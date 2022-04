Alcuni integratori hanno la capacità di sostenere la salute e portare le performance sportive a un livello superiore. È il caso dei prodotti a base di astaxantina. Scopriamo cos’è e cosa serve!

Quando si parla di astaxantina si deve guardare alla famiglia dei carotenoidi e quindi alla categoria degli antiossidanti (es. beta-carotene e OPC).

Da quando il pigmento è stato isolato dall’aragosta nel 1938 ha dimostrato di possedere proprietà uniche, tra le quali spiccano quelle antiossidanti e quelle antinfiammatorie.

Non è un caso infatti che il composto venga usato largamente in ambito cosmetico e in campo clinico per sostenere il benessere.

Astaxantina: Cos’è e a cosa serve

L’astaxantina è un carotenoide presente in Natura in alcune alghe (Haematococcus pluvialis) e nelle carni di pesci e crostacei che se ne nutrono come il salmone, il pesce spada, il gambero, l’astice e l’aragosta. Ha un colore rosso-violaceo.

È stato isolato per la prima volta proprio dall’aragosta nel 1938 e da quel momento in poi ha dimostrato di essere un valido aiuto per il benessere e la salute.

Per completezza è bene sapere che questa provitamina A è contenuta anche nel petrolio greggio e può essere prodotta sinteticamente usando un processo complesso e piuttosto costoso. Questa astaxantina viene usata come mangime per volatili e pesci o polli.

Può essere estratta anche dal fungo Phaffia rhodozyma geneticamente modificato per diventare mangime per i salmoni.

Astaxantina: Proprietà e benefici

Il composto, simile ai grassi, viene scomposto in piccole molecole di grasso, viene assorbito e arriva nel sangue. A quel punto viene metabolizzato a livello epatico e trasportato dalla bile nell’intestino. Alla fine vengono eliminati attraverso le feci. A cosa serve l’astaxantina?

Pelle – L’azione antiossidante contrasta i radicali liberi e rallenta l’invecchiamento cellulare, specialmente quello visibile attraverso rughe e imperfezioni varie. Inoltre protegge la pelle dai danni dei raggi UV. Per questo si trovano tantissimi prodotti a base di astaxantina in crema .

– L’azione antiossidante contrasta i radicali liberi e rallenta l’invecchiamento cellulare, specialmente quello visibile attraverso rughe e imperfezioni varie. Inoltre protegge la pelle dai danni dei raggi UV. Per questo si trovano tantissimi prodotti a base di . Tessuti – I danni dei radicali liberi si traducono anche a livello dei tessuti, portando verso la perdita della loro funzionalità. Per questo la sua azione antiossidante risulta preziosa.

– I danni dei radicali liberi si traducono anche a livello dei tessuti, portando verso la perdita della loro funzionalità. Per questo la sua azione antiossidante risulta preziosa. Sistema immunitario – Non solo antiossidante. Il composto è capace di rinforzare il sistema immunitario e aiutarlo a proteggere il corpo dall’attacco di virus e batteri.

– Non solo antiossidante. Il composto è capace di rinforzare il sistema immunitario e aiutarlo a proteggere il corpo dall’attacco di virus e batteri. Pressione arteriosa – La capacità dell’ astaxantina di ridurre il colesterolo “cattivo” e di favorire la circolazione del sangue ha effetti benefici anche sulla pressione arteriosa.

– La capacità dell’ di ridurre il “cattivo” e di favorire la circolazione del sangue ha effetti benefici anche sulla pressione arteriosa. Retina – Il carotenoide, contrastando i processi degenerativi, sarebbe capace di contrastare la maculopatia. Di certo è possibile usare l’ astaxantina per la salute degli occhi .

– Il carotenoide, contrastando i processi degenerativi, sarebbe capace di contrastare la maculopatia. Di certo è possibile usare l’ per la salute degli . Fertilità – Secondo alcuni studi, il carotenoide sarebbe in grado di migliorare la quantità e la motilità degli spermatozoi.

– Secondo alcuni studi, il carotenoide sarebbe in grado di migliorare la quantità e la motilità degli spermatozoi. Prestazioni sportive – Lo sport potenzia i processi di ossidazione e promuove la degenerazione delle cellule. Al contrario il carotenoide, rallentando l’azione dei radicali liberi, aiuta a migliorare le performance sportive, assicurando maggiore forza e resistenza e garantendo un recupero post-workout più veloce.

Astaxantina integratore

Gli integratori di astaxantina evitano di chiedersi quale alga contiene astaxantina e in quale cibo si trova l’astaxantina. Contengono il meglio del carotenoide.

Di fatto questi prodotti rappresentano una valida alternativa al consumo eccessivo degli alimenti ricchi di astaxantina che potrebbe sbilanciare la dieta e aprire la porta a disturbi e patologie varie.

Per quanto riguarda l’astaxantina e quando assumerla, essendo liposolubile, andrebbe assunta sempre con un alimento grasso per facilitarne l’assorbimento. Sì a uova, burro oppure olio di cocco.

Per il resto, i dosaggi e le modalità di assunzione variano in base all’obiettivo e alle indicazioni del produttore e/o del medico. Quanti mg di astaxantina prendere? Solitamente si parte da 2 mg al giorno e si aumenta la dose col tempo.

Per esempio, 5-10 mg sono sufficienti per proteggersi dai radicali liberi, 4-8 mg aiutano a rinforzare il sistema immunitario mentre 12 mg bastano per migliorare la memoria e abbassare il colesterolo.

In linea di massima gli integratori sono efficaci, ma richiedono un po’ di tempo prima di restituire i suddetti benefici.

Tipi di integratori

In commercio esistono diversi tipi di integratori di astaxantina naturale caratterizzati da fonti e forme di commercializzazione differenti.

Capsule – Le capsule sono predosate e ben tollerate, ma potrebbero essere difficili da assumere e avere un involucro di origine animale.

– Le capsule sono predosate e ben tollerate, ma potrebbero essere difficili da assumere e avere un involucro di origine animale. Compresse – Le compresse sono più piccole delle capsule e facili da assumere ma, non essendo dissolte nell’olio, potrebbero reagire con l’ossigeno. Sono anche più costose.

– Le compresse sono più piccole delle capsule e facili da assumere ma, non essendo dissolte nell’olio, potrebbero reagire con l’ossigeno. Sono anche più costose. Polvere – La polvere è dosabile, facile da assumere e piuttosto economica, ma entra in contatto con l’ossigeno molto facilmente e potrebbe degradarsi.

Astaxantina: Controindicazioni

L’uso di integratori di astaxantina non comporta rischi, effetti collaterali e controindicazioni, salvo che non si soffra di ipersensibilità al composto.

Oltre ai casi di ipersensibilità accertate, è controindicata in caso di allergie alle fonti alimentari dal quale viene ricavato (pesce e crostacei).

Ad ogni modo, anche in seguito ad assunzioni prolungate, non ci sono casi di reazioni, problemi o effetti collaterali.

Chi assume terapie farmacologiche regolari dovrebbe chiedere il parere medico per essere sicuri che il carotenoide non ostacoli l’assorbimento dei principi attivi.

Come scegliere l’astaxantina integratore migliore

Non tutti gli integratori sono uguali e valutare alcuni aspetti può aiutare a trovare il prodotto giusto. Ecco come fare:

Tipologia – Esistono integratori di astaxantina in capsule, compresse e polvere, ma la decisione dipende dalle esigenze e dalle abitudini particolari (come già accennato).

– Esistono integratori di in capsule, compresse e polvere, ma la decisione dipende dalle esigenze e dalle abitudini particolari (come già accennato). Dosaggio – Il dosaggio dipende dal prodotto e dagli obiettivi, ma bisogna ricordare che le capsule e le compresse lasciano poco margine di variare il dosaggio (da 4 a 12 mg). Nel caso di può usare la polvere.

– Il dosaggio dipende dal prodotto e dagli obiettivi, ma bisogna ricordare che le capsule e le compresse lasciano poco margine di variare il dosaggio (da 4 a 12 mg). Nel caso di può usare la polvere. Livello di purezza – La maggior parte degli integratori contiene astaxantina pura estratta dalle alghe, ma esistono anche prodotti contenenti olio di Krill e/o olio di salmone o acidi grassi Omega 3 (aumentando così la biodisponibilità del composto liposolubile).

– La maggior parte degli integratori contiene estratta dalle alghe, ma esistono anche prodotti contenenti olio di Krill e/o olio di salmone o acidi grassi Omega 3 (aumentando così la biodisponibilità del composto liposolubile). Cruelty free – Le fonti principali di astaxantina sono le alghe , ma la presenza di altre fonti o involucro di origine animale potrebbe rendere il prodotto non adatto ai vegani. Quindi, occhio all’INCI.

– Le fonti principali di sono le , ma la presenza di altre fonti o involucro di origine animale potrebbe rendere il prodotto non adatto ai vegani. Quindi, occhio all’INCI. Prezzo – Il prezzo di un integratore dipende dalle caratteristiche e dalla marca, ma può essere ammortizzato optando per l’acquisto online.

Migliori integratori di astaxantina su Amazon

Qual è l’astaxantina integratore migliore? Semplicemente il prodotto che per caratteristiche e prezzo risponde meglio alle esigenze personali.

Per il resto è possibile acquistare un integratore di astaxantina in farmacia, nei negozi specializzati oppure online presso e-commerce affidabili.

Non solo astaxantina Solgar. Il catalogo Amazon offre alcuni degli integratori migliori sul mercato e aiuta a trovare l’integratore di astaxantina attraverso opinioni, informazioni e prezzi vantaggiosi.

Per aiutarvi nella ricerca del miglior integratore di astaxantina su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati.

