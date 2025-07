Finale Wimbledon Amanda Anisimova – Iga Swiatek: pronostico e dove vederla

Una nuova campionessa di Wimbledon sarà incoronata sabato nella finale femminile, che vedrà opposte Amanda Anisimova, alla sua prima finale in un torneo del Grande Slam, e Iga Swiatek, già vincitrice di cinque Major. Le due tenniste scenderanno in campo al Centre Court alle ore 17:00 italiane.

Anisimova è la prima tennista americana a raggiungere l’ultimo atto sui campi in erba di Wimbledon dal 2019, anno dell’ultima finale disputata da Serena Williams. Swiatek, invece, segue le orme della connazionale Agnieszka Radwanska, finalista nel 2012. La vincitrice entrerà nella storia come l’ottava campionessa diversa di Wimbledon dalla doppietta di Serena Williams nel 2015 e 2016.

Come arrivano Anisimova e Swiatek alla Finale di Wimbledon:

Amanda Anisimova:

Due anni dopo essersi presa una pausa dal tennis per concentrarsi sul proprio benessere mentale e un anno dopo l’eliminazione nelle qualificazioni, Amanda Anisimova, 23 anni, è pronta a giocarsi il suo primo titolo Slam a Wimbledon.

La statunitense, testa di serie numero 13, entra nella storia come la prima tennista dell’Era Open a raggiungere una finale Slam l’anno successivo a una sconfitta nelle qualificazioni, impresa che mancava dal trionfo di Bianca Andreescu agli US Open del 2019.

Grazie al percorso straordinario di questo torneo, Anisimova salirà comunque nella Top 10 del ranking WTA, a prescindere dal risultato in finale. La sua fiducia è alle stelle, dopo aver eliminato in semifinale la numero uno al mondo Aryna Sabalenka, un’avversaria che aveva già battuto in passato agli Australian Open e al Roland Garros nel 2019.

Il successo di giovedì è stato il dodicesimo sul prato nel 2025 per Anisimova, che ha raggiunto anche la finale al Queen’s e i quarti a Berlino, perdendo contro Tatjana Maria e Liudmila Samsonova. Il suo bilancio stagionale sull’erba è di 12 vittorie e 2 sconfitte.

Anisimova arriva alla finale in grande forma, con l’obiettivo di firmare la vittoria più importante della sua carriera contro una Iga Swiatek inarrestabile, anche se stavolta la sfida si gioca sull’erba, non sulla terra dove la polacca è praticamente imbattibile.

Iga Swiatek:

Nonostante abbia vinto Wimbledon da junior nel 2018, si è spesso discusso delle difficoltà di Iga Swiatek sull’erba, una superficie che negli anni non le ha mai davvero sorriso. I risultati ottenuti dalla 24enne polacca dal suo esordio nel main draw a SW19 hanno infatti confermato queste problematiche.

In passato, Swiatek faticava a superare la prima settimana del torneo: eliminata al primo turno nel 2019, al terzo turno nel 2022 e nel 2024, con gli ottavi di finale nel 2021 e i quarti nel 2023 come uniche apparizioni degne di nota nella fase avanzata del torneo.

Nel 2025, però, la musica è cambiata. Pur non avendo conquistato alcun titolo da quando ha vinto il Roland Garros lo scorso anno, Swiatek ha interrotto questa spirale negativa. Persino sulla sua amata terra rossa ha incontrato ostacoli, fallendo la difesa dei titoli a Madrid, Roma e Parigi. In particolare, la sconfitta in semifinale contro Sabalenka al Roland Garros ha interrotto il sogno di un quarto successo consecutivo.

Swiatek non si è fatta abbattere: ha lavorato duramente sull’erba a Maiorca, trovando ritmo e fiducia con la prima finale in carriera su questa superficie a Bad Homburg. Un percorso che le ha dato la spinta giusta per Wimbledon.

Lo si è visto chiaramente nel modo in cui ha raggiunto la finale, dominando Belinda Bencic in due set in semifinale, a conferma del suo stato di forma.

E ora, contro ogni previsione dopo la sconfitta di Parigi, Swiatek è a una sola vittoria dal porre fine a un digiuno di titoli lungo 13 mesi, rendendo questo trionfo ancor più dolce, specialmente considerando le sue precedenti delusioni sull’erba.

Dove vedere la Finale di Wimbledon Anisimova-Swiatek in Diretta Tv e Streaming:

La Finale di Wimbledon Femminile che vedrà di fronte Iga Swiatek e Amanda Anisimova sarà trasmessa in diretta Tv in esclusiva su Sky Sport. Il Match si potrà vedere in diretta TV sul canale Sky Sport Tennis (canale 203) con la telecronaca a cura di Elena Pero e commento tecnico di Paolo Bertolucci.

Gli abbonati a Sky potranno utilizzare le app Sky Go e NOW per guardare la partita tra Swiatek e Anisimova in Diretta streaming.

Non è prevista la diretta in chiaro della finale di Wimbledon Femminile ma solo di quella maschile di domani tra Sinner e Alcaraz.

Percorso a Wimbledon di Anisimova e Swiatek:

Amanda Anisimova:

Primo Turno: vs. Yulia Putintseva 6-0 6-0

Secondo Turno: vs. Renata Zarazua 6-4 6-3

Terzo Turno: vs. Dalma Galfi 6-3 5-7 6-3

Quarto Turno: vs. Linda Noskova 6-2 5-7 6-4

Quarti di Finale: : vs. Anastasia Pavlyuchenkova 6-1 7-6(9)

Semifinale: vs. Aryna Sabalenka 6-4 4-6 6-4

Iga Swiatek:

Primo Turno: vs. Polina Kudermetova 7-5 6-1

Secondo Turno: vs. Caty McNally 5-7 6-2 6-1

Terzo Turno: vs. Danielle Collins 6-2 6-3

Quarto Turno: vs. Clara Tauson 6-4 6-1

Quarti di Finale: vs. Liudmila Samsonova 6-2 7-5

Semifinale: vs. Belinda Bencic 6-2 6-0

Precedenti e Statistiche Anisimova-Swiatek:

Amanda Anisimova e Iga Swiatek si affronteranno per la prima volta in carriera nel circuito WTA nella finalissima di sabato a Wimbledon, aggiungendo un tocco di imprevedibilità e fascino a questo attesissimo match per il titolo.

L’approccio aggressivo e rischioso della statunitense l’ha portata a collezionare più doppi falli rispetto alla polacca (31 contro 15), ma entrambe hanno mostrato un livello altissimo sia al servizio che in risposta durante il torneo.

Anisimova ha vinto il 73% dei punti con la prima di servizio e il 54% con la seconda, numeri solidi che però vengono superati da Swiatek, capace di conquistare l’80% dei punti con la prima e il 52% con la seconda, un rendimento tra i migliori dell’intero torneo.

Le due finaliste hanno dimostrato grande efficacia nel mettere sotto pressione le avversarie: Anisimova ha strappato il servizio 28 volte, Swiatek 27. Tuttavia, c’è una statistica che potrebbe rivelarsi decisiva: la polacca ha subito solo 6 break, mentre Anisimova ha perso il servizio 12 volte. Questo dato potrebbe offrire a Swiatek un vantaggio tattico importante.

In quanto a precedenti in finale, Swiatek è una garanzia: 22 vittorie su 27 finali giocate, e soprattutto imbattuta nei Major con un record perfetto di 5-0, anche se quattro dei cinque Slam conquistati sono arrivati sulla terra rossa di Parigi.

Anisimova ha una percentuale del 50% nelle finali disputate, con 3 titoli vinti e 3 persi, compresa la recente sconfitta al Queen’s del mese scorso. Nonostante ciò, la 23enne americana è in un momento di forma strepitoso e cerca la consacrazione definitiva sull’erba londinese.

Pronostico Finale Wimbledon Anisimova-Swiatek:

Nonostante la potenza nei colpi di Amanda Anisimova possa creare qualche grattacapo, Iga Swiatek ha già dimostrato di saper gestire avversarie aggressive come Clara Tauson e Liudmila Samsonova durante il suo cammino verso la prima finale a Wimbledon.

La tennista polacca, imbattuta nelle sue cinque precedenti finali Slam, difficilmente cederà proprio ora. Grazie a una combinazione di solidità al servizio e precisione in risposta, Swiatek è favorita per conquistare il suo sesto titolo Major, con una vittoria in due set contro una comunque determinata e pericolosa Anisimova.

Pronostico finale Wimbledon femminile: Swiatek vincente in due set