 Calciomercato Juventus: Xhaka nuovo obiettivo per il centrocampo

Juventus, rivoluzione a centrocampo: Douglas Luiz verso il West Ham, sogno Xhaka per Tudor

La Juventus accelera sul mercato per consegnare a Igor Tudor un centrocampo solido e di qualità. In queste ore i dirigenti bianconeri stanno lavorando su due fronti: uscite strategiche e un colpo di alto profilo in entrata.

Il primo nodo da sciogliere è rappresentato da Douglas Luiz. Arrivato solo la scorsa estate per 50 milioni di euro dall’Aston Villa, il regista brasiliano non ha convinto e la sua avventura a Torino sembra già giunta al capolinea. Sulle sue tracce c’è il West Ham, che sta trattando con la Juve una formula di prestito oneroso da 10 milioni, con obbligo di riscatto fissato tra i 20 e i 30 milioni. Un’operazione che permetterebbe ai bianconeri di liberare spazio salariale e reinvestire.

Per sostituirlo, il sogno della dirigenza juventina porta il nome di Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero classe 1992, attualmente al Bayer Leverkusen, è considerato l’elemento ideale per guidare il centrocampo con esperienza, tecnica e personalità. Xhaka ha chiuso l’ultima stagione con 49 presenze, 2 reti e 7 assist tra Bundesliga, Champions League e coppe nazionali. Con 137 presenze e 14 gol nella Nazionale elvetica, il suo profilo è di caratura internazionale.

Il contratto con il club tedesco scade nel 2028, ma il giocatore avrebbe manifestato la volontà di cambiare aria. Il Leverkusen chiede tra i 13 e i 15 milioni di euro, cifra inferiore rispetto al picco di valutazione del giocatore, che nel 2018 era stimato intorno ai 50 milioni. La concorrenza, però, non manca: anche il Milan segue da vicino la situazione.

it’s just carnaval time in Brazil 🇧🇷 https://t.co/ncErg0oMV2 — Douglas Luiz (@dgoficial) February 12, 2024

Juventus, via libera dal West Ham per Douglas Luiz: Xhaka e Bissouma i nomi caldi per il dopo

La Juventus potrebbe ricevere presto una spinta decisiva dal mercato inglese. Il West Ham, infatti, ha intensificato i contatti per Douglas Luiz, pronto a tornare protagonista in Premier League dopo l’exploit con l’Aston Villa. I numeri della stagione 2023-24 parlano chiaro: 10 gol e 10 assist, prestazioni che avevano convinto la Juventus a investire 50 milioni di euro per portarlo a Torino.

Ma l’avventura in bianconero del centrocampista brasiliano non ha mai decollato: con zero gol, zero assist e solo 877 minuti complessivi, Douglas è finito presto ai margini del progetto, prima con Thiago Motta e poi con Igor Tudor. Ora è deciso a rilanciarsi, e il tecnico degli Hammers Graham Potter crede fortemente nel suo ritorno ad alti livelli.

Il sogno resta Sandro Tonali, attualmente al Newcastle, ma l’operazione è estremamente complessa. Più accessibili invece i profili di Granit Xhaka del Bayer Leverkusen e di Yves Bissouma del Tottenham, entrambi giocatori fisici, di caratura internazionale e ideali per le esigenze tattiche di Tudor. Nelle ultime ore è stato sondato anche André, centrocampista brasiliano in forza al Wolverhampton.

Con la cessione di Douglas Luiz, la Juventus punta a finanziare un innesto di spessore in mediana, per dare solidità, geometria e personalità a un reparto che dovrà essere il motore della squadra nella prossima stagione.

Analisi tecnica di Granit Xhaka

1. Visione di gioco e regia profonda

Xhaka è un centrocampista centrale con caratteristiche da playmaker basso, capace di impostare l’azione dal centrocampo con grande lucidità. Ha una visione di gioco superiore alla media e una qualità nei passaggi che gli consente di servire compagni anche a lunga distanza, soprattutto con aperture diagonali o cambi di gioco precisi.

2. Ottimo senso della posizione

Tatticamente intelligente, sa leggere le situazioni di gioco prima degli avversari, posizionandosi bene sia in fase difensiva che offensiva. Questo gli consente di intercettare palloni, rompere linee di pressione e proteggere la difesa con efficacia.

3. Capacità nel palleggio e gestione del ritmo

È molto bravo nel gestire i ritmi di gara, alternando verticalizzazioni rapide a momenti in cui rallenta il gioco per riorganizzare la squadra. È perfetto per dare equilibrio a squadre che faticano a mantenere il possesso o a costruire in modo fluido.

4. Tiro dalla distanza e pericolosità in area

Xhaka ha un ottimo sinistro e spesso tenta il tiro da fuori con discreta precisione. Anche se non è un goleador, sa essere pericoloso con inserimenti e conclusioni, specie quando ha spazio davanti a sé.

5. Leadership e temperamento

È un leader silenzioso, capace di guidare i compagni con l’esempio. Ha grande personalità, non teme le partite importanti e ha un bagaglio internazionale molto ampio, tra Champions League ed Europei/Mondiali.

Perché Xhaka sarebbe perfetto per la Juventus

Esperienza e intelligenza tattica : La Juve ha bisogno di un uomo d’ordine che dia equilibrio al centrocampo. Xhaka è perfetto per guidare la manovra , coprire i difensori e scandire i tempi di gioco .

: La Juve ha bisogno di un uomo d’ordine che dia equilibrio al centrocampo. Xhaka è perfetto per , coprire i difensori e . Adatto al 3-5-2 di Tudor : In un sistema come quello di Tudor, dove i due interni devono alternarsi tra copertura e costruzione, Xhaka può agire da regista davanti alla difesa , lasciando libertà d’inserimento agli altri mediani o mezzali.

: In un sistema come quello di Tudor, dove i due interni devono alternarsi tra copertura e costruzione, Xhaka può agire da , lasciando libertà d’inserimento agli altri mediani o mezzali. Alternativa a Locatelli e upgrade su Douglas Luiz : Xhaka offre un mix di ordine, esperienza e fisicità che Locatelli ha solo in parte e che Douglas Luiz non ha mostrato . Insieme potrebbero persino coesistere in un 4-2-3-1.

: Xhaka offre un mix di ordine, esperienza e fisicità che e che . Insieme potrebbero persino coesistere in un 4-2-3-1. Affidabilità nei big match: A differenza di molti giovani o profili emergenti, Xhaka non soffre la pressione e può diventare subito un titolare affidabile nei match contro Inter, Milan, Napoli o in Champions League.

Conclusioni

In conclusione, Granit Xhaka porterebbe alla Juventus leadership, geometrie e qualità nella gestione del gioco, qualità che oggi mancano nel centrocampo bianconero. Sarebbe un investimento intelligente, non solo per l’immediato ma anche per dare struttura e maturità a una squadra che vuole tornare competitiva in Italia e in Europa.