Classifica aggiornata dei migliori marcatori della storia del calcio: chi ha segnato più gol

Chi sono i bomber più prolifici di sempre? Nel calcio, pochi gesti emozionano quanto il gol. Non sorprende quindi che siano gli attaccanti, spesso, a scolpire il proprio nome nella leggenda. Ma quali calciatori hanno segnato più reti in carriera? Qual è la classifica marcatori di tutti i tempi, aggiornata a oggi?

Nel corso dei decenni, il panorama calcistico ha visto alternarsi fuoriclasse straordinari, capaci di riscrivere i record e infiammare le tifoserie. Tuttavia, quando si parla di statistiche storiche, è fondamentale fare alcune precisazioni: le fonti non sono sempre univoche, soprattutto per i giocatori più datati. Alcuni conteggi includono gol in amichevoli, partite giovanili o tornei minori, mentre altri si basano esclusivamente su match ufficiali.

In questa classifica dei migliori marcatori della storia del calcio abbiamo considerato solo i gol realizzati in gare ufficiali, sia con i club che con le Nazionali maggiori. Sono esclusi i gol nelle formazioni giovanili e olimpiche, mentre sono inclusi quelli ottenuti con selezioni B e C, laddove si tratti di partite ufficialmente riconosciute.

I migliori marcatori della storia del calcio – classifica aggiornata

Ecco, dunque, la top 10 dei bomber più prolifici di sempre, con il numero totale di reti segnate in competizioni ufficiali:

Cristiano Ronaldo – 956 gol

– 956 gol Lionel Messi – 893 gol

– 893 gol Josef Bican – 820 gol

– 820 gol Romário – 760 gol

– 760 gol Pelé – 757 gol

– 757 gol Gerd Müller – 732 gol

– 732 gol Robert Lewandowski – 728 gol

– 728 gol Ferenc Puskás – 705 gol

– 705 gol Abe Lenstra – 684 gol

– 684 gol Erwin Helmchen – 631 gol

Ogni nome presente in questa classifica ha segnato un’epoca, distinguendosi per continuità realizzativa e impatto nei rispettivi campionati e competizioni internazionali. Da Cristiano Ronaldo e Messi, ancora in attività e protagonisti assoluti dell’ultimo ventennio, fino alle leggende del passato come Pelé, Müller e Puskás, questa graduatoria racconta una parte essenziale della storia del calcio mondiale.

Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore della storia: 956 gol ufficiali in carriera

Con 956 gol segnati in partite ufficiali, Cristiano Ronaldo è ufficialmente il più grande marcatore di tutti i tempi nel calcio professionistico. La sua straordinaria carriera, iniziata allo Sporting Lisbona, lo ha portato a brillare in ogni tappa: Manchester United, Real Madrid, Juventus, un secondo ritorno ai Red Devils, e oggi all’Al-Nassr in Arabia Saudita.

Il dettaglio dei suoi gol

Gol con i club : 800

: 800 Gol con la Nazionale maggiore portoghese : 138

: 138 Gol con Nazionali giovanili e olimpiche: 18 (esclusi dal conteggio ufficiale)

Una carriera fatta di record e trionfi

Cinque Palloni d’Oro, innumerevoli trofei nazionali e internazionali, e un titolo che nessuno potrà mai togliergli: capocannoniere assoluto nella storia del calcio. Con il Portogallo, Ronaldo ha vinto l’Europeo nel 2016, contribuendo in modo decisivo al trionfo della sua Nazionale.

Il suo cammino non sembra vicino alla fine: a 39 anni, continua a segnare con impressionante regolarità nella Saudi Pro League, dimostrando una condizione fisica e mentale fuori dal comune. La soglia dei 1000 gol in carriera sembra ormai a portata di mano, e difficilmente l’ex bianconero appenderà gli scarpini al chiodo prima di raggiungerla.

Il confronto con gli altri campionati

C’è chi sottolinea come i numeri di CR7 oggi siano “aiutati” dal livello della Saudi Pro League. Tuttavia, è innegabile che proprio grazie al suo arrivo il campionato arabo abbia compiuto un salto di qualità, attirando decine di stelle dal calcio europeo. Il paragone con l’MLS americana è inevitabile: è davvero più facile segnare in Arabia o negli Stati Uniti? Una domanda aperta, ma con un punto fermo: Cristiano Ronaldo è ancora decisivo, ovunque giochi.