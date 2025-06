Pioli lascia l’ Al Nassr per tornare ad allenare la fiorentina, la viola si sta già muovendo sul mercato

Stefano Pioli è sempre più vicino a sedersi sulla panchina della Fiorentina, raccogliendo l’eredità lasciata da Raffaele Palladino dopo il sesto posto ottenuto in campionato e la qualificazione ai playoff di Conference League, in programma tra il 21 e il 28 agosto.

L’ex tecnico del Milan, attualmente sotto contratto con l’Al Nassr in Arabia Saudita con un ricco accordo triennale da 12 milioni di euro a stagione, avrebbe ormai deciso di tornare in Italia, accettando un ingaggio sensibilmente inferiore – poco più di 3 milioni annui – ma con la prospettiva di ritrovare stimoli, visibilità e una sfida vera in un club che conosce bene.

Un ritorno a casa, anche geografico

Pioli ritroverebbe la Fiorentina, club in cui ha già allenato e che rappresenta una piazza importante, non lontana dalla sua città natale, Parma. Il fascino della Serie A e la possibilità di guidare una squadra ambiziosa in campo europeo sembrano aver avuto la meglio sulle tentazioni mediorientali. Un’occasione per rilanciarsi, dopo un’annata difficile culminata con l’esonero dal Milan, nonostante lo scudetto vinto nel 2022.

Accordo con la Fiorentina: manca solo la risoluzione con l’Al Nassr

Secondo quanto emerso, Pioli avrebbe già dato il suo assenso a Rocco Commisso e alla dirigenza viola, ma è vincolato da una clausola legata alla residenza fiscale in Arabia Saudita. Solo a partire dal 2 luglio, raggiunti i 183 giorni richiesti, potrà formalizzare l’addio. Nulla che preoccupi la Fiorentina: il raduno al Viola Park è previsto per il 12 luglio, e Pioli dovrebbe essere regolarmente presente per iniziare la preparazione.

Una carriera solida, tra equilibrio e continuità

Per Stefano Pioli, si tratterebbe della quindicesima panchina della carriera, cominciata nel 1999 con gli Allievi del Bologna e poi decollata nel 2003 alla guida della Salernitana. Un percorso professionale che lo ha visto allenare club prestigiosi come Lazio, Inter, Fiorentina e soprattutto Milan, dove ha lasciato un segno profondo con la conquista del tricolore. Apprezzato per le sue doti di gestore, la comunicazione equilibrata e il rapporto umano con i calciatori, Pioli si prepara ora a una nuova sfida.

Fiorentina bloccata da Kean: Pioli lo vuole e ha già un piano per lui

La Fiorentina resta in attesa della decisione di Moise Kean, attaccante della Nazionale Italiana e attualmente al centro di un vero e proprio intrigo di mercato. Tutto è ancora aperto, ma la situazione si complica per il club viola, che spera di poter contare sul centravanti nella prossima stagione. Il motivo? L’offerta faraonica dell’Al Qadsiah, club saudita pronto a tutto pur di assicurarsi il giocatore.

L’offerta saudita fa vacillare Kean

Dal 1° al 15 luglio, la clausola rescissoria di Kean può essere esercitata senza ostacoli, e i sauditi non avrebbero problemi a coprirla. Ma ciò che rende davvero difficile la situazione per la Fiorentina è la proposta economica: un contratto da 15 milioni di euro a stagione per tre anni, cifra che potrebbe convincere chiunque a partire. Kean, però, non ha ancora preso una decisione definitiva. Il giocatore riflette sul proprio futuro, mentre sui social lancia messaggi enigmatici come “Fai quello che vuoi e sii felice, a nessuno importa davvero”, accompagnando le parole con una foto in cui mostra delle banconote.

Pioli ha un piano per valorizzare Kean

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli, destinato a diventare il nuovo tecnico della Fiorentina, avrebbe già espresso il desiderio di avere Kean con sé a Firenze. Non si tratterebbe solo di una preferenza tecnica, ma di una vera e propria strategia di rilancio per l’attaccante, che negli ultimi anni non ha brillato come atteso. Pioli, noto per le sue doti di motivatore e per la capacità di far rendere al massimo i propri calciatori, avrebbe già in mente un ruolo da protagonista per il classe 2000, magari al centro del nuovo progetto viola.

Il futuro resta incerto, ma la Viola ci spera

Il tempo stringe e la decisione di Kean sarà cruciale per il mercato della Fiorentina. La società gigliata resta in attesa, consapevole che trattenere l’attaccante significherebbe costruire una squadra con ambizioni europee. Tuttavia, la concorrenza dell’Arabia Saudita, sempre più aggressiva sul fronte delle grandi offerte, potrebbe rivelarsi un ostacolo insormontabile. Per ora, tutto è ancora possibile.