Alcuni integratori sono apprezzati per via dei loro benefici e della loro capacità di sostenere il benessere. Scopriamo cos’è, a cosa serve e come trovare l’olio di fegato di merluzzo migliore!

Negli anni l’olio di fegato di merluzzo è diventato uno dei prodotti più usati quando si deve rinforzare il sistema immunitario e ritrovare l’equilibrio generale.

Le nuove formulazioni si allontano molto dai prodotti liquidi dall’odore sgradevole e pungente di una volta per rispondere a ogni esigenza.

Di fatto l’uso di olio di fegato di merluzzo per bambini e adulti viene ancora preferito rispetto ad altri prodotti simili.

Il problema è che, nonostante le proprietà dell’olio di fegato di merluzzo non siano più un mistero, non è sempre facile scegliere l’integratore giusto.

Cos’è e cosa contiene l’olio di fegato di merluzzo?

L’olio di fegato di merluzzo è un tipo di olio di pesce ricco di vitamine (in particolare vitamina A e vitamina D) e acidi grassi Omega 3 (EPA e DHA).

Da quando questo olio di pesce è stato scoperto nel 1789 è stato utilizzato per favorire lo sviluppo, le difese immunitarie, la funzionalità cardiovascolare e il benessere di ossa, pelle e capelli.

Olio di fegato di merluzzo: Proprietà e benefici

Questo integratore racchiude caratteristiche uniche che non possono essere paragonate ad altri tipi di olio di pesce. Ma l’olio di fegato di merluzzo a cosa serve?

Pressione arteriosa – La capacità di questo olio di pesce di migliorare la viscosità del sangue scongiura i rischi legati alla presenza di placche aterosclerotiche e alla pressione alta.

– La capacità di questo olio di pesce di migliorare la viscosità del sangue scongiura i rischi legati alla presenza di placche aterosclerotiche e alla pressione alta. Sistema immunitario – L’ olio di fegato di merluzzo contiene vitamina D e per questo aiuta il sistema immunitario a combattere l’attacco di batteri, virus e agenti.

– L’ contiene e per questo aiuta il sistema immunitario a combattere l’attacco di batteri, virus e agenti. Colesterolo – La ricchezza di acidi grassi Omega 3 è sufficiente a ridurre i livelli di colesterolo e a proteggere la salute cardiovascolare.

– La ricchezza di acidi grassi Omega 3 è sufficiente a ridurre i livelli di colesterolo e a proteggere la salute cardiovascolare. Pelle – Le sostanze antiossidanti contrastano i radicali liberi limitando gli effetti sulla pelle e l’insorgenza dell’acne. Per questo viene consigliato l’uso di olio di fegato di merluzzo sul viso .

– Le sostanze antiossidanti contrastano i radicali liberi limitando gli effetti sulla pelle e l’insorgenza dell’acne. Per questo viene consigliato l’uso di . Capelli – Gli acidi grassi Omega 3 e la vitamina D partecipano alla crescita e al rafforzamento dei capelli.

– Gli acidi grassi Omega 3 e la vitamina D partecipano alla crescita e al rafforzamento dei capelli. Ossa – Il fitocomplesso di questo olio di pesce rinforza le strutture ossee e migliora la mobilità articolare in età avanzata.

– Il fitocomplesso di questo olio di pesce rinforza le strutture ossee e migliora la mobilità articolare in età avanzata. Muscoli – Alcuni studi hanno sottolineato la capacità di questo olio di potenziare e aumentare la massa muscolare.

Olio di fegato di merluzzo VS olio di pesce

L’olio di fegato di merluzzo è un olio di pesce che condivide un fitocomplesso ricco con tutti gli integratori a base di olio di pesce. Ma cosa lo rende così speciale?

Da una parte l’olio di pesce viene ricavato da diversi pesci grassi come il salmone e il tonno mentre dall’altra parte l’olio di fegato di merluzzo viene estratto soltanto dal merluzzo.

Tuttavia la principale differenza va rintracciata nella sua ricchezza di vitamina A (che invece scarseggianell’olio di pesce); proprio ciò definisce a cosa serve l’olio di fegato di merluzzo.

Differenza tra olio di fegato di merluzzo e integratori di Omega 3

La ricchezza di acidi grassi Omega 3 spinge a chiedersi se c’è e quindi eventualmente qual è la differenza tra l’olio di fegato di merluzzo e un integratore di Omega 3.

A grandi linee possiamo dire che l’olio di fegato di merluzzo rappresenta un’ottima fonte di acidi grassi Omega 3, ma esistono altri integratori in grado di assicurare quantità maggiori.

Perché allora preferirlo ad altri integratori? Sostanzialmente perché contiene una percentuale vitaminica decisamente superiore agli altri prodotti.

Quali vitamine contiene l’olio di fegato di merluzzo? Il fitocomplesso è caratterizzato da una presenza importante di vitamina A e vitamina D.

Fabbisogno giornaliero

L’olio ricavato dal merluzzo può aiutare a sostenere il benessere generale e a tenere sotto controllo alcune condizioni. Ma quanto olio di fegato di merluzzo al giornoassumere? Qual è la dose giornaliera?

Categoria Età Olio di merluzzo al giorno Bambini da 0 a 12 anni 2 ml Ragazzi da 12 a 18 anni 5 ml Uomini da 18 anni in su 10-15 ml Donne da 18 anni in su 5-10 ml

Per l’assunzione dell’olio di merluzzo (prima o dopo i pasti), invece, bisognerebbe rifarsi alle indicazioni del produttore.

Olio di fegato di merluzzo: effetti collaterali e controindicazioni

L’assunzione di olio ricavato dal merluzzo non presenta rischi o controindicazioni, ma potrebbe causare effetti collaterali nelle persone sensibili o in chi eccede con le dosi.

In persone particolarmente sensibili, infatti, potrebbe provocare senso di nausea, inappetenza, vomito e diarrea.

In caso di sovra dosaggio, invece, è possibile manifestare mal di testa, vertigini, nausea, perdita di appetito, vomito e stanchezza.

L’olio di fegato di merluzzo fa ingrassare? Pur essendo calorico, come ogni olio, non fa ingrassare se assunto nel dosaggio indicato e all’interno di una dieta sana ed equilibrata.

Sarebbe meglio evitare di assumere questo olio di pesce in caso di trattamenti anticoagulanti in quanto potrebbe potenziarne l’effetto di fluidificazione del sangue.

Come trovare l’olio di fegato di merluzzo migliore

In commercio esistono tantissimi prodotti a base di olio di fegato di merluzzo, ma questa varietà potrebbe creare qualche piccolo dubbio in fase di scelta.

Qualità – Non tutti i prodotti sono uguali e per questo sarebbe meglio strizzare l’occhio soltanto a integratori con percentuali elevate di olio di fegato di merluzzo .

– Non tutti i prodotti sono uguali e per questo sarebbe meglio strizzare l’occhio soltanto a integratori con percentuali elevate di . Commercializzazione – È possibile trovare olio di fegato di merluzzo sotto forma di capsule insapori o liquido aromatizzato. La scelta dipende dalle abitudini individuali.

– È possibile trovare sotto forma di insapori o liquido aromatizzato. La scelta dipende dalle abitudini individuali. Sapore – Il suo sapore non è piacevole al palato e per questo molti prodotti sono aromatizzati o insapori. È bene scegliere in base ai gusti personali.

– Il suo sapore non è piacevole al palato e per questo molti prodotti sono aromatizzati o insapori. È bene scegliere in base ai gusti personali. Cruelty free – Chi segue un’alimentazione cruelty free deve rinunciare all’ olio di fegato di merluzzo in quanto deriva da un alimento di origine animale.

– Chi segue un’alimentazione cruelty free deve rinunciare all’ in quanto deriva da un alimento di origine animale. Prezzo – Ciascun prodotto a base di olio di fegato di merluzzo ha un prezzo variabile in base a composizione e forma di commercializzazione. Per risparmiare si può valutare l’acquisto online.

Migliori integratori di olio di fegato di merluzzo su Amazon

Qual è l’olio di fegato di merluzzo della migliore marca? La risposta dipende dalle esigenze individuali: obiettivo, abitudini e budget.

Chi si chiede dove trovare l’olio di fegato di merluzzo deve sapere che può acquistarlo in farmacia, erboristeria oppure online.

La ricerca dell’olio di fegato di merluzzo e dove si compra può diventare più semplice esplorando il catalogo Amazon: varietà di prodotti, informazioni dettagliate, recensioni vere e prezzi interessanti.

Olio di fegato di merluzzo Aboca, olio di fegato di merluzzo Solgar e altri ancora: non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Per facilitarvi nella scelta del miglior olio di fegato di merluzzo su Amazon abbiamo raccolto alcuni dei prodotti più apprezzati.

