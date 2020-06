MotoGP 2020: Dovizioso si rompe la clavicola in una gara di motocross e rischia di saltare Jerez

La prima gara del mondiale 2020 rischia di perdere uno dei suoi protagonisti più attesi. Andrea Dovizioso, che aveva deciso di prepararsi all’inizio di stagione partecipando ad una gara di motocross, è stato protagonista di una brutta caduta, che fin da subito ha fatto temere il peggio.

Timori che hanno trovato conferma nelle ore successive, e poi confermati dalla Ducati sui social. “Andrea Dovizioso dopo aver subito un incidente durante una gara di motocross a Faenza, ha subito un infortunio alla clavicola sinistra. Dopo essersi consultato con il Prof. Porcellini, Dovi ha deciso di farsi operare stasera a Modena, per essere pronto per l’inizio della stagione 2020“.

Incidente che rischia di complicare ulteriormente i rapporti fra Dovizioso e la Ducati. Infatti la trattativa del rinnovo è sempre ferma, e la candidatura di Jorge Lorenzo negli ultimi giorni ha trovato nuovi riscontri, dopo le dichiarazioni dello spagnolo.

Nonostante le rassicurazioni di questa mattina del manager dell’originario di Forlimpopoli, Simone Battistella, come già due anni fa quando al tester della Yamaha fu preferito Danilo Petrucci o l’anno scorso in cui si parlò di un suo passaggio alla Pramac, la situazione ha spaccato la squadra di Borgo Panigale.

Inoltre, fin dalla notizia che il pilota della Ducati avrebbe preso parte ad una gara di motocross, in molti si domandavano se fosse giusto partecipare ad un evento del genere, a poche settimane dall’avvio del mondiale.

After suffering a crash during a motocross race in Faenza, @andreadovizioso has sustained a left collarbone injury. After consultation with Prof. Porcellini, Dovi has decided to proceed with surgery this evening in Modena to be fit in time for the start of the 2020 @motogp season pic.twitter.com/3xZdNxwxDP

— Ducati Corse (@ducaticorse) June 28, 2020