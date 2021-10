Il viaggio alla scoperta degli integratori più apprezzati continua con l’olio di Krill, un aiuto prezioso per il benessere generale. Ma cos’è e a cosa serve l’olio di Krill esattamente? Scopriamolo insieme!

Integratore di Krill- foto sleck.net

Quando si parla di olio di Krill ci si riferisce a una sostanza oleosa particolarmente ricca di acidi grassi Omega 3 in grado di supportare il sistema cardiovascolare e più in generale l’equilibrio dell’organismo.

Purtroppo, nonostante la notorietà acquisita negli ultimi anni, non tutti conoscono bene l’origine e l’utilità di questo integratore.

Cos’è l’olio di Krill?

L’olio di Krill è una sostanza estratta dal pesce krill. Che pesce è il krill? È un piccolo crostaceo appartenente al genere Euphausia superba che non raggiunge i 6 cm di lunghezza e vive nell’Antartico.

Il krill si rivela ricco di acidi grassi Omega (Omega 3, Omega 6 e Omega 9), vitamine (vitamina A, vitamina E e vitamina J o colina), fosfolipidi e carotenoide astanxantina.

A fare la differenza un olio di pesce e l’olio di Krill è proprio la quantità elevata di acidi grassi Omega 3 e antiossidanti. Per questo il Krill oil è un antiossidante più potente di qualsiasi altro olio vegetale.

Per esempio, rispetto al Krill oil, l’olio di semi di Chia e l’olio di semi di lino contengono gli acidi grassi Omega 3, ma sono sprovvisti di quelli del tipo EPA e DHA. In pratica contengono l’acido alfa-linolenico.

Olio di Krill: Proprietà terapeutiche

La ricchezza di acidi grassi Omega e sostanze antiossidanti traccia il profilo di un olio capace di gestire diversi problemi e alcune alterazioni dello stato di salute. Quali sono i benefici dell’olio di Krill?

Sistema cardiovascolare – I fosfolipidi legati agli acidi grassi Omega permettono un loro maggiore assorbimento e quindi un’azione ipolipidemizzante immediata: riduce il livello di colesterolo “cattivo” e i trigliceridi nel sangue.

– I fosfolipidi legati agli acidi grassi Omega permettono un loro maggiore assorbimento e quindi un’azione ipolipidemizzante immediata: riduce il livello di colesterolo “cattivo” e i trigliceridi nel sangue. Pressione arteriosa – La presenza di acidi grassi Omega 3 allontana il rischio della formazione di placche arteriose e mantiene sotto controllo la pressione. Tutto questo evita ictus e infarti.

– La presenza di acidi grassi Omega 3 allontana il rischio della formazione di placche arteriose e mantiene sotto controllo la pressione. Tutto questo evita ictus e infarti. Facoltà intellettive – Gli acidi grassi omega 3 di tipo EPA e DHA si comportano come neuroprotettori e influiscono positivamente sulle facoltà intellettive (es. attenzione, concentrazione e memoria).

– Gli acidi grassi omega 3 di tipo EPA e DHA si comportano come neuroprotettori e influiscono positivamente sulle facoltà intellettive (es. attenzione, concentrazione e memoria). Apparato osseo – L’azione congiunta di acidi grassi Omega, vitamina A e vitamina E favorisce la produzione di tessuto cartilagineo e osteoblasti e quindi sostiene la salute delle ossa.

– L’azione congiunta di acidi grassi Omega, vitamina A e vitamina E favorisce la produzione di tessuto cartilagineo e osteoblasti e quindi sostiene la salute delle ossa. Peso – L’ olio di Krill fa dimagrire ? Le proprietà ipolipidemizzanti hanno risvolti positivi anche sul grasso adiposo e quindi nel raggiungimento del peso forma.

– L’ ? Le proprietà ipolipidemizzanti hanno risvolti positivi anche sul grasso adiposo e quindi nel raggiungimento del peso forma. Pelle e annessi cutanei – Da un lato gli acidi grassi Omega 6 combattono l’infiammazione alla base dell’acne mentre dall’altro le sostanze antiossidanti contrastano l’attività ossidante dei radicali liberi.

– Da un lato gli acidi grassi Omega 6 combattono l’infiammazione alla base dell’acne mentre dall’altro le sostanze antiossidanti contrastano l’attività ossidante dei radicali liberi. Invecchiamento cellulare – Le sostanze antiossidanti come la vitamina E e l’astaxantina contrastano l’azione dei radicali liberi e rallentano l’invecchiamento cellulare (e problematiche correlate).

– Le sostanze antiossidanti come la vitamina E e l’astaxantina contrastano l’azione dei radicali liberi e rallentano l’invecchiamento cellulare (e problematiche correlate). Vista – Il mix di acidi grassi Omega 3 e astaxantina sostiene lo sviluppo della funzione visiva in età infantile e il mantenimento della capacità visiva in età adulta.

Quando si prende l’olio di Krill?

Krill oil- foto thefitbay.com

L’olio di Krill con il suo mix di acidi grassi Omega, vitamine e sostanze antiossidanti è un vero toccasana prezioso per uomini, donne e bambini con diversi problemi e disturbi.

Può essere assunto per prevenire l’insorgenza di un problema cardiaco, la degenerazione maculare, l’ipercolesterolemia, i problemi della pelle, l’artrite e gli altri disturbi dell’apparato osseo e i deficit di apprendimento e concentrazione.

Generalmente è possibile acquistare l’olio di Krill in farmacia, in erboristeria o nei negozi online sotto forma di capsule o soluzione liquida.

Capsule – L’ olio di Krill in capsule presenta un involucro di gelatina e un contenuto di olio puro con una concentrazione varia. Non hanno un sapore particolare e possono essere aromatizzate.

– L’ in capsule presenta un involucro di gelatina e un contenuto di olio puro con una concentrazione varia. Non hanno un sapore particolare e possono essere aromatizzate. Olio – L’olio di Krill puro sotto forma di liquido racchiude il sapore e l’odore del pesce e potrebbe non essere gradevole. Per questo spesso viene aromatizzato al limone, all’arancia o alla fragola.

Quanto olio di Krill al giorno?

L’olio di Krill va usato secondo le indicazioni del produttore, proprio come si fa con qualsiasi altro tipo di integratore.

Tuttavia, essendo ricco di acidi grassi omega 3 di tipo EPA e DHA in forma di fosfolipide, la Commissione Europea ha stabilito la dose massima in 250 mg al giorno (salvo diverse valutazioni mediche).

Questo significa che 2 capsule di olio di Krill da 500 mg o 1 capsula di olio di Krill da 100 mg sono sufficienti per mantenersi sotto il dosaggio massimo consigliato.

Per quanto riguarda l’olio di Krill liquido, invece, solitamente la dose giornaliera si mantiene intorno ai 5 ml o un cucchiaino.

Olio di Krill: Controindicazioni

Crostaceo – foto phoenix.de

L’assunzione di olio di Krill è abbastanza sicuro, ma dovrebbe essere assunto tenendo d’occhio le dosi consigliate e le modalità d’uso suggerite dal produttore.

Un sovradosaggio potrebbe aprire la strada a vari effetti collaterali, tra i quali spiccano l’allergia, i problemi gastrici, la diarrea e l’alitosi.

Inoltre un eccesso di vitamina E potrebbe anche causare un sovraccarico a livello epatico con conseguenti disturbi della coagulazione.

Per quanto riguarda le controindicazioni, invece, l’olio di Krill dovrebbe essere evitato in caso di allergia a crostacei e frutti di mare (d’altronde viene estratto dal crostaceo Krill).

Semaforo rosso anche per chi soffre di problemi di coagulazione (rischio emorragie) e malattie croniche (rischio di peggiorare).

Come scegliere l’olio di Krill migliore

Perle di Krill oil- foto revita.bg

Non tutti i prodotti a base di olio di Krill sono uguali e conoscere alcune linee guida potrebbe fare la differenza. Come trovare l’olio di Krill migliore?

Appetibilità – L’ olio di Krill è pur sempre un olio di pesce e per questo sarebbe meglio valutare il gusto e l’aroma del prodotto: le capsule di olio di Krill non hanno sapore mentre l’ olio di Krill liquido viene aromatizzato perché avrebbe gusto e odore troppo marcati.

– L’ è pur sempre un olio di pesce e per questo sarebbe meglio valutare il gusto e l’aroma del prodotto: le di non hanno sapore mentre l’ viene aromatizzato perché avrebbe gusto e odore troppo marcati. Sistema di estrazione – È bene strizzare l’occhio al sistema adottato per estrarre l’ olio di Krill biologico in quanto un metodo di estrazione a freddo assicura un profilo nutrizionale intatto.

– È bene strizzare l’occhio al sistema adottato per estrarre l’ in quanto un metodo di estrazione a freddo assicura un profilo nutrizionale intatto. Vitamina D extra – Chi desidera rinforzare le ossa dovrebbe optare per un prodotto a base di olio di Krill e vitamina D aggiunta.

– Chi desidera rinforzare le ossa dovrebbe optare per un prodotto a base di e vitamina D aggiunta. Prezzo – Il prezzo dell’olio di Krill dipende dalle caratteristiche e dalla marca, ma risulta comunque più alto rispetto altri prodotti (15-35 euro). Per risparmiare è possibile affidarsi all’acquisto online.

