: Sintesi 17-2-2022

Video Gol e Highlights Barcellona-Napoli 1-1, Andata Spareggi Play-off Europa League: segnano Zielinski e Ferran Torres

Solo un pareggio tra Barcellona e Napoli al Camp Nou di Barcellona nella sfida d’andata degli Spareggi Play-off per la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League.

E’ sicuramente un risultato positivo per i partenopei, che si giocheranno il passaggio del turno in casa propria, ma i catalani hanno dimostrato di aver superato la grande crisi di fine anno scorso e sono tornati nuovamente competitivi.

Barcellona-Napoli, andata spareggi Europa League 17-2-2022.

Sintesi di Barcellona-Napoli 1-1

Out Dani Alves, Araujo, Baldè, Depay, Ansu Fati, Lenglet, Umtiti e Sergi Roberto per Xavi, che punta su Mingueza in difesa con Piquè, Eric Garçia e Jordi Alba davanti a ter-Stegen, mentre in mediana si vedono Nico e Pedri con de Jong. In attacco il tridente è formato da tutti e tre i neo acquisti della sessione invernale, cioè Aubameyang supportato da Adama Traorè e Ferran Torres.

Non ci sono Lobotka, Tuanzebe, Lozano e Politano per Luciano Spalletti, che schiera Elmas sulla trequarti con Zielinski e Insigne, alle spalle di Osimhen unica punta, e sceglie Anguissa in mediana con Fabian Ruiz. Novità in difesa con Di Lorenzo e Juan Jesus terzini e Rrahmani al fianco di Koulibaly al centro a protezione di Meret, solo panchina invece per Mario Rui.

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti si difendono con ordine e compattezza e riescono pure ad uscire palla al piede dal pressing asfissiante avversario.

I padroni di casa si rendono pericolosi con Aubameyang e Nico, ma risultano imprecisi, così come con Pedri e Ferran Torres, le cui conclusioni sono davvero poco ciniche da ottima posizione, incapaci di sfruttare qualche errore degli avversari.

Dopo un sinistro di Osimhen, grande parata di ter-Stegen, al 29′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Zielinski, bravo a ribadire in rete la palla dopo la parata precedente di ter-Stegen, al termine di una bella triangolazione con Elmas.

Piotr Zieliński opens the scoring in Barcelona! ⚽️🔵#UEL pic.twitter.com/73HkFxuMuM — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 17, 2022

I padroni di casa provano a reagire, si riversano nella metà campo degli ospiti, che sono bravi a gestire con il possesso palla il momento abbassando i ritmi e tenendo lontani gli avversari, ma nel finale viene ammonito Anguissa e rischiano sul destro di Ferran Torres e sul colpo di testa di Mingueza, che non trovano la porta.

Il secondo tempo si apre come si era chiusa la prima frazione di gioco, cioè con il tentativo di reazione da parte dei padroni di casa e la gestione degli ospiti, quando in possesso palla.

Dopo un tentativo impreciso di Pedri, al 59′ minuto gli ospiti trovano il gol del pareggio con Ferran Torres, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Juan Jesus su cross di Minguez, ravvisato grazie all’intervento del VAR e dell’on field review.

Game on in Barcelona! Ferran Torres nets an equaliser from the spot… 🎯⚽️



Who will find a match-winner? 🤔#UEL pic.twitter.com/0P1alphvxv — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 17, 2022

Gli ospiti sembrano accusare un po’ il colpo, visto che erano in pieno controllo dei ritmi di gioco e non riescono più a far girare la palla con la stessa velocità anche a causa dell’ottimo pressing dei padroni di casa, che provano ad approfittare del momento per alzare il ritmo di gioco.

Ci prova Aubameyang, leggermente impreciso, prima delle sostituzioni che vedono protagonisti Gavi, Sergi Busquets e Dembele per Adama Traorè, de Jong e Nico, palesemente stanchi.

Dopo il giallo a Fabian Ruiz, gli ospiti inseriscono Ounas per Insigne e poi Mertens, Malcuit, Mario Rui e Demme per Osimhen, Anguissa, Elmas e Zielinski, i padroni di casa rispondono con Dest e de Jong per Mingueza e Aubameyang.

Nel finale i padroni di casa provano il tutto e per tutto, ma Ferran Torres si divora due volte il gol vittoria al termine di bellissime azioni corale e la rovesciata di de Jong non inquadra la porta, prima dell’ammonizione a Meret per perdita di tempo, mentre Mertens è poco cinico e tira addosso al portiere.

Highlights e Video Gol di Barcellona-Napoli 1-1:

Tabellino di Barcellona-Napoli 1-1

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen 6,5; Mingueza 5,5 (36′ st Dest sv), Piqué 6, Eric Garcia 6, Jordi Alba 6; Nico Gonzalez 6 (20′ st Gavi 5,5), F. De Jong 6 (20′ st Busquets 6), Pedri 5,5; Adama Traoré 5 (20′ st Dembélé 6), Aubameyang 5,5 (40′ st L. De Jong sv), Ferran Torres 5. A disp.: Neto, Arnau Tenas, Riqui Puig, Braithwaite. All.: Xavi 5,5



Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Koulibaly 7, Juan Jesus 5,5; Fabian Ruiz 6,5, Anguissa 6 (39′ st Malcuit sv); Elmas 6 (39′ st Mario Rui sv), Zielinski 6,5 (35′ st Demme sv), Insigne 5 (27′ st Ounas 5,5); Osimhen 6 (35′ st Mertens sv). A disp.: Ospina, Idasiak, Ghoulam, Petagna, Zanoli. All.: Spalletti 6



Arbitro: Kovacs (Romania)

Marcatori: 29′ Zielinski (N), 14′ st rig. Ferran Torres (B)

Ammoniti: Anguissa (N), Fabian Ruiz (N), Meret (N)

Espulsi:

Note:

Migliori Bookmakers AAMS