Video Gol Highlights Porto-Lazio 2-1: Sintesi 17-2-2022

Video Gol e Highlights Porto-Lazio 2-1, Andata Spareggi Play-off Europa League: una doppietta di Toni Martinez ribalta la rete di Zaccagni

Il Porto batte in rimonta la Lazio all’Estadio do Dragao di Oporto nella sfida d’andata degli Spareggi dei Play-off di Europa League.

Brutta sconfitta per i biancocelesti, che dovranno sperare e lottare fra una settimana in casa propria se vogliono sperare di conquistare una qualificazione agli ottavi di finale che, ad oggi, sembra difficile, se non impossibile.

Sintesi di Porto-Lazio 2-1

Out Manafa, Marchesin e Wendell per l’ex Sergio Conçeiçao, che schiera Zaidu e Joao Mario nel quartetto difensivo con Pepe e Mbemba a protezione di Diogo Costa. In mediana ci sono Otavio, Grujic e Uribe, mentre in attacco scelto Fabio Vieira con Toni Martinez e Pepè.

Non ci sono Immobile, Lazzari e Acerbi per Maurizio Sarri, che sceglie Radu e Patric in difesa con Luiz Felipe e Marusic davanti a Strakosha e il tridente dei piccoletti con Pedro falso nove e Zaccagni e Felipe Anderson ai lati. In mediana giocano Luis Alberto e Lucas Leiva, squalificati in campionato, con Milinkovic-Savic.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi davvero intensi. Entrambe le squadre sono propense al possesso palla, ma danno il meglio di sé ripartendo il contropiede, visto che risultano molto ordinate in fase difensiva.

Dopo il giallo di Grujic e il destro a fil di palo di Toni Martinez, al 23′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Zaccagni, al posto giusto al momento giusto al termine di una bellissima azione di Luis Alberto e Pedro.

Grande reazione dei padroni di casa, che si riversano nella metà campo degli avversari, rendendosi pericolosi con Pepè, sul quale salva sulla linea Luiz Felipe, ma rischiano sul tentativo di Milinkovic-Savic.

Al 37′ minuto i padroni di casa segnano il gol del pareggio con Toni Martinez, colpo di testa imperioso su un cross perfetto dei compagni.

Nel finale c’è ancora tempo i gialli comminati dall’arbitro a Milinkovic-Savic e Fabio Vieira.

Il secondo tempo si apre con delle sostituzioni: dentro Galeno e Vitinha, fuori Grujic e Fabio Vieira.

E gli effetti sembrano subito probanti, visto che al 49′ minuto i padroni di casa completano la rimonta ribaltando il risultato con Toni Martinez, che si regala una magnifica doppietta sfruttando l’assist di Joao Mario.

🐉 Toni Martínez turns it around for Porto! ⚽️⚽️#UEL pic.twitter.com/jLq860wYQD — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 17, 2022

Momento di sbandamento per gli ospiti, che rischiano di affondare completamente subito dopo, quando i padroni di casa si divorano il tris sempre con Toni Martinez, che questa volta trova un magnifico Strakosha.

Solo dopo i cambi di Lucas Leiva, Basic, e Toni Martinez per Cataldi, Luis Alberto e Evanilson, subito pericoloso ma impreciso, gli ospiti sfiorano il pareggio con un colpo di tacco geniale di Milinkovic-Savic.

C’è spazio anche per Hysaj al posto di Radu tra le ammonizioni di Galeno e, appunto, Evanilsonm e poi anche Zaccagni, che non trova la porta da buona posizione, poi sostituito per Moro, quando esce anche Pedro per Cabral.

Nel finale gli ospiti sfiorano il pareggio con Felipe Anderson, che colpisce solo l’esterno della rete e i padroni di casa inseriscono Bruno Costa per Joao Mario e Eustaquio per Pepe.

Highlights e Video Gol di Porto-Lazio 2-1:

Tabellino di Porto-Lazio 2-1

Porto (4-3-3): Diogo Costa; Joao Mario (43′ st Bruno Costa), Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Grujic (1′ st Galeno), Uribe; Vieira (1′ st Vitinha), Martinez (23′ st Evanilson), Pepè (43′ st Eustaquio).

A disp.: Ramos, Cardoso, Marcano, Taremi, F. Conceicao, Semedo, Borges. All.: Conceicao



Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu (27′ st Hysaj); Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (23′ st Cataldi), Luis Alberto (38′ st Basic); Pedro (38′ st Cabral), Felipe Anderson, Zaccagni (38′ st Moro).

A disp.: Reina, Furlanetto, Akpa-Akpro, Kamenovic, Romero, A. Anderson, Mussolini. All.: Sarri



Arbitro: Gozubuyuk (Ola)

Marcatori: 23′ Zaccagni (L), 37′ Martinez (P),

Ammoniti: Grujic, Vieira, Galeno, Evanilson (P); Milinkovic-Savic, Zaccagni (L)

Espulsi: –

